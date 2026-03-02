ENCORD SICHERT SICH 60 MILLIONEN US-DOLLAR IN SERIE-C-FINANZIERUNGSRUNDE ZUR SKALIERUNG DER KI-NATIVEN DATENINFRASTRUKTUR, WÄHREND PHYSISCHE KI DEN WENDEPUNKT ERREICHT

Die von Wellington Management geführte Finanzierungsrunde bringt die Gesamtfinanzierung von Encord auf 110 Millionen Dollar. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zwölf Monaten ein 10-faches Wachstum des Umsatzes mit physischer KI

SAN FRANCISCO, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Encord, das Dateninfrastrukturunternehmen für physische KI, gab heute eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Wellington Management bekannt, wodurch sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 110 Millionen US-Dollar erhöht. Neben den bestehenden Investoren Y Combinator, CRV, N47, Crane Venture Partners und Harpoon Ventures beteiligten sich auch die neuen Investoren Bright Pixel Capital und Isomer Capital an der Runde.

Die Investition wird Encord dabei helfen, seine KI-native Dateninfrastrukturplattform zu skalieren, die KI-Teams dabei unterstützt, die multimodalen Daten zu verwalten, zu kuratieren, zu kommentieren und abzugleichen, auf die physische KI-Systeme angewiesen sind. Dazu gehören Audio-, Video-, Bild- und Sensordaten, 3D-Punktwolken und andere Formate, für die herkömmliche Datenplattformen nicht ausgelegt waren.

Encord arbeitet mit über 300 KI-Teams weltweit zusammen, darunter Woven by Toyota, Skydio, AXA Financial und zahlreiche physische KI- und Frontier-Labs. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zwölf Monaten aufgrund des Anstiegs der physischen KI ein erhebliches Wachstum bei Umsatz und Datenvolumen auf seiner Plattform.

Der Wendepunkt in der physischen KI

Die Serie-C-Finanzierungsrunde von Encord erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem physische KI, die Roboter, autonome Fahrzeuge, Drohnen und andere Systeme in der realen Welt antreibt, in eine neue, explosive Wachstumsphase eintritt. Nach jahrelangen Labordemonstrationen und Pilotprogrammen gehen diese Systeme nun in Produktion. Analysten gehen davon aus, dass allein in den nächsten vier Jahren mehr als 400 Millionen KI-Roboter in Betrieb gehen werden und dass der Umfang der physischen KI-Industrie im gleichen Zeitraum 30 Milliarden Dollar übersteigen wird.

Im Gegensatz zu Large Language Models, die im offenen Internet trainiert wurden, müssen physische KI-Modelle aus proprietären Daten lernen, darunter Sensor-Feeds, Video, Robotertelemetrie, im Feld erfasste Grenzfälle und andere Quellen. Die Speicherung und Verarbeitung dieser Daten erfordert mehr Rechenleistung als die Speicherung und Verarbeitung von Text.

Diese Daten organisieren sich nicht von selbst. Um die richtigen Daten in die Modelle einzuspeisen und falsche Daten herauszufiltern – und das kontinuierlich und in großem Umfang – ist eine speziell entwickelte KI-native Dateninfrastruktur erforderlich.

„Alle richten sich darauf aus, größere Modelle zu bauen", sagt Ulrik Stig Hansen, Mitbegründer und Mitgeschäftsführer von Encord. „Aber bei der physischen KI ist der Engpass nicht die Modellgröße. Es geht um Datenbereitschaft. Selbst das ausgefeilteste Modell der Welt wird versagen, wenn die ihm zugeführten Daten unvollständig, inkonsistent oder nicht mit den realen Bedingungen abgestimmt sind. Das ist das Problem, das wir lösen."

Encord verzeichnet eine steigende Nachfrage, da sich die physische KI von der Experimentierphase zum Einsatz bewegt:

Die Daten auf der Plattform des Unternehmens sind innerhalb von zwölf Monaten von 1 Petabyte auf über 5 Petabyte angewachsen – das sind dreimal mehr als die Daten, die zum Training von GPT-4 verwendet wurden

Der Umsatz mit physischen KI-Kunden ist im gleichen Zeitraum um das 10-fache gestiegen

Die physische KI-Plattform von Encord ermöglicht es führenden KI-Unternehmen und -Teams, Daten über den gesamten Lebenszyklus eines Modells hinweg zu erfassen, zu organisieren und weiterzugeben. Die Software von Encord wurde entwickelt, um alle Aufgaben im Bereich der Datenautomatisierung und -verarbeitung zu bewältigen, mit denen physische KI-Unternehmen konfrontiert sein können: von der Erleichterung der Datengenerierung in der Vorbereitungsphase bis hin zur Anpassung von Modellen anhand von menschlichem Feedback.

Bill Tinney ist leitender Direktor für KI-Produktmanagement und Partnerschaften bei Vantor, einem Kunden von Encord. Er erklärte: „Bei Vantor entwickeln wir KI für kritische Infrastrukturen und nationale Sicherheit – wir benötigten eine Datenplattform, die unseren Ambitionen gerecht wird. Encord bietet uns eine einheitliche Datenschicht, die sich an die Komplexität unserer Geodaten-Workflows anpasst, von der Kuratierung über die Annotation bis hin zur Auswertung, ohne dass es zu einer Fragmentierung der Tools kommt. Für KI-Teams in der Produktion ist die Art und Weise, wie sie ihre Daten operationalisieren, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil."

Eric Landau, Mitbegründer und Mitgeschäftsführer von Encord, sagte, dass die Finanzierung die Produktentwicklung und die Expansion in neue Märkte beschleunigen wird. „Unternehmen, die im Bereich der physischen KI gewinnen, haben etwas verstanden, was andere gerade erst zu begreifen beginnen: Das Modell ist nur so gut wie die Daten, die ihm zugrunde liegen. Wir bauen die Infrastruktur auf, die diese Daten nutzbar macht – nicht nur einmal, sondern kontinuierlich, wenn diese Systeme in der realen Welt lernen und sich verbessern."

Informationen zu Encord

Encord ist die universelle Datenschicht für KI. Die Plattform unterstützt KI-Teams dabei, ihre Modelle mit den richtigen Daten zu trainieren und auszuführen – durch Verwaltung, Kuratierung, Kommentierung und Abstimmung von Daten über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg. Encord arbeitet mit über 300 führenden KI-Teams zusammen, darunter Woven by Toyota, AXA und Skydio.

