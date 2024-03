Enabot dévoile ROLA PetPal et ROLA PetTracker, pour tisser des liens indéfectibles entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires

ORLANDO, Floride, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Enabot est ravi d'annoncer le lancement officiel de ses dernières innovations en matière de technologie pour animaux de compagnie : le ROLA PetPal et le ROLA PetTracker.

Depuis six ans, Enabot s'est imposé comme un leader de la robotique familiale avec sa célèbre série EBO. EBO X a été nommé lauréat aux CES Innovation Awards 2023, illustrant le dévouement de l'entreprise en faveur de l'excellence et de l'ingéniosité. Enabot se prépare à faire un nouveau bond en avant en 2024 en lançant la série ROLA, une nouvelle gamme d'appareils de haute technologie spécialement conçus pour votre animal de compagnie. Avec ce lancement, Enabot va une fois de plus changer le paradigme de la robotique, en introduisant des solutions de suivi des animaux de compagnie plus intelligentes qui répondent aux besoins changeants des propriétaires d'animaux de compagnie dans le monde entier.

ROLA PetPal : jouez à distance avec vos animaux de compagnie — n'importe quand, n'importe où.

ROLA PetPal est équipé de fonctions de sécurité et de divertissement essentielles, notamment des caméras haute définition, une mobilité dans toute la maison, le rechargement automatique et la reconnaissance des animaux de compagnie par l'IA. Il constitue également une avancée audacieuse en matière de surveillance des animaux de compagnie grâce à une technologie révolutionnaire de communication vocale bidirectionnelle en temps réel. Entraînez simplement votre animal à appuyer sur le bouton d'appel facile d'accès de PetPal, et le tour est joué ! Vous recevrez un « bonjour » directement sur votre téléphone. ROLA PetPal est également équipé de jouets interactifs et d'un distributeur automatique de friandises, afin que vos compagnons soient toujours divertis, où que vous soyez.

Les jouets interactifs du ROLA PetPal, notamment le bâton de jeu, le jeu de laser, et la balle roulante, lui procureront un plaisir sans fin. Avec le distributeur de friandises télécommandé, un seul clic suffit pour récompenser vos animaux en temps réel. De plus, l'application ROLA propose 9 actions et 7 effets sonores pour un divertissement 24 heures sur 24.

ROLA PetPal offre des services d'abonnement Cloud+, permettant une lecture depuis le cloud 24 h/24 et 7 j/7, des alertes intelligentes et des vlogs quotidiens sur vos animaux de compagnie pour une expérience utilisateur inégalée.

La caméra intégrée de ROLA PetPal permet aux utilisateurs de participer activement à la vie de leurs animaux de compagnie. Qu'il s'agisse de surveiller les jeux, de transmettre quelques mots réconfortants ou de distribuer des friandises à distance, la série ROLA PetPal offre aux utilisateurs une connexion transparente où qu'ils soient. Cela va au-delà de la simple surveillance et permet d'offrir un réconfort et de la compagnie afin de transcender l'angoisse de la séparation.

Le ROLA PetPal basique est au prix de 239 € . Consultez le site www.enabot.com pour plus de détails et pour connaître les tarifs réservés aux premiers clients.

ROLA PetTracker : voir le monde à travers les yeux de votre animal de compagnie.

ROLA PetTracker se distingue des trackers traditionnels, car il est équipé d'une caméra intégrée qui capture les aventures de votre animal en temps réel. Qu'il s'agisse de prendre des photos, d'enregistrer des vidéos ou de les diffuser en direct sur les réseaux sociaux, ce sont des moments qui seront immortalisés et partagés pour toujours.

Grâce au GPS, au LBS, au suivi d'image et au positionnement sonore et lumineux, ROLA PetTracker vous permet de suivre l'emplacement et les mouvements de votre animal en temps réel. La fonction de clôture de sécurité établit une clôture virtuelle et envoie une alerte instantanée si votre animal la dépasse. De plus, avec le QR code et le bouton SOS, les bons samaritains peuvent contacter les utilisateurs instantanément si un animal se perd.

Le plus beau, c'est que tout le quartier peut s'impliquer : l'application ROLA met en place un réseau social pour animaux de compagnie, afin que les utilisateurs puissent entrer en contact avec d'autres amateurs d'animaux de compagnie. Conçu pour être pratique, ROLA PetTracker est facile à installer, à démonter et recharger.

Au prix de 99 € , consultez le site www.enabot.com pour obtenir plus de détails et pour connaître les tarifs réservés aux premiers clients.

À propos d'Enabot

Enabot a été fondée à Shenzhen, en Chine, en 2018 avec une vision audacieuse : la recherche, le développement et la promotion des robots domestiques, ou homebots. Notre priorité absolue est d'aider les familles grâce à une technologie de pointe. Le concept de marque d'Enabot, Always Together (toujours ensemble), exprime notre orientation en tant qu'entreprise technologique chaleureuse qui vise à servir des dizaines de millions de familles modernes. En d'autres termes, nous voulons promouvoir l'unité et le bonheur de la famille grâce à un accompagnement avant-gardiste et de haute technologie.

