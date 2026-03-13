En abril llega Consciencia Divina, un encuentro inmersivo de cinco días en Miami

El 50 % de los jóvenes afirma haber incrementado su interés en temas espirituales en los últimos cinco años

Del 1 al 5 de abril de 2026, Cala Center en Miami será sede de "Consciencia Divina", experiencia presencial liderada por Ismael Cala y Bruno Torres

MIAMI, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El interés por la espiritualidad y la búsqueda de sentido personal muestra señales consistentes de crecimiento a nivel internacional. El estudio "Young People: Expectations, Ideals, Beliefs", desarrollado por el Footprints Research Group en colaboración con la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y la firma demoscópica GAD3, evidenció que más del 80 % de los jóvenes encuestados considera que la espiritualidad ha aumentado o se ha mantenido estable en su vida reciente. La investigación incluyó muestras en diversos países y ha sido difundida en medios europeos especializados en análisis social y religioso durante 2024 y 2025..

En ese marco, Cala Center, santuario botánico y centro de formación integral fundado por el comunicador y conferencista internacional Ismael Cala y el coach de vida Bruno Torres, será la sede de "Consciencia Divina", un taller inmersivo de cinco días diseñado para profundizar en prácticas de mindfulness, atención plena, regulación emocional y expansión de la conciencia, del 1 al 5 de abril de 2026.

Este evento presencial combina meditaciones guiadas, prácticas de anclaje emocional, ejercicios de atención consciente y espacios de diálogo para propiciar una vivencia transformadora que promueve calma mental, claridad de propósito y bienestar integral. Incluye sesiones matinales de prácticas conscientes, actividades al aire libre en los jardines botánicos del centro, y encuentros temáticos con facilitadores especializados.

Ismael Cala, con más de 25 años de trayectoria internacional como presentador, autor y facilitador de procesos de crecimiento humano, afirma en sus enseñanzas y cursos que elevar la conciencia personal es una de las claves para vivir con mayor armonía y propósito, y que esta expansión interna tiene un efecto directo en la gestión del estrés y la toma de decisiones conscientes. Esto se refleja en el énfasis del taller por enseñar a "calmar la mente, movilizar la energía, elevar la presencia y expandir la consciencia", herramientas que varios participantes describen como "puntos de inflexión en su forma de relacionarse consigo mismos y con su entorno".

En el encuentro "Consciencia Divina" no sólo estará Ismael Cala como facilitador principal, sino que será acompañado por un equipo de guías expertos que acompañarán a los asistentes durante todo el proceso de inmersión.

Entre ellos figuran Bruno Torres, co-fundador de Cala Group, maestro certificado de Hatha Yoga con formación internacional; Alberto Becerra, facilitador espiritual con más de 20 años de experiencia en prácticas de reiki, sociología evolutiva y crecimiento personal; Mercedes Guzmán, conferencista internacional y coach especializada en sanación del niño interior con su método "Inner Child Love Process"; María Fernanda Silva, especialista en medicina energética, hipnoterapia y terapia de sonidos con enfoque holístico; Will Torres, psicólogo, coach y sonoterapeuta enfocado en experiencias terapéuticas holísticas; Kyra Montagu, facilitadora en sabiduría ayurvédica y prácticas naturales de bienestar, aportando un enfoque global al desarrollo integral del ser y el Dr. Hernán Cerna, médico con formación en Psico-Neuro-Inmunología y uno de los coaches con mayor trayectoria en el ámbito hispano.

Las personas interesadas en participar en "Consciencia Divina", que se realizará del 1 al 5 de abril de 2026 en Cala Center, Miami, pueden consultar el programa completo, detalles logísticos y proceso de inscripción en el sitio oficial del evento:

https://www2.ismaelcala.com/consciencia-divina

Sobre Ismael Cala:

Estratega de vida y negocios. Comunicador social. Autor de 15 best-sellers en temas de liderazgo exponencial, emprendimiento y desarrollo personal. Experto en Mindfulness Ejecutiva, Innovación, Productividad y Alto Desempeño, Comunicación Asertiva, Coaching & Mentoring. Embajador del concepto de "Felicidad Corporativa" en América Latina y Estados Unidos. En sus talleres, conferencias y seminarios ha recorrido más de 38 países e impactado a más de 400 organizaciones a nivel mundial. Ha recibido formación personalizada de reconocidos líderes internacionales como Robin Sharma, John C. Maxwell, Deepak Chopra, Brian Tracy y Tony Robbins; adicionalmente completó el Programa Ejecutivo de Liderazgo Exponencial en una de las universidades más prestigiosas y avanzadas del mundo, Singularity University, en Silicon Valley. Es presidente y Fundador del Grupo CALA y de la Fundación que lleva su nombre. Es además Rector de la Universidad Hispana de Mentoría.

