ENCORD OBTIENT 60 MILLIONS DE DOLLARS DE LA SÉRIE C POUR DÉVELOPPER L'INFRASTRUCTURE DE DONNÉES NATIVES POUR L'IA, ALORS QUE L'IA PHYSIQUE ATTEINT UN POINT D'INFLEXION

Le tour de table mené par Wellington Management porte le financement total d'Encord à 110 millions de dollars, la société ayant vu son chiffre d'affaires dans le domaine de l'IA physique multiplié par 10 au cours des douze derniers mois

SAN FRANCISCO, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- Encord, la société d'infrastructure de données pour l'IA physique, a annoncé aujourd'hui une série C de 60 millions de dollars dirigée par Wellington Management, ce qui porte le financement total de la société à 110 millions de dollars. Les investisseurs existants Y Combinator, CRV, N47, Crane Venture Partners et Harpoon Ventures ont également participé à ce tour de table, de même que les nouveaux investisseurs Bright Pixel Capital et Isomer Capital.

Cet investissement aidera Encord à développer sa plateforme d'infrastructure de données natives pour l'IA, qui aide les équipes d'IA à gérer, conserver, annoter et aligner les données multimodales dont dépendent les systèmes d'IA physiques, y compris les données audio, vidéo, images, données de capteurs, nuages de points 3D et autres formats que les plateformes de données traditionnelles n'ont pas été conçues pour gérer.

Encord travaille avec plus de 300 équipes d'IA dans le monde, dont Woven by Toyota, Skydio, AXA Financial et de nombreux laboratoires physiques d'IA et de pointe. Au cours des douze derniers mois, l'entreprise a enregistré une croissance significative de son chiffre d'affaires et du volume de données sur sa plateforme en raison de l'essor de l'IA physique.

Le point d'inflexion de l'IA physique

La série C d'Encord intervient alors que l'IA physique, qui alimente les robots, les véhicules autonomes, les drones et d'autres systèmes fonctionnant dans le monde réel, entre dans une nouvelle phase de croissance explosive. Après des années de démonstrations en laboratoire et de programmes pilotes, ces systèmes entrent en production. Les analystes prévoient que plus de 400 millions de robots IA seront mis en service au cours des quatre prochaines années seulement, et que l'industrie de l'IA physique représentera plus de 30 milliards de dollars au cours de la même période.

Contrairement aux grands modèles de langage, qui ont été formés sur l'internet ouvert, les modèles d'IA physique doivent apprendre à partir de données propriétaires, y compris les flux de capteurs, la vidéo, la télémétrie robotique, les cas de figure capturés sur le terrain et d'autres sources. Le stockage et le traitement de ces données nécessitent une plus grande puissance de calcul que le stockage et le traitement de textes.

Ces données ne s'organisent pas d'elles-mêmes. L'intégration des données adéquates dans les modèles et l'exclusion des données erronées, en continu et à grande échelle, nécessitent une infrastructure de données natives pour l'IA spécialement conçue à cet effet.

« Tout le monde se concentre sur la construction de modèles plus grands », a déclaré Ulrik Stig Hansen, cofondateur et co-directeur général d'Encord. « Mais pour l'IA physique, le goulot d'étranglement n'est pas la taille du modèle. C'est la disponibilité des données. Vous pouvez avoir le modèle le plus sophistiqué au monde, il échouera quand même si les données qui l'alimentent sont incomplètes, incohérentes ou en décalage avec les conditions du monde réel. C'est le problème que nous aidons à résoudre ».

Encord a vu la demande grimper en flèche à mesure que l'IA physique passe de l'expérimentation au déploiement :

Les données sur la plateforme de la société sont passées de 1 pétaoctet à plus de 5 pétaoctets en douze mois, soit trois fois plus que les données utilisées pour entraîner GPT-4

Les recettes provenant des clients du secteur de l'IA physique ont été multipliées par 10 au cours de la même période

La plateforme d'IA physique d'Encord permet aux entreprises et aux équipes d'IA de premier plan de capturer, d'organiser et de redéployer les données tout au long du cycle de vie du modèle. Du soutien à la génération de données en phase de pré-entraînement à l'alignement des modèles en fonction des retours humains, le logiciel d'Encord est conçu pour gérer toutes les tâches d'automatisation et de traitement des données auxquelles les entreprises d'IA physique peuvent être confrontées.

Bill Tinney, directeur principal de la gestion des produits et des partenariats en matière d'IA chez Vantor, un client d'Encord, a déclaré : « Chez Vantor, nous développons l'IA pour les infrastructures critiques et la sécurité nationale. Nous avions besoin d'une plateforme de données à la hauteur de nos ambitions. Encord nous offre une couche de données unifiée qui s'adapte à la complexité de nos flux de travail géospatiaux, de la conservation à l'évaluation en passant par l'annotation, sans fragmentation des outils. Pour les équipes de production d'IA, la façon dont on rend ses données opérationnelles constitue un avantage concurrentiel essentiel ».

Eric Landau, cofondateur et co-directeur général d'Encord, a déclaré que le financement permettra d'accélérer le développement des produits et l'expansion sur de nouveaux marchés. « Les entreprises qui gagnent dans le domaine de l'IA physique comprennent une chose que d'autres commencent à peine à réaliser : la valeur d'un modèle se mesure à la qualité des données qui l'alimentent. Nous construisons l'infrastructure qui rend ces données utilisables, non pas une seule fois, mais en permanence, au fur et à mesure que ces systèmes apprennent et s'améliorent dans le monde réel ».

À propos d'Encord

Encord est la couche de données universelle pour l'IA. La plateforme aide les équipes d'IA à former et à exécuter leurs modèles avec les bonnes données, en gérant, conservant, annotant et alignant les données tout au long du cycle de vie de l'IA. Encord travaille avec plus de 300 équipes d'IA de premier plan, dont Woven by Toyota, AXA et Skydio.

