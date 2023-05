Encora nomme Anand Birje au poste de PDG

Un vétéran de l'industrie prend la direction d'une société de services d'ingénierie logicielle à forte croissance

SCOTTSDALE, Arizona, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Encora , un fournisseur mondial d'ingénierie de produits de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui qu'Anand Birje a été nommé au poste de PDG, à compter du 15 mai 2023. Birje travaillera en étroite collaboration avec le PDG fondateur d'Encora, Venu Raghavan, qui reste dans l'entreprise en tant que président exécutif. Birje rejoint Encora après avoir travaillé pour HCL Tech, où il était dernièrement président de la division Digital Business Services.

Anand Birje - New CEO of Encora

« C'est un grand honneur pour moi d'accueillir Anand au sein d'Encora en tant que prochain PDG. Sa grande expérience dans le domaine des technologies à croissance rapide et dans l'expansion d'entreprises mondiales à travers une croissance exponentielle fait de lui le dirigeant idéal pour Encora », a déclaré Venu Raghavan, fondateur et PDG d'Encora. « Personnellement, je me réjouis de confier l'avenir d'Encora - une entreprise que j'ai eu le privilège de bâtir - à un dirigeant avec l'expérience, la perspicacité, l'intégrité et la compassion d'Anand. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Anand pour contribuer à la réalisation des priorités stratégiques d'Encora. »

« Je suis ravi de rejoindre Encora, l'une des sociétés de services d'ingénierie numérique à la croissance la plus rapide au monde », a déclaré M. Birje. « Alors que les technologies numériques nouvelles et émergentes transforment l'économie mondiale, le besoin de partenaires technologiques maîtrisant les domaines techniques, stratégiques et spécifiques à l'industrie se fait de plus en plus sentir. Encora est un exemple de ce qui est possible lorsque l'expertise technique inégalée est cultivée dans une culture centrée sur les personnes, qui est véritablement mondiale et authentiquement diverse. »

Pendant sa carrière chez HCL, M. Birje s'est concentré sur les applications et plateformes numériques, le développement natif du cloud, l'ingénierie des données et l'analyse, le conseil en matière de données et les pratiques de conception de l'expérience utilisateur. Au cours des trois dernières années, la division des services numériques aux entreprises a connu la plus forte croissance parmi les divisions de HCL Tech. M. Birje était responsable du pilotage de la stratégie mondiale de mise sur le marché, des pratiques et des équipes de livraison dans tous les secteurs verticaux couvrant les États-Unis, l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. En tant que membre fondateur de la division des services d'infrastructure de HCL Tech, il a joué un rôle essentiel dans la croissance de cette activité, qui a atteint plus de 2,5 milliards de dollars en moins de dix ans. Outre ses fonctions de direction, M. Birje a été le fer de lance d'une série d'acquisitions stratégiques visant à étendre les capacités de prestation et de conseil aux États-Unis et en Europe.

« Nous sommes ravis d'accueillir Anand au sein d'Encora », a déclaré Shweta Jalan, associée directrice d'Advent International, le principal investisseur d'Encora. « Son expérience en matière de leadership et de croissance transformationnelle correspond parfaitement à la vision et aux aspirations d'Encora. Nous exprimons également notre profonde gratitude à Venu pour son leadership visionnaire. Encora a un bel avenir devant elle, grâce à l'équipe et à l'entreprise incroyables que Venu a créées. »

Encora fournit des services d'ingénierie numérique et logicielle à des entreprises innovantes dans des secteurs technologiques. L'entreprise a connu une croissance de premier plan (+46 % de croissance annuelle moyenne sur trois ans) en mettant l'accent sur le développement des compétences techniques, la gouvernance axée sur les mesures et l'instauration d'un environnement de travail stimulant. Dans les six pays d'Amérique latine où l'entreprise est présente, ainsi qu'en Inde, 90 % des employés d'Encora travaillent dans un bureau certifié « Great Place to Work ».

Encora est soutenue par les sociétés de capital-investissement Advent International et Warburg Pincus et a des bureaux dans 14 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur le fournisseur mondial d'ingénierie de produits nouvelle génération et son nouveau PDG, veuillez consulter le site Web www.encora.com.

À propos d'Encora

Basée à Scottsdale, en Arizona, et soutenue par les sociétés de capital-investissement Advent International et Warburg Pincus, Encora est la partenaire d'innovation privilégiée de certaines des plus grandes entreprises technologiques au monde. Elle fournit des services de nouvelle génération tels que l'analyse prédictive, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, l'IdO, le cloud et l'automatisation des tests. Encora possède de profondes capacités verticales en cluster dans les domaines de la HealthTech, la FinTech, l'HiTech, l'IAM et la cybersécurité, le commerce numérique, le domaine Voyage et hôtellerie, la chaîne d'approvisionnement et la logistique, les télécoms et d'autres industries spécialisées. Encora est un leader établi dans les services de développement de produits externalisés qui se spécialise dans l'accélération de l'innovation pour les entreprises technologiques de pointe. Avec plus de 9 000 associés dans plus de 40 bureaux et laboratoires d'innovation aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Costa Rica, en Colombie, en Bolivie, au Pérou, au Brésil, en Inde et dans la région Asie-Pacifique, Encora dispose d'une réserve mondiale de talents, d'une expertise verticale dans les micro-industries et de capacités d'ingénierie agile exclusives qui permettent à ses clients d'améliorer la rapidité de leur impact. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.encora.com.

