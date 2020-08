34 firmy bliskie statusu jednorożca tego samego dnia ogłosiły plany wejścia na giełdę

PEKIN, 25 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ 24 sierpnia TOJOY będzie gospodarzem „Chińskiego karnawału firm-jednorożców 2020" („jednorożec" to termin oznaczający startup o wycenie rynkowej co najmniej 1 mld dolarów amerykańskich), w ramach którego obiecujące spółki będą mogły uzyskać dostęp do kapitału, zasobów i partnerów niezbędnych do rozwoju w Chinach za pośrednictwem jednej z największych platform akceleracji biznesu na świecie. Tylko w ciągu pierwszych dni wydarzeń 34 projekty objęte akceleracją na platformie TOJOY ogłosiły zamiar wejścia na giełdę w ramach programu wsparcia giełdowego TOJOY.