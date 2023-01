EN ITALIE, AU SIGEP 2023, LES PLUS GRANDS MAÎTRES DE PÂTISSERIE ET DE GLACES GELATO : DE MASSARI À BOHR EN PASSANT PAR MORRONE, TOUS RASSEMBLÉS POUR LES GRANDS CONCOURS INTERNATIONAUX

RIMINI, Italie, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Les plus grandes étoiles du firmament de la pâtisserie italienne vont participer au SIGEP-The Dolce World Expo (44e édition), le salon international de glaces, de pâtisseries, de boulangerie et de café artisanaux de l' Italian Exhibition Group qui se tiendra à Rimini, en Italie, du 21 au 25 janvier, conjointement avec l' AB Tech Expo (7e édition), axé sur les technologies et les machines de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie. Le Sigep est un événement incontournable pour découvrir de nouveaux produits et améliorer vos connaissances.

a photo of the previous Sigep's editions

Les chefs pâtissiers participants, qui ont acquis l'excellence de leur art à travers le monde et sont devenus de véritables légendes vivantes du secteur, seront les maîtres Igino Massari, Salvatore De Riso, Alessandro Dalmasso, Roberto Rinaldini, Eugenio Morrone, ainsi que Marcus Bohr, chef pâtissier exécutif chez Harrods à Londres, et Giancarlo Timballo, président de Cogel Fipe et organisateur de la Coupe du Monde de Gelato.

Et pour ceux qui aiment les défis internationaux, la 44e édition accueillera la Coupe d'Europe de Gelato, qui verra l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Hongrie concourir pour la finale de la 10e Coupe du Monde de Gelato qui se tiendra au SIGEP 2024 ; le Japon, l'Inde, l'Italie et le Pérou se disputeront le titre de Pastry Queen, tandis que le Championnat du monde junior de pâtisserie réunira des jeunes de moins de 25 ans.

Dans la Bakery Arena, la 5e édition de Bread in The City, un championnat international de boulangerie en coopération avec le Club Richemont, verra s'affronter des équipes de Chine, de Croatie, d'Israël, d'Italie, du Mexique, des Pays-Bas, du Pérou, du Portugal et d'Espagne. Les artistes du café et les experts baristas s'affronteront dans la Coffee Arena pour exceller dans les sept concours de SCA Italie (la branche italienne de la Specialty Coffee Association) à l'occasion des Championnats du monde de café.

À PROPOS DU SIGEP ET D'A.B. Tech Expo 2023

Dates : 21–25 janvier 2023 ; Organisation : Italian Exhibition Group SpA ; éditions : 44e Sigep et 7e A.B. Tech Expo ; fréquence : annuelle ; événement : salon international ; entrée : réservée aux commerciaux ; infos : https://en.sigep.it

