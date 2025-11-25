Sigep Observatory Christmas 2025, panettone más allá de la tradición: del superalimento al morado

Los postres están en auge en Europa (+6%): el Sigep Observatory anticipa Sigep World, programada en el Centro de Exposiciones de Rímini del 16 al 20 de enero de 2026

RIMINI, Italia, 25 de noviembre de 2025  /PRNewswire/ -- ¿Cuáles son las principales tendencias de consumo de postres para la Navidad de 2025? Las respuestas provienen de Sigep Observatory Christmas, el punto de vista a través del cual Italian Exhibition Group observa el mercado antes de SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, la feria internacional de pastelería, heladería, panadería, chocolatería, café y pizza, que se celebrará del 16 al 20 de enero de 2026 en el Centro de Exposiciones de Rimini.

El termómetro del mercado: "En los últimos doce meses, se consumieron 3.200 millones de postres fuera de casa en los cinco principales países europeos. La categoría creció un 6 % en Europa: el postre sigue siendo un placer esencial, incluso en un contexto de gasto más prudente", explicó Matteo Figura, experto en el sector de OOH y director de Foodservice en Circana Italia.

El maestro pastelero Luigi Biasetto, académico de AMPI y miembro de Relais Dessert, lo confirma: "En octubre de 2025, se registró un aumento del 28 % en productos con levadura en comparación con 2024, y en el extranjero los resultados son extraordinarios: +28 % en París, +40 % en Nueva York, +80 % en Hong Kong. Para la Navidad de 2025, presentamos un panettone 'superalimento' con harina integral, semillas, miel de tomillo y cúrcuma, perfeccionado mediante exhaustivas pruebas de maduración".

Marta Boccanera, pastelera y vicepresidenta de APEI, nacida en Roma, destacó: "Para esta Navidad, hemos creado un panettone morado con harina integral rica en antocianinas (pigmentos naturales presentes en frutas y flores), enriquecido con crema de pistacho y fresa silvestre".

En el ámbito europeo, José Miguel Moreno, presidente de la Confederación Española de Pastelería, afirmó: "El panettone es cada vez más popular y la variedad de pistacho es la más solicitada. Las familias compran con antelación y los pedidos online, que están cambiando la estacionalidad de nuestro sector, están en auge".

Antonio Bachour, uno de los pasteleros más influyentes de Estados Unidos, ofrece una perspectiva internacional: "Las tendencias navideñas muestran un retorno a los sabores tradicionales reinterpretados con técnicas modernas. Los consumidores buscan sabores distintivos, texturas ligeras y presentaciones refinadas. Para la Navidad de 2025, estamos trabajando en postres que combinan elegancia y recuerdos del pasado".

Denise Vagni, pastelera emergente de Rimini, Italia, completa el panorama: "El panettone es un postre más rico y atractivo, capaz de ofrecer una experiencia multisensorial. A los clientes les encanta personalizar su porción con una manga pastelera rellena de crema de pistacho o caramelo salado".

