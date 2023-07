Encerramento da 25ª Feira CBD (Guangzhou) e da 1ª Feira Internacional de Artigos Sanitários e Banhos de Guangzhou

GUANGZHOU, China, 24 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Em 11 de julho a25ª Feira Internacional de Decoração de Edifícios da China (Guangzhou), também conhecida como Feira CBD (Guangzhou), juntamente com a primeira Feira Internacional de Artigos Sanitários e Banhos de Guangzhou, foi concluída com sucesso em Guangzhou.

A Feira CBD (Guangzhou), realizada no Canton Fair Complex de 8 a 11 de julho, cobriu uma área total de cerca de 400.000 metros quadrados, um aumento de quase 100.000 metros quadrados em relação a 2022. Com a participação de quase 2.000 empresas, o evento organizou cerca de 100 conferências e fóruns de alto padrão, incluindo cinco exposições especiais de design e quase 30 fóruns de conferências de design. Ao longo de quatro dias, a exposição atraiu um total de 255.078 visitantes profissionais de alta qualidade.

Este ano, a Feira CBD (Guangzhou) apresentou cinco grandes áreas temáticas que abrangem personalização, sistema, inteligência, design e material. Em resposta à crescente tendência de customização de toda a casa, a primeira Feira Internacional de Artigos Sanitários e de Banho de Guangzhou foi realizada simultaneamente. Ao exibir as últimas conquistas e tendências na área de soluções personalizadas para banheiros, a feira destacou a experiência e a inovação do setor, fornecendo capacitação precisa para que as empresas de louças sanitárias explorem a profundidade do mercado de decoração doméstica.

Um layout de exposição 5+1 mostra o início de uma nova era na personalização de casa inteira, que emergiu como uma força de destaque no setor de decoração doméstica. Essa tendência não só alimenta o crescimento da demanda do mercado, mas também orienta o setor em direção a um caminho de desenvolvimento de alta qualidade.

A Feira CBD (Guangzhou) também desempenhou um papel fundamental no fortalecimento da indústria, mostrando sua posição como uma plataforma fundamental para a estreia de novos produtos, designs, materiais, tecnologias, estratégias e inovações industriais. Também atuou como um centro para explorar oportunidades de negócios e cooperação, ao mesmo tempo em que promove o crescimento do ecossistema de design. Ela se concentrou em tópicos urgentes, como a nova direção do desenvolvimento no setor de decoração doméstica e as tendências emergentes no desenvolvimento circular da cadeia industrial. Ao fazer isso, apresentou novas oportunidades para o desenvolvimento de alta qualidade e a atualização inteligente.

O evento demonstrou de forma abrangente a forte recuperação do setor de decoração doméstica, reunindo efetivamente oportunidades de mercado, aumentando a confiança do mercado e impulsionando o consumo do mercado. Além disso, fez avanços substanciais para promover a inovação, a coordenação e o crescimento de alta qualidade no setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2159840/image_812022_10781234.jpg

FONTE The China (Guangzhou) International Building Decoration Fair

