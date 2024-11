En exclusivité pour l'Afrique : Bybit contribue à l'éducation aux cryptomonnaies avec un webinaire sur la sécurité P2P

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, la deuxième bourse de cryptomonnaies au monde en volume d'échanges, entend sensibiliser à la sécurité du P2P et doter les utilisateurs des dernières connaissances et des derniers outils anti-fraude lors d'un nouvel événement « Learn and earn » exclusivement destiné aux utilisateurs d'Afrique. Lors du webinaire sur la sécurité du P2P qu'il organise le 25 novembre, Bybit P2P annoncera également une cagnotte d'une valeur de 10 000 USDT pour un nouvel événement de dépôt exclusivement destiné à l'Afrique.

Africa Exclusive: Bybit Promotes Crypto Education with P2P Security Webinar

Webinaire sur la sécurité P2P

Le 25 novembre, le webinaire en direct sur la sécurité du P2P sera diffusé dans le groupe Telegram Bybit Africa de 19h00 à 21h00 UTC. Les participants pourront assister à une session très complète, avec des conseils et les dernières connaissances en matière de sécurité des actifs et de risques de contrepartie. Le webinaire gratuit couvrira les sujets suivants :

Détecter la fraude : les utilisateurs apprendront à reconnaître les signes des escroqueries les plus courantes et les mesures à prendre pour vérifier l'authenticité des paiements. Rester en sécurité avec Bybit P2P : les utilisateurs découvriront les outils de sécurité de Bybit et les dernières fonctionnalités permettant de lutter contre les tentatives de fraude. Négocier en toute confiance : les utilisateurs recevront des conseils pratiques sur la manière de négocier en toute sécurité.

Les experts P2P de Bybit se prêteront à une séance de questions-réponses en direct à l'issue de la présentation. Avant le webinaire, les participants sont invités à envoyer leurs questions et les plus chanceux gagneront 10 USDT si leurs questions sont retenues par les orateurs.

Récompense de 10 000 USDT pour les premiers dépôts

Du 25 novembre au 15 décembre 2024, les nouveaux utilisateurs qui ouvrent un compte Bybit avec succès et qui complètent le niveau 1 de vérification de l'identité peuvent se qualifier en vue de partager une cagnotte de 10 000 USDT exclusivement réservée aux utilisateurs qualifiés d'Afrique. Les utilisateurs doivent s'inscrire à l'événement et effectuer un dépôt via Bybit P2P pour se qualifier et gagner jusqu'à 10 USDT, dans le respect des conditions générales.

« La fraude financière est un défi de longue date et les utilisateurs doivent rester vigilants face à l'évolution des escrocs et des fraudeurs. Bybit investit constamment dans son matériel et ses logiciels afin de mettre en place les garde-fous nécessaires à sa plateforme. Cela n'enlève rien à l'importance de l'éducation des utilisateurs, et nous espérons que grâce à des rendez-vous de ce type, nous pourrons aider la communauté à s'engager sur la voie de la croissance », a déclaré Joan Han, Sales and Marketing Director chez Bybit.

Le P2P fait partie intégrante de l'économie crypto et contribue à favoriser l'inclusion dans les économies émergentes. Avec Bybit P2P, les utilisateurs de tous niveaux peuvent accéder à la plateforme conviviale d'échange peer-to-peer pour échanger entre eux à un prix optimal convenu. Ce service réduit au minimum le besoin d'intermédiaires, ce qui permet d'améliorer la rentabilité tout en garantissant la sécurité de la plateforme garantie par la bourse.

Pour en savoir plus sur l'événement et les conditions d'admission, rendez-vous sur Bybit P2P.

#Bybit / #TheCryptoArk

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième bourse de cryptomonnaies au monde en volume d'échanges, avec plus de 50 millions d'utilisateurs. Établi en 2018, Bybit fournit une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de cryptomonnaies peuvent trouver un moteur de correspondance ultra-rapide, un service client 24/7 et un support communautaire multilingue. Bybit est fier d'être partenaire des champions en titre des constructeurs et des pilotes de Formule 1 : l'écurie Oracle Red Bull Racing.

Pour plus d'informations sur Bybit, rendez-vous sur Bybit Press.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.bybit.com

Suivez notre actualité sur les communautés et médias sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2565335/Africa_Exclusive_Bybit_Promotes_Crypto_Education_P2P_Security_Webinar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg