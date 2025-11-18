En el Día de concientización sobre las estafas en los servicios públicos, PSEG Long Island exhorta a los clientes a "Tomarlo con calma. Verificar. Frenar la estafa".

Si alguien llama y amenaza con cortar inmediatamente la electricidad, es probable que sea un fraude

UNIONDALE, Nueva York, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los estafadores están aprovechando el estrés de la temporada de festividades contra los hogares y las empresas en Long Island y las Rockaways, al hacerse pasar por PSEG Long Island y empresas de servicios públicos, y exigir el pago inmediato para evitar la desconexión de los servicios. El 19 de noviembre, el Día de concientización sobre las estafas en los servicios públicos, PSEG Long Island exhorta a los clientes a que conozcan las tácticas de los estafadores y hagan lo correcto ante una exigencia de pago o una amenaza de desconexión inminente: "Tomarlo con calma. Verificar. Frenar la estafa".

Robert Vessichelli, investigador principal de PSEG Long Island Corporate Security, educa a los adultos mayores de Huntington sobre las estafas comunes en los servicios públicos en febrero de 2025. (PRNewsfoto/PSEG Long Island)

"El tema del Día de concientización sobre la estafa en los servicios públicos de este año es "Tomarlo con calma. Verificar. Frenar la estafa" y queremos que todos los clientes se mantengan alertas ante las estafas de impostores de servicios públicos", expresó Lou DeBrino, vicepresidente de Operaciones de Clientes de PSEG Long Island. "Puede ser a través de una estafa digital avanzada, un estafador que se presenta en persona o una llamada telefónica, pero la mayoría de los estafadores intentan tomar a las personas desprevenidas con un problema urgente, con la intención de que entren en pánico e ignoren todas las pistas que los delaten como estafadores. Si alguien que dice ser de PSEG Long Island lo contacta repentinamente y lo amenaza con cortarle la electricidad si no le facilita un pago, tome distancia y comuníquese de manera independiente con PSEG Long Island para verificar antes de actuar".

"Las tácticas de los estafadores siguen evolucionando, y muchas veces utilizan la urgencia y las amenazas para presionar a los clientes y que tomen decisiones precipitadas", comentó Monica Martinez, directora ejecutiva de UUAS. "El esquema 'Tomarlo con calma. Verificar. Frenar la estafa' es una herramienta sencilla y poderosa diseñada para reducir esa presión, ya que les da a los clientes la confianza para hacer una pausa y confirmar cualquier solicitud sospechosa antes de que sea demasiado tarde".

Muchos estafadores de servicios públicos exigen un pago inmediato a través de servicios de pago electrónicos en línea. PSEG Long Island no acepta servicios de pago electrónicos externos en línea (fuera de pagos mediante My Account) como método de pago.

Lo que deben saber los clientes sobre las estafas de pago

Los estafadores que suplantan a PSEG Long Island con mayor frecuencia amenazan con cortar la electricidad inmediatamente a menos que se emita un pago.

Muchos estafadores utilizan tecnología de suplantación telefónica para que el número que utilizan aparezca en el teléfono del cliente como "PSEG Long Island".

PSEG Long Island nunca les pedirá a los clientes que utilicen un método de pago específico.

Los estafadores usualmente les piden a sus víctimas que transfieran dinero a través de un servicio de pago electrónico en línea, una tarjeta de débito de prepago, o incluso, Bitcoin, y a veces les indican a las personas comprar una tarjeta de prepago en su tienda más cercana y luego leerles el PIN por teléfono.

PSEG Long Island no acepta como métodos de pago servicios de pago electrónicos en línea, tarjetas de débito de prepago ni Bitcoin.

En ocasiones los estafadores por vía telefónica exigen un depósito para la instalación de un contador de prioridad. PSEG Long Island no requiere de depósitos para la instalación de contadores.

Si un cliente tiene dudas sobre la legitimidad de una llamada o un correo electrónico —en especial cuando se solicita un pago—, debe llamar a la empresa directamente al 1-800-490-0025.

Visitas personales

En algunos casos, los estafadores pueden ir de puerta en puerta haciéndose pasar por empleados de PSEG Long Island, mostrando una identificación falsa o diciendo que son representantes de recaudación de pagos de servicios públicos. Los impostores pueden llevar "uniformes" o pegar rótulos falsos de la empresa en sus vehículos. Los estafadores generalmente solicitan información personal, algo que no hacen los representantes reales de servicios públicos, u ofrecen falsos descuentos. Insistimos en que, si los clientes tienen cualquier duda, no deben dejar ingresar a la persona en sus hogares y deben llamar al 1-800-490-0025 para verificar.

Los empleados de PSEG Long Island deben llevar consigo una identificación de la empresa y mostrarla cuando se les solicita. Si los clientes tienen dudas, no deben dejar entrar a la persona a sus hogares. Los empleados de PSEG Long Island están capacitados para no agravar la situación. Si la persona insiste en sus intenciones de entrar a la casa, los clientes deben considerar llamar al 911.

Sitios web falsos

Algunos estafadores adquieren dominios web muy parecidos a las URL reales de una empresa de servicios públicos y crean una réplica fraudulenta del sitio web legítimo. Su plan es engañar a los usuarios que hacen clic en estos sitios falsos a través de resultados de búsqueda o ingresan una dirección web inexacta. Una vez que ingresa en el sitio falso, al usuario se le presenta una serie de opciones de pago de la factura, mediante las cuales luego se le redirige a un sitio de pago externo.

PSEG Long Island siempre utiliza el dominio ".com". Su verdadero sitio web puede encontrarse en psegliny.com.

Nuevo: estafas relacionadas con cargadores públicos de vehículos

Últimamente, los estafadores han estado colocando pegatinas con códigos QR en estaciones de carga de vehículos eléctricos que están a disposición del público. Estas pegatinas contienen una marca que los hace parecer una forma legítima de activar el cargador, y dirigen al cliente a sitios web que le pide información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) o de tarjetas de crédito.

En algunos casos, estas pegatinas pueden contener marcas falsas de empresas eléctricas locales. PSEG Long Island no ofrece actualmente ningún programa que requiera que el cliente interactúe con su sitio web para activar una estación pública de carga de vehículos.

Cómo un verdadero representante de PSEG Long Island maneja las llamadas telefónicas

Los clientes deben conocer también lo que PSEG Long Island puede o no hablar por teléfono. Un representante auténtico de PSEG Long Island pedirá hablar con el cliente registrado. Si esa persona está disponible, el representante explicará el motivo de su llamada y proporcionará el nombre de la cuenta, la dirección y el saldo. Si la persona con la que el cliente está hablando no proporciona la información correcta, es muy probable que no sea un representante de PSEG Long Island.

Si el cliente registrado no está disponible, el representante de PSEG Long Island no mencionará ningún detalle de la cuenta y pedirá dejarle un mensaje al cliente registrado para que llame al 1-800-490-0025.

PSEG Long Island es miembro de Utilities United Against Scams, que continúa promoviendo la concientización de los clientes sobre las estafas comunes y las nuevas tácticas de estafa utilizadas por los impostores de servicios públicos. A través de su trabajo y con el apoyo de los reportes de clientes, UUAS ha ayudado exitosamente a desactivar más de 14,830 números gratuitos usados por los estafadores contra los clientes de servicios públicos.

Para obtener más información sobre las distintas estafas de pago reportadas en el área de servicio de PSEG Long Island y en el país, visite psegliny.com/myaccount/customersupport/scamsandfraud.

