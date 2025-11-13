PSEG Long Island lidera el estudio de satisfacción de clientes empresariales de J.D. Power 2025 en el segmento de grandes empresas del este

La empresa es el proveedor de servicios eléctricos que más ha mejorado en el país según la clasificación de J.D. Power

UNIONDALE, Nueva York, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- PSEG Long Island obtuvo la máxima puntuación en satisfacción del cliente entre los clientes empresariales del segmento de grandes empresas del este, según el estudio de satisfacción de clientes empresariales de empresas eléctricas de J.D. Power 2025SM. Este reconocimiento culmina una trayectoria ascendente de 11 años desde los últimos puestos de la clasificación de la encuesta, cuando PSEG Long Island asumió la gestión de la red eléctrica.

J.D. Power encuestó a 18,132 clientes empresariales de todo el país en 2025. La categoría "grandes empresas del este" del estudio incluye las principales empresas eléctricas que operan en Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Maine, Maryland, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.

"Desde nuestros inicios en 2014, PSEG Long Island ha trabajado incansablemente para mejorar la experiencia de los 1.2 millones de clientes de electricidad a los que prestamos servicio en Long Island y Rockaways, incluidos más de 130,000 clientes comerciales", declaró David Lyons, presidente interino y director de Operaciones de PSEG Long Island. "Tras una década de mejoras constantes, es un verdadero honor haber obtenido la máxima puntuación en satisfacción del cliente empresarial entre las empresas de servicios públicos de 12 estados".

"Este premio es un reflejo del esfuerzo que nuestros empleados han dedicado al desarrollo de los programas y el apoyo que necesitan las empresas", afirmó Lou DeBrino, vicepresidente de Operaciones para los Clientes de PSEG Long Island. "Además, agradezco a nuestros clientes empresariales por reconocer nuestro compromiso por medio de sus respuestas a la encuesta de J.D. Power".

Los clientes que respondieron a la encuesta de J.D. Power calificaron a PSEG Long Island como la número uno en cuatro categorías importantes: canales digitales, personal, costo e información brindada.

PSEG Long Island ofrece numerosos programas e incentivos para clientes empresariales, entre los que se incluyen evaluaciones energéticas gratuitas, subvenciones para el desarrollo económico y programas de crédito en las facturas, descuentos por eficiencia energética e incentivos para vehículos eléctricos y sus cargadores.

La empresa presta apoyo a sus principales clientes empresariales a través de un equipo dedicado de empleados para grandes cuentas que se coordinan con el personal clave de estas empresas para garantizar un servicio de calidad.

Para ayudar a sus clientes de pequeñas empresas, PSEG Long Island cuenta con asesores Business First Advocates, que abarcan los distritos comerciales de toda la zona de servicio y ofrecen un servicio de conserjería para ayudarles a gestionar sus necesidades eléctricas.

Además, PSEG Long Island puso en marcha varias iniciativas de desarrollo económico en 2018 y, desde entonces, aportó más de $2.8 millones para prestar apoyo a empresarios locales.

Las subvenciones para la revitalización de calles principales están diseñadas para promover la vitalidad económica y el crecimiento de un distrito comercial, e incentivar a los clientes empresariales a emprender proyectos de renovación o expansión para poner en marcha o hacer crecer sus negocios. Hasta la fecha, 72 empresas han recibido casi $2 millones en subvenciones en el marco de este programa. Las subvenciones apoyan el comercio y las comunidades locales. También contribuyen a la economía local, ya que los beneficiarios de estas subvenciones generaron casi 1,200 nuevos puestos de trabajo en sus negocios nuevos o ampliados.

El programa revitalización de calles principales es una parte de la iniciativa en curso Business First, (las empresas primero) de PSEG Long Island para apoyar a las pequeñas empresas de Long Island y Rockaway.

Además, Business First ofrece subvenciones a los programas comunitarios Vacant Space Revival (reactivación de espacios vacíos) y CommunityThrive Program (programa de prosperidad comunitaria).

El programa Vacant Space Revival ofrece hasta $10,000 en descuentos en la factura de electricidad durante el primer año de una nueva empresa, lo que puede ser un periodo difícil desde el punto de vista financiero. Desde 2018, se han otorgado más de $400,000 a más de 170 nuevas empresas en el marco de este programa.

Además de estas subvenciones directas a las empresas, los grupos empresariales locales, como las cámaras de comercio, los distritos de mejora empresarial y las asociaciones cívicas que apoyan a las empresas, pueden optar a subvenciones de hasta $10,000 cada una para mejoras y embellecimiento. Bajo el nuevo nombre CommunityThrive Program de PSEG Long Island, las organizaciones empresariales pueden optar al reembolso de artículos como mesas y zonas de descanso al aire libre, maceteros y señalización, con el fin de promover la restauración y el comercio en las zonas céntricas.

Junto con el programa Business First, el grupo de eficiencia energética de PSEG Long Island ofrece importantes descuentos en calefacción y refrigeración, iluminación interior y exterior, refrigeración y mucho más, con el fin de ayudar a los empresarios a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono.

Para obtener más información sobre el apoyo empresarial que ofrece PSEG Long Island, visite psegliny.com/businessfirst.

PSEG Long Island

PSEG Long Island opera el sistema de transmisión y distribución de Long Island Power Authority bajo un contrato a largo plazo. PSEG Long Island es una filial de Public Service Enterprise Group Inc. (PSEG) (NYSE:PEG), una compañía eléctrica diversificada que cotiza en la bolsa.

Visite PSEG Long Island en:

psegliny.com

PSEG Long Island en Facebook

PSEG Long Island en Instagram

PSEG Long Island en X (ex-Twitter )

PSEG Long Island en LinkedIn

PSEG Long Island en YouTube

PSEG Long Island en Flickr

Contacto: Relaciones con los Medios Bíper

516.229.7248

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/78314/PSEG_Long_Island_New_Logo.jpg

FUENTE PSEG Long Island