Encora ernennt Anand Birje zum Chief Executive Officer

SCOTTSDALE, Arizona, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Encora, ein globaler Anbieter von Produktentwicklung der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass Anand Birje mit Wirkung zum 15. Mai 2023 zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Birje wird eng mit dem Gründer und CEO von Encora, Venu Raghavan, zusammenarbeiten, der als Executive Chairman im Unternehmen bleibt. Birje kommt von HCL Tech zu Encora, wo er zuletzt als Präsident des Bereichs Digital Business Services tätig war.

„Es ist mir eine große Ehre, Anand bei Encora als unseren nächsten CEO willkommen zu heißen. Seine profunde Erfahrung in der schnell wachsenden Technologiebranche und in der Skalierung globaler Unternehmen durch exponentielles Wachstum macht ihn zur idealen Führungskraft für Encora", sagte Venu Raghavan, Gründer und CEO von Encora. „Ich persönlich freue mich, dass ich die Zukunft von Encora – ein Unternehmen, dessen Aufbau mir immer ein Privileg war – einer Führungskraft mit Anands Erfahrung, Einblick, Integrität und Mitgefühl anvertrauen kann. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Anand, um die strategischen Prioritäten von Encora voranzutreiben."

„Ich freue mich sehr, bei Encora, einem der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen für digitale Engineering-Dienstleistungen, einzusteigen", sagt Birje. „Da neue und aufkommende digitale Technologien die globale Wirtschaft verändern, besteht ein wachsender Bedarf an Technologiepartnern, die technische, strategische und branchenspezifische Bereiche beherrschen. Encora ist ein Paradebeispiel dafür, was möglich ist, wenn unvergleichliches technisches Know-how in einer Kultur kultiviert wird, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen und die wirklich global und authentisch vielfältig ist."

Während seiner TIME bei HCL konzentrierte sich Birje auf digitale Anwendungen und Plattformen, Cloud Native Development, Data Engineering and Analytics, Data Consulting und UX Design Practices. In den letzten drei Jahren war der Geschäftsbereich Digital Business Services der am schnellsten wachsende Geschäftsbereich von HCL Tech. Birje war verantwortlich für die Leitung der globalen Go-to-Market-Strategie, -Verfahren und -Teams in allen vertikalen Branchen in den USA, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika. Als Gründungsmitglied des Bereichs Infrastructure Services von HCL Tech spielte Birje eine entscheidende Rolle beim Wachstum dieses Geschäftsbereichs auf über 2,5 Mrd. USD in weniger als einem Jahrzehnt. Zusätzlich zu seinen Führungsaufgaben hat Birje eine Reihe von strategischen Akquisitionen geleitet, um die Liefer- und Beratungskapazitäten in den USA und Europa zu erweitern.

„Wir freuen uns, Anand bei Encora willkommen zu heißen", sagt Shweta Jalan, Managing Partner von Advent International, dem Hauptinvestor von Encora. „Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf Führungsqualitäten und transformatives Wachstum passt perfekt zu Encoras Vision und Bestrebungen. Wir sind Venu für seine visionäre Führung zu tiefstem Dank verpflichtet. Encora hat eine glänzende Zukunft, dank dem unglaublichen Team und dem Unternehmen, das Venu geschaffen hat."

Encora bietet digitale und softwaretechnische Dienstleistungen für innovative Unternehmen in allen technologieorientierten Branchen. Das Unternehmen hat ein branchenweit führendes Wachstum erzielt (+46 % CAGR im 3-Jahres-Vergleich), indem es sich diszipliniert auf die Entwicklung technischer Fähigkeiten, auf eine an Kennzahlen orientierte Unternehmensführung und auf die Schaffung eines inspirierenden Arbeitsumfelds konzentriert hat. 90 % der Encorianer arbeiten in einem Büro, das als „Great Place to Work" zertifiziert ist, und zwar in allen sechs lateinamerikanischen Ländern, wo das Unternehmen tätig ist, sowie in Indien.

Encora wird von den Private-Equity-Firmen Advent International und Warburg Pincus unterstützt und betreibt Niederlassungen in 14 Ländern auf der ganzen Welt. Um mehr über den weltweit tätigen Entwickler von Produkten der nächsten Generation und seinen neuen CEO zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website www.encora.com.

Informationen zu Encora

Mit Hauptsitz in Scottsdale, Arizona, und unterstützt von den Private Equity Unternehmen Advent International und Warburg Pincus, ist Encora der bevorzugte Innovationspartner für einige der weltweit führenden Technologieunternehmen. Es bietet Dienstleistungen der nächsten Generation wie prädiktive Analyse, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, IoT, Cloud und Testautomatisierung. Encora verfügt über umfassende vertikale Kompetenzen in den Bereichen HealthTech, Fintech, HiTech, IAM & Cybersecurity Digital Commerce, Travel and Hospitality, Supply Chain and Logistics, Telecom und anderen spezialisierten Branchen. Encora ist ein etablierter Marktführer für ausgelagerte Produktentwicklungsdienstleistungen, der sich auf Innovationsbeschleunigung für führende Technologieunternehmen spezialisiert hat. Mit über 9.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Niederlassungen und Innovationslaboren in den USA, Kanada, Mexiko, Costa Rica, Kolumbien, Bolivien, Peru, Brasilien, Indien und im asiatisch-pazifischen Raum verfügt Encora über einen globalen Talentpool, vertikales Know-how in Mikrobranchen und eigene agile Engineering-Fähigkeiten, die es unseren Kunden ermöglichen, schneller Erfolge zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf www.encora.com.

