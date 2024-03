Enabot stellt ROLA PetPal und ROLA PetTracker vor, die unzertrennliche Bindungen zwischen Haustieren und Besitzern schaffen

ORLANDO, Florida, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Enabot freut sich, die offizielle Markteinführung seiner neuesten Innovationen im Bereich der Haustiertechnologie bekannt zu geben: den ROLA PetPal und den ROLA PetTracker.

ROLA PetPal: Remotely Play With Your Pets - Anytime, Anywhere. ROLA PetTracker: See the World Through Your Pet’s Eyes.

In den letzten sechs Jahren hat sich Enabot mit seiner hochgelobten EBO-Serie zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Familienroboter entwickelt. EBO X wurde mit dem CES Innovation Awards Honoree 2023 ausgezeichnet, was das Engagement des Unternehmens für hervorragende Leistungen und Erfindungsreichtum unterstreicht. Enabot bereitet sich darauf vor, 2024 einen weiteren großen Sprung zu machen, indem es die ROLA-Serie auf den Markt bringt, eine neue Reihe von Hightech-Geräten, die speziell auf Ihr Haustier zugeschnitten sind. Mit dieser Markteinführung wird Enabot erneut einen Paradigmenwechsel in der Robotik vollziehen und intelligentere Lösungen für die Ortung von Haustieren einführen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen von Haustierbesitzern auf der ganzen Welt gerecht werden.

ROLA PetPal : Spielen Sie aus der Ferne mit Ihren Haustieren - jederzeit und überall.

ROLA PetPal ist mit wichtigen Sicherheits- und Unterhaltungsfunktionen ausgestattet, darunter hochauflösende Kameras, Mobilität im ganzen Haus, automatisches Aufladen und KI-gestützte Haustiererkennung. Mit der bahnbrechenden Echtzeit-Zwei-Wege-Sprachkommunikationstechnologie stellt es außerdem einen kühnen Fortschritt in der Haustierüberwachung dar. Bringen Sie Ihrem Haustier einfach bei, die leicht zugängliche Ruftaste von PetPal zu drücken, und voilà! Sie erhalten ein "Hallo" direkt auf Ihr Telefon. ROLA PetPal ist außerdem mit interaktivem Spielzeug und einem automatischen Leckerli-Spender ausgestattet, so dass Ihre Lieblinge immer und überall gut unterhalten werden.

Die interaktiven Spielzeuge von ROLA PetPal, darunter der Spielstock, das Laserspiel und der rollende Ball, bieten endlosen Spaß. Mit dem ferngesteuerten Leckerli-Spender genügt ein Klick, um Ihre Haustiere in Echtzeit zu belohnen. Außerdem bietet die ROLA App 9 Aktionen und 7 Soundeffekte, die rund um die Uhr für Unterhaltung sorgen.

ROLA PetPal bietet Cloud+-Abonnementdienste, die eine 24/7-Wiedergabe in der Cloud, Smart Alerts und tägliche Haustier-Vlogs für ein unvergleichliches Benutzererlebnis bieten.

Die integrierte Kamera von ROLA PetPal ermöglicht es den Benutzern, aktiv an der Welt ihrer Haustiere teilzunehmen. Egal, ob es darum geht, die Spielzeit zu überwachen, tröstende Worte zu sprechen oder Leckerlis aus der Ferne zu verteilen - die ROLA PetPal Serie bietet dem Benutzer eine nahtlose Verbindung, egal wo er sich befindet. Es geht über die bloße Überwachung hinaus und bietet Beruhigung und Begleitung, die die Trennungsangst überwindet.

Die Basisversion von ROLA PetPal kostet 239 €. Besuchen Sie www.enabot.com für weitere Informationen und Frühbucherpreise.

ROLA PetTracker: Sehen Sie die Welt mit den Augen Ihres Haustiers.

Der ROLA PetTracker unterscheidet sich von herkömmlichen Haustier-Trackern durch die eingebaute Kamera, die die Abenteuer Ihres Haustieres in Echtzeit festhält. Ob Fotos, Videoaufnahmen oder Live-Übertragungen in den sozialen Medien - diese Momente werden für immer festgehalten und mit anderen geteilt.

ROLA PetTracker nutzt GPS, LBS, Image Tracking sowie Sound & Light Positioning und ermöglicht es Ihnen, den Standort und die Route Ihres Haustieres in Echtzeit zu verfolgen. Die Funktion Sicherheitszaun baut einen virtuellen Zaun auf und sendet einen sofortigen Alarm, wenn Ihr Haustier diesen überschreitet. Mit einem QR-Code und einem SOS-Knopf ausgestattet, können gute Samariter die Nutzer sofort kontaktieren, wenn ein Haustier verloren geht.

Das Beste daran ist, dass sich die ganze Nachbarschaft beteiligen kann: Die ROLA-App richtet ein soziales Netzwerk für Haustiere ein, damit die Nutzer mit anderen Tierfreunden in Kontakt treten können. Der ROLA PetTracker ist einfach aufzubauen, zu zerlegen und wieder aufzuladen.

Der Preis beträgt 99 €. Weitere Informationen und Frühbucherpreise finden Sie unter www.enabot.com .

Informationen zu Enabot

Enabot wurde 2018 in Shenzhen, China, mit einer kühnen Vision gegründet: die Forschung, Entwicklung und Förderung von Heimrobotern oder Homebots. Unsere oberste Priorität ist es, Familien durch modernste Technologie zu unterstützen. Das Markenkonzept von Enabot, Always Together, drückt unsere Ausrichtung als warmes Technologieunternehmen aus, das zig Millionen moderner Familien bedienen will. Einfach ausgedrückt: Wir wollen den Zusammenhalt und das Glück der Familie durch zukunftsweisende, hochtechnologische Begleitung fördern.

