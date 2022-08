En affichant le meilleur taux de croissance au monde, le groupe Yili s'assure une nouvelle fois une place parmi les cinq meilleures entreprises laitières

HOHHOT, Chine, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 17 août, Rabobank a publié son rapport 2022 sur les 20 meilleures entreprises laitières mondiales, qui révèle que le groupe Yili reste parmi les cinq premières entreprises mondiales avec un chiffre d'affaires[1] de 18,2 milliards de dollars, conservant fermement sa position de leader en Asie pour la neuvième année consécutive.

Yili a également atteint le taux de croissance le plus élevé, 31,7 %, parmi ces 20 entreprises. L'entreprise a considérablement réduit les marges entre les quatre premières et a empêché les autres entreprises du classement de les rattraper en maintenant une forte dynamique.

La première entreprise laitière d'Asie à dépasser les 100 milliards de RMB de chiffre d'affaires

Cette année, le rapport de Rabobank fait état d'une concurrence encore plus intense dans le secteur. Grâce à l'acquisition d'Ausnutria Dairy et à la forte croissance des ventes intérieures, Yili est devenu le premier producteur laitier d'Asie à dépasser les 100 milliards de RMB (14,85 milliards d'USD) de chiffre d'affaires.

Yili a su, grâce à l'innovation, conserver sa position de leader sur le marché dans ses activités de base de longue date que sont le lait liquide et la crème glacée. La marque mère Yili et ses filiales Satine et AMBPOMIAL ont toutes battu le record de 20 milliards de RMB (2,97 milliards d'USD) de ventes annuelles.

Les activités liées au lait en poudre et au fromage sont également en plein essor. La part de marché des ventes au détail de produits fromagers de Yili a augmenté de 6,3 % en glissement annuel. La marque Jinlingguan est arrivée en tête du secteur du lait en poudre en ce qui concerne son taux de croissance.

Faciliter le développement de l'ensemble du secteur

Outre sa croissance rapide, Yili a apporté sa contribution au secteur en encourageant les collaborations mutuellement bénéfiques dans la chaîne industrielle, les opérations internationales et le développement durable.

En Chine, la nouvelle Yili Future Intelligence and Health Valley, surnommée la « Silicon Valley laitière », accueille les bases de production les plus importantes au monde en termes de capacité de production, avec le plus haut niveau de numérisation et les technologies les plus avancées du secteur.

Yili accélère également la mise en place d'un réseau international sur les principaux marchés. Le rapport de l'exercice 2021 indique que Yili a augmenté de 8 % ses revenus à l'étranger, et que ses produits couvrent plus de 60 pays et régions sur les cinq continents. En Indonésie, la première base de production de crème glacée autoconstruite de Yili a été mise en service, formant un « double centre » (l'autre centre est situé en Thaïlande) ciblant les consommateurs de l'ASE. En modernisant le système de production et en doublant la capacité de sa beurrerie de Hokitika, sa filiale Westland a effectivement étendu la part de marché du beurre Westgold.

Cette année, Yili a pris la tête de l'industrie alimentaire chinoise en publiant son programme pour un avenir sans émission de carbone et sa feuille de route pour un avenir sans émission de carbone. Parallèlement à la création de la première usine alimentaire à bilan carbone nul en Chine, Yili a lancé la première série de produits laitiers à bilan carbone nul en Chine, comprenant le lait, les yaourts, le lait en poudre biologique et les crèmes glacées.

(1 $ ≈ 6,74 RMB)

