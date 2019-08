Encontro de acionistas da Zoomlion coroa crescimento estelar de 2018

Beneficiando-se da continua recuperação da indústria, em 2018 a Zoomlion – através de operações mais enxutas, afiando ainda mais sua vantagem competitiva e fortalecendo sua posição de liderança – alcançou crescimento de alta qualidade, de acordo com o secretário do conselho, Yang Duzhi.

O lucro líquido saltou 51,65% – para 2,02 bilhões de yuanes o ano passado – enquanto a receita cresceu 23,3% – para 28,69 bilhões de yuanes – enquanto a margem do lucro bruto aumentou quase 6 pontos percentuais – para 27,08%. Destacando a crescente força financeira, os fluxos de caixa operacionais da empresa subiram 77,62%, para um recorde de 5,064 bilhões de yuanes.

A Zoomlion também impulsionou sua eficiência operacional em 2018, o que foi evidenciado por períodos de rotatividade muito mais curtos para contas a receber e inventário, a empresa informou.

O crescimento da qualidade permite que a Zoomlion recompense seus acionistas com um fluxo constante de dividendos em espécie. De acordo como esquema da empresa para a alocação de lucros em 2018, para cada dez ações portadas, os acionistas recebem 2,5 yuanes em dividendos em espécie, levando as recompensas totais para 1.957 bilhões de yuanes.

Esta é o 19o ano consecutivo em que a Zoomlion paga dividendos em espécie, refletindo o compromisso da empresa com a remuneração dos acionistas. É também uma demonstração da confiança da Zoomlion em sua própria força e crescimento futuro.

O ano de 2018 viu melhoras continuas no principal negócio da Zoomlion. As vendas de maquinário de construção saltaram 49,12% – para 26,72 bilhões de yuanes. Além disso, a empresa manteve sua alta participação de mercado no segmento de guindastes de construção e de caminhões-bomba de concreto de braço longo.

No ano passado, a Zoomlion continuou seu avanço rumo à versão 4.0 dos produtos, que são mais confiáveis, inteligentes, funcionais e favoráveis ao meio ambiente. A empresa lançou uma rede integrada para a próxima geração dos produtos da série G de máquinas de terraplenagem e investiu no setor de plataformas de trabalho aéreo.

No segmento de maquinário de fazenda em 2018, a Zoomlion adotou a estratégia de desenvolvimento de produtos de média e alta qualidade, enquanto abraçava a inteligência artificial (IA) através da cooperação estratégica com a fornecedora de soluções de inteligência, Landing AI.

De modo global, a Zoomlion continua a acelerar o desenvolvimento de bases de produção no exterior. Entre suas iniciativas estrangeiras, a empresa modernizou a CIFA, com sede na Itália, de uma firma regional para uma empresa global e, na China, patrocinou a fundação da m-tec para apresentar os padrões de fabricação e serviços alemães ao país. A Zoomlion também acelerou a construção do projeto de Parque Industrial China-Bielorrússia.

Respondendo às perguntas dos acionistas com respeito ao esquema de recompra de ações pela empresa, a administração disse ao encontro de acionistas que os planos para aquisição de 2,5-5 % das ações da própria empresa destacam o otimismo dos executivos quanto às perspectivas de crescimento da Zoomlion.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (000157.SZ) é uma empresa de fabricação de equipamentos de alto padrão que integra maquinário de construção, maquinário agrícola e serviços financeiros. A empresa agora vende aproximadamente 460 produtos de última geração de 55 linhas de produtos, cobrindo dez importantes categorias.

