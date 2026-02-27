-Encord consigue una serie C de 60 millones de dólares para escalar su infraestructura de datos nativa de IA mientras la IA física alcanza un punto de inflexión

La ronda de financiación liderada por la dirección de Wellington eleva la financiación total de Encord a 110 millones de dólares, mientras que la compañía ve multiplicarse por diez sus ingresos por IA física en los últimos doce meses.

SAN FRANCISCO, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Encord, la empresa de infraestructura de datos para IA física, anunció hoy una ronda de financiación Serie C de 60 millones de dólares liderada por Wellington Management, lo que eleva la financiación total de la compañía a 110 millones de dólares. Los inversores actuales Y Combinator, CRV, N47, Crane Venture Partners y Harpoon Ventures también participaron en la ronda, junto con los nuevos inversores Bright Pixel Capital e Isomer Capital.

La inversión ayudará a Encord a escalar su plataforma de infraestructura de datos nativa de IA, que ayuda a los equipos de IA a gestionar, seleccionar, anotar y alinear los datos multimodales de los que dependen los sistemas físicos de IA, incluyendo audio, vídeo, imágenes, datos de sensores, nubes de puntos 3D y otros formatos que las plataformas de datos tradicionales no estaban diseñadas para gestionar.

Encord colabora con más de 300 equipos de IA a nivel mundial, entre ellos Woven by Toyota, Skydio, AXA Financial y numerosos laboratorios de IA física y de vanguardia. La compañía ha experimentado un crecimiento significativo tanto en ingresos como en volumen de datos en su plataforma en los últimos doce meses como resultado del auge de la IA física.

El punto de inflexión en la IA física

La Serie C de Encord llega en un momento en que la IA física —que impulsa robots, vehículos autónomos, drones y otros sistemas que operan en el mundo real— entra en una nueva etapa de crecimiento explosivo. Tras años de demostraciones en laboratorio y programas piloto, estos sistemas están entrando en producción. Los analistas proyectan que más de 400 millones de robots con IA estarán en línea en tan solo los próximos 4 años, y que el tamaño de la industria de la IA física superará los 30.000 millones de dólares en el mismo período.

A diferencia de los grandes modelos de lenguaje, que se entrenaron en la internet abierta, los modelos de IA física deben aprender de datos patentados, como señales de sensores, vídeo, telemetría robótica, casos extremos capturados en el campo y otras fuentes. Almacenar y procesar estos datos requiere mayor capacidad computacional que almacenar y procesar texto.

Esos datos no se organizan solos. Incorporar los datos correctos a los modelos y excluir los incorrectos —de forma continua y a gran escala— requiere una infraestructura de datos nativa de IA diseñada específicamente.

"Todos se centran en crear modelos más grandes", afirmó Ulrik Stig Hansen, cofundador y coconsejero delegado de Encord. "Pero para la IA física, el obstáculo no es el tamaño del modelo, sino la disponibilidad de los datos. Se puede tener el modelo más sofisticado del mundo y, aun así, fallará si los datos que lo alimentan son incompletos, inconsistentes o no se ajustan a las condiciones del mundo real. Ese es el problema que solucionamos".

Encord ha experimentado un aumento de la demanda a medida que la IA física pasa de la experimentación a la implementación:

Los datos en la plataforma de la empresa han crecido de 1 petabyte a más de 5 petabytes en doce meses, tres veces más que los datos utilizados para entrenar GPT-4.

Los ingresos de los clientes de IA física se han multiplicado por diez durante el mismo período.

La plataforma de IA física de Encord permite a las empresas y equipos líderes en IA capturar, organizar y redistribuir datos a lo largo del ciclo de vida del modelo. Desde facilitar la generación de datos en la fase de preentrenamiento hasta alinear los modelos según la retroalimentación humana, el software de Encord está diseñado para gestionar todas las tareas de automatización y procesamiento de datos que las empresas de IA física puedan afrontar.

Bill Tinney, director sénior de Gestión de Productos de IA y Asociaciones en Vantor, cliente de Encord, afirmó: "En Vantor, desarrollamos IA para infraestructuras críticas y seguridad nacional; necesitábamos una plataforma de datos que estuviera a la altura de nuestras ambiciones. Encord nos proporciona una capa de datos unificada que escala con la complejidad de nuestros flujos de trabajo geoespaciales, desde la curación hasta la anotación y la evaluación, sin fragmentación de herramientas. Para los equipos de IA de producción, la forma en que se operacionalizan los datos es una ventaja competitiva fundamental."

Eric Landau, cofundador y coconsejero delegado de Encord, afirmó que la financiación acelerará el desarrollo de productos y la expansión a nuevos mercados. "Las empresas que triunfan en IA física comprenden algo que otras apenas están empezando a comprender: la calidad del modelo depende de los datos que lo respaldan. Estamos construyendo la infraestructura que permite utilizar esos datos, no solo una vez, sino continuamente, a medida que estos sistemas aprenden y mejoran en el mundo real."

Acerca de Encord

Encord es la capa de datos universal para IA. La plataforma ayuda a los equipos de IA a entrenar y ejecutar sus modelos con los datos adecuados, gestionando, seleccionando, anotando y alineando datos a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. Encord colabora con más de 300 equipos líderes de IA, como Woven by Toyota, AXA y Skydio.

