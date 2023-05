Encora nomeia Anand Birje CEO

O veterano do setor assume a liderança da empresa de serviços de engenharia de software de rápido crescimento

SCOTTSDALE, Arizona, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Encora, provedora global de serviços de engenharia de última geração, anunciou hoje que Anand Birje foi nomeado CEO e assumirá o cargo em 15 de maio de 2023. Birje trabalhará em estreita colaboração com Venu Raghavan, CEO fundador da Encora, que permanecerá na empresa como presidente executivo. Birje une-se à Encora após sair da HCL Tech, onde atuou mais recentemente como presidente da divisão de serviços de negócios digitais.

"É uma grande honra para mim receber Anand na Encora como nosso próximo CEO. Sua profunda experiência em fazer empresas de tecnologia crescerem rapidamente e desenvolver empresas globais por meio de crescimento exponencial torna-o o líder ideal para a Encora", disse Venu Raghavan, fundador e CEO da Encora. "Falando pessoalmente, estou entusiasmado em confiar o futuro da Encora – uma empresa que tive, por muito tempo, o privilégio de construir – a um líder com a experiência, percepção, integridade e compaixão de Anand. Mal posso esperar para trabalhar com Anand para ajudar a impulsionar as prioridades estratégicas da Encora."

"Estou muito feliz por me unir à Encora, uma das empresas de serviços de engenharia digital que cresce mais rapidamente no mundo", declarou Birje. "Uma vez que tecnologias digitais novas e emergentes transformam a economia global, há uma necessidade crescente de parceiros de tecnologia com domínio nas áreas técnica, estratégica e específicas de cada setor. A Encora se destaca como um modelo do que é possível quando se cultiva competência técnica inigualável em uma cultura verdadeiramente global e autenticamente diversificada centrada nas pessoas."

Durante o tempo em que trabalhou na HCL, Birje se concentrou em aplicativos e plataformas digitais, desenvolvimento de cloud native, engenharia e análise de dados, consultoria de dados e práticas de desenvolvimento de UX. Nos últimos três anos, a divisão de serviços de negócios digitais foi a que cresceu com maior rapidez entre as divisões da HCL Tech. Birje foi responsável por orientar a estratégia global, as práticas e as equipes de entrada no mercado em todas as verticais do setor nos EUA, na Europa, na Ásia-Pacífico e na América Latina. Como membro fundador da divisão de serviços de infraestrutura da HCL Tech, Birje teve um papel central no crescimento dessa empresa, chegando a mais de USD 2,5 bilhões em menos de uma década. Além de seus cargos de liderança executiva, Birje comandou uma série de aquisições estratégicas para ampliar as capacidades de fornecimento e consultoria nos EUA e na Europa.

"Estamos animados por receber Anand na Encora", disse Shweta Jalan, sócio-gerente da Advent International, principal investidora da Encora. "Seu histórico comprovado de liderança e crescimento transformador se encaixam perfeitamente à visão e às aspirações da Encora. Também estendemos nossa mais profunda gratidão a Venu por sua liderança visionária. A Encora tem um futuro brilhante, graças à equipe e empresa incríveis que Venu criou."

A Encora presta serviços de engenharia digital e de software a empresas inovadoras de vários setores habilitados por tecnologia. A empresa teve um crescimento líder no setor (mais de 46% CAGR de faturamento em três anos) graças ao foco disciplinado no desenvolvimento de competências técnicas, governança orientada por métricas e a promoção de um ambiente de trabalho inspirador. Noventa por cento dos profissionais da Encora trabalham em um escritório certificado como "Ótimo Lugar para Trabalhar", em todos os seis países da América Latina com operações comerciais, além da Índia.

A Encora tem o respaldo das empresas de capital privado Advent International e Warburg Pincus e possui escritórios em 14 países. Para saber mais sobre a provedora de serviços de engenharia de produtos de última geração e seu novo CEO, acesse o site da empresa: www.encora.com.

Sobre a Encora

Sediada em Scottsdale, no Arizona, e com o respaldo das empresas de capital privado Advent International e Warburg Pincus, a Encora é a parceira preferencial de inovação de algumas das empresas de tecnologia líderes mundiais. Ela presta serviços de última geração nas áreas de análise preditiva, aprendizado de máquina, inteligência artificial, IoT, nuvem e automação de testes. A Encora tem profundas competências verticais agrupadas em tecnologia aplicada à saúde, tecnologia financeira, alta tecnologia, IAM e segurança cibernética, comércio digital, viagens e hospitalidade, cadeia de suprimentos e logística, telecomunicações e outros setores especializados. A Encora é líder consagrada em serviços terceirizados de desenvolvimento de produtos e especializada na aceleração da inovação para empresas de tecnologia de ponta. Com mais de nove mil associados em mais de 40 escritórios e laboratórios de inovação nos EUA, Canadá, México, Costa Rica, Colômbia, Bolívia, Peru, Brasil, Índia e países da Ásia-Pacífico, o conjunto global de talentos da Encora, sua competência vertical em microssetores e seus recursos proprietários ágeis de engenharia permitem que os clientes aumentem sua rapidez para gerar impacto. Para mais informações, acesse www.encora.com.

