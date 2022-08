Com a maior taxa de crescimento do mundo, Yili Group mais uma vez garante seu lugar entre os cinco primeiros

HOHHOT, China, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 17 de agosto, a Rabobank publicou seu relatório Global Dairy Top 20 de 2022, que mostrou que o Yili Group permanece entre os cinco primeiros lugares do mundo, com faturamento[1] de USD 18,2 bilhões, mantendo firmemente sua posição de liderança na Ásia pelo nono ano consecutivo.

A Yili também alcançou a maior taxa de crescimento, 31,7%, entre os 20 primeiros. Mantendo um forte impulso, a empresa reduziu drasticamente as margens entre os quatro primeiros, dificultando para o restante dos participantes da classificação alcançarem a empresa.

Com a maior taxa de crescimento do mundo, Yili Group garante mais uma vez seu lugar entre os cinco primeiros (PRNewsfoto/Yili Group)

A primeira empresa de laticínios da Ásia a ultrapassar RMB 100 bilhões em faturamento

Este ano, o relatório da Rabobank destaca uma competição ainda mais intensa no setor. Devido a sua aquisição da Ausnutria Dairy e ao forte crescimento das vendas no país, a Yili se tornou a primeira produtora de laticínios da Ásia a ultrapassar RMB 100 bilhões (USD 14,85 bilhões) em faturamento.

A inovação ajudou a Yili a manter a liderança de mercado de suas antigas empresas principais de leite líquido e sorvete. A marca controladora Yili e a marca subsidiária Satine, AMBPOMIAL, quebraram o recorde de RMB 20 bilhões (USD 2,97 bilhões) em vendas anuais.

As empresas de leite em pó e queijo também estão crescendo rapidamente. As vendas de varejo da Yili de produtos de queijo aumentaram 6,3% em participação de mercado em relação ao ano anterior. A marca Jinlingguan liderou o segmento de leite em pó em termos de taxa de crescimento.

Viabilizando o desenvolvimento de todo o setor

Além do rápido crescimento, a Yili tem feito sua contribuição para o setor promovendo colaborações de benefício mútuo na cadeia industrial, operações globais e desenvolvimento sustentável.

Na China, o recém-criado Yili Future Intelligence and Health Valley, considerado como o "Vale do Silício dos Laticínios", abriga as maiores bases de produção do mundo em termos de capacidade de produção, apresentando o mais alto nível de digitalização e as tecnologias mais avançadas do setor.

A Yili também está acelerando a construção de uma rede global em importantes mercados. O relatório do ano fiscal de 2021 mostra que a Yili alcançou um crescimento de oito por cento em sua receita internacional, e que seus produtos estão presentes em mais de 60 países e regiões em cinco continentes. Na Indonésia, a primeira base de produção autoconstruída de sorvetes da Yili deu início à produção, formando um "centro duplo" (o outro centro está localizado na Tailândia), com os consumidores do Sudeste Asiático como alvo. Aprimorando o sistema de produção e dobrando a capacidade de sua fábrica de manteiga situada em Hokitika, sua subsidiária Westland aumentou efetivamente a participação de mercado da manteiga Westgold.

Este ano, a Yili assumiu a liderança no setor de alimentos da China, lançando seu Plano para um Futuro de Carbono Zero Líquido e Roteiro para um Futuro de Carbono Zero Líquido. Além de abrir a primeira fábrica de alimentos com zero emissões líquidas de carbono da China, a Yili também lançou a primeira série de laticínios produzidos com zero emissões líquidas de carbono do país, incluindo leite, iogurte, leite em pó orgânico e sorvete.

(USD 1 ≈ RMB 6,74)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1880695/image.jpg

FONTE Yili Group

SOURCE Yili Group