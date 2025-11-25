OBSERVATOIRE SIGEP NOËL 2025, PANETTONE AU DELÀ DE LA TRADITION : DE L'ALIMENT SUPERFICIEL AU VIOLET

Les desserts sont en plein essor en Europe (+6%) : l'Observatoire Sigep anticipe Sigep World, prévu au Rimini Expo Centre, du 16 au 20 janvier 2026

RIMINI, Italie, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Quelles sont les principales tendances de consommation de desserts pour Noël 2025 ? Les réponses proviennent de Sigep Observatory Christmas, l'objectif à travers lequel Italian Exhibition Group observe le marché avant Sigep - The World Expo for Foodservice Excellence, le salon international de la pâtisserie, du gelato, de la boulangerie, du chocolat, du café et de la pizza, qui se tiendra du 16 au 20 janvier 2026 au Rimini Expo Centre.

SIGEP WORLD OBSERVATORY BY IEG - CHRISTMAS 2025

Le thermomètre du marché :« Au cours des douze derniers mois, 3,2 milliards de desserts ont été consommés hors domicile dans les cinq principaux pays européens. La catégorie a progressé de 6 % en Europe : Le dessert reste un plaisir essentiel, même dans un contexte de dépenses plus prudentes, » explique Matteo Figura, expert du secteur hors foyer et directeur Foodservice chez Circana Italia.

Le maître pâtissier Luigi Biasetto, académicien de l'AMPI et membre du Relais Dessert, apporte la confirmation : « Octobre 2025 a vu une augmentation de 28% des produits levés par rapport à 2024, et à l'étranger les résultats sont extraordinaires : +28% à Paris, +40% à New York, +80% à Hong Kong. Pour Noël 2025, nous présentons un panettone "superfood" à base de farine complète, de graines, de miel de thym et de curcuma, mis au point grâce à des tests de vieillissement approfondis. »

Marta Boccanera, originaire de Rome, chef pâtissière et vice-présidente de l'APEI, souligne : « Pour ce Noël, nous avons créé un panettone violet à base de farine complète riche en anthocyanes (pigments naturels présents dans les fruits et les fleurs), enrichi d'une crème à la pistache et à la fraise des bois. »

Sur le front européen, José Miguel Moreno, président de la Confederación Española de Pastelería: « Le panettone est de plus en plus populaire et la variété à la pistache est la plus recherchée. Les familles achètent à l'avance et les commandes en ligne, qui modifient la saisonnalité de notre secteur, sont en augmentation. »

Antonio Bachour, l'un des chefs pâtissiers américains les plus influents, offre une perspective internationale :« Les tendances de Noël montrent un retour aux goûts traditionnels réinterprétés à l'aide de techniques modernes. Les consommateurs recherchent des saveurs distinctes, des textures légères et des présentations raffinées. Pour Noël 2025, nous travaillons sur des desserts qui allient élégance et souvenirs du passé. »

Denise Vagni, jeune chef pâtissière de Rimini, Italie, complète le tableau : « Le panettone est un dessert plus riche et plus attrayant, capable d'offrir une expérience multisensorielle. Les clients aiment personnaliser leur tranche avec une poche à douille remplie de crème à la pistache ou au caramel salé. »

