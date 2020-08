En une seule journée, 34 entreprises « semi-licornes » ont annoncé leurs plans de cotation en bourse

Lors de la célébration de son 29e anniversaire, le 18 août, la direction de TOJOY a commenté les précédents succès qui ont mené à l'annonce des projets des 34 entreprises « semi-licornes ». Ces 34 entreprises se sont développées grâce à la plateforme TOJOY qui leur a permis d'accéder au capital, aux partenaires et aux ressources entrepreneuriales à une vitesse inégalée.

En avril 2020, alors que la reprise économique de la Chine se trouvait dans une phase critique, TOJOY et le Comité professionnel des investissements en technologie de pointe de l'Association de la promotion des investissements en Chine (Investment Association High-tech Investment Professional Committee) ont organisé la deuxième Foire mondiale des entreprises licornes sur la plateforme en ligne TOJOY, l'application TOJOY Entrepreneur Cloud. Dix entreprises ont tiré profit de cet événement pour accéder au capital, aux ressources et aux partenariats offerts sur la plateforme par des centaines de milliers de participants du monde entier.

Grâce à la construction, à l'amélioration et au déploiement de sa plateforme de partage à l'échelle mondiale, TOJOY a réuni de solides ressources commerciales dans toutes les régions du monde afin d'injecter un taux de croissance constant dans les sociétés d'accélération.

Conception d'un accélérateur d'entreprise efficace

Lors de la célébration du 29e anniversaire de TOJOY, le président du conseil d'administration de TOJOY, Lu Junqing, a souligné les quatre réalisations majeures que l'entreprise a accomplies au cours de ses trois premières décennies et qui, à son avis, ont mené à sa réussite actuelle. Il s'agit de la création du modèle opérationnel universel rigoureusement intégré de l'entreprise, du lancement de sa plateforme mondiale O2O pour super-entreprises, de la conception d'un système d'autogestion qui encourage le travail sans relâche et la reconnaissance du mérite et de la mise sur pied d'une équipe entrepreneuriale mondiale de haute qualité.

Le président Lu Junqing a également reconnu l'observation, à l'échelle de la plateforme, d'un code d'« innovation, d'unité et d'intégrité » qui constitue la clé du succès constant de TOJOY.

Des représentants de plusieurs entreprises de tout premier plan, qui ont été accélérés par TOJOY, assistaient à l'événement, notamment des représentants de B&G, une chaîne d'entreprises d'envergure nationale de prestation de soins de santé maternelle et de la petite enfance, de Sousou Shenbian, la plateforme de livraison intelligente, et de Kweichow Moutai – la société de capitalisation boursière la plus performante parmi les bourses de la Chine continentale. Le 18 août, d'autres entreprises prestigieuses, comme China Mobile et Dana Technology, ont signé des contrats sur place pour se joindre officiellement à l'Accélérateur d'entreprises licornes TOJOY.

Aujourd'hui, TOJOY accélère plus de 300 entreprises d'un vaste éventail de secteurs d'activités, en visant particulièrement les secteurs novateurs tels que le commerce électronique, l'Internet des objets et les entreprises axées sur les mégadonnées.

Le PDG mondial de TOJOY, Ge Jun, tourné vers l'avenir, s'attend à ce que TOJOY continue à renforcer ses capacités en matière d'incubation et élargisse sa plateforme pour réaliser des profits d'ici 2021, et déployer entièrement son accélérateur mondial d'entreprises licornes en 2022-2023 afin d'habiliter les entreprises à l'échelle mondiale.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1232406/The_34_semi_unicorn_projects_launched_TOJOY.jpg

