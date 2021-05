Encuesta de FT: ¿Qué separa a los "líderes" en automatización de los "rezagados" en el sector de los servicios financieros?

En conjunto, la herramienta de evaluación comparativa y la investigación que la acompaña pretenden responder a varias preguntas fundamentales: "¿Qué significa una automatización consolidada para una empresa moderna de servicios financieros? ¿Qué define a las empresas que han obtenido beneficios empresariales significativos de la automatización? ¿Y a las que no?"

Realizado en colaboración con Longitude, una empresa del Financial Times, la primera oleada de resultados del estudio revela:

Las instituciones financieras pueden clasificarse en "líderes" (encuestados que afirman utilizar una automatización innovadora o sofisticada), "rezagados" (que afirman que la mayor parte de su automatización no añade valor) y la "corriente principal" (que se sitúa en un punto intermedio, constituyendo el 65% de la muestra).

(encuestados que afirman utilizar una automatización innovadora o sofisticada), (que afirman que la mayor parte de su automatización no añade valor) y la (que se sitúa en un punto intermedio, constituyendo el 65% de la muestra). El 98% de los líderes en automatización bancaria afirman haber conseguido un ahorro de costes significativo gracias a sus inversiones en automatización, en comparación con sólo el 7% de los rezagados.

gracias a sus inversiones en automatización, en comparación con sólo el 7% de los rezagados. El 98% de los líderes han obtenido una "ventaja competitiva significativa" de sus esfuerzos de automatización , en comparación con sólo el 6% de los rezagados.

, en comparación con sólo el 6% de los rezagados. Mientras que la mayoría de los líderes (70%) han ampliado el uso de la automatización robótica de procesos (RPA) , muchos de los encuestados de la corriente principal (44%) están estancados en la fase piloto de implementación.

, muchos de los encuestados de Los líderes cuentan con una estrategia de automatización que abarca toda la empresa y un centro de excelencia (al menos el 96% ), mientras que los rezagados tienen dificultades para priorizar los proyectos de automatización ( 81% ).

), mientras que los rezagados tienen dificultades para priorizar los proyectos de automatización ( ). No existe un único camino hacia la excelencia en la automatización. En cambio, las empresas líderes demuestran una gran capacidad para integrar sin problemas a las personas, la IA, la automatización robótica de procesos, el workflow, las bases de datos y los sistemas. La coordinación a través de un workflow unificado se encuentra detrás de la mayoría de los beneficios que obtienen los clientes y los empleados según la encuesta, junto con el apoyo a la gestión de riesgos, el cumplimiento, la gestión del cambio y la estrategia empresarial.

Mike Heffner, Vice President - Solutions and Industry Go To Market en Appian, señala: "Los datos de la investigación muestran una correlación entre el tamaño de la empresa y la madurez de la automatización. Las compañías de servicios financieros más grandes del mundo están, comprensiblemente, liderando el cambio hacia la automatización, y los beneficios que obtienen pueden ayudar a que toda la industria esté informada. Pero el tamaño no lo es todo. Vemos una enorme brecha entre los líderes y los rezagados, así como una mayoría significativa que cae en la corriente principal en todas las subcategorías de la industria".

La primera parte de los resultados de la investigación, " Los mejores frente al resto ", ya está disponible. Las dos siguientes oleadas de resultados de la investigación, que exploran el impacto de la automatización en los empleados y los clientes, y lo que depara el futuro a los líderes de la automatización, se publicarán a finales de este mes.

Entre los primeros 500 ejecutivos encuestados se encontraban cinco que proporcionaron una visión en profundidad de sus experiencias de automatización. Como uno de los "líderes" que utiliza la automatización low-code para la acelerar los procesos, Giovanni Gallucci, Head of Process Automation en el Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea afirmó: "Generamos lo que yo llamo un 'efecto sorpresa': el negocio se sorprendió de que pudiéramos lanzar un nuevo cambio en una semana. No podían creerlo, porque estaban acostumbrados a una forma diferente de trabajar. El tiempo de comercialización que podemos lograr ahora es realmente disruptivo a nivel interno y ha creado un gran entusiasmo".

"La automatización de los customer journeys puede ayudar a ofrecer las ventajas que éstos buscan, como servicios móviles, resoluciones de crédito instantáneas y una entrega más rápida de los servicios", añade Stuart Duncan, Partner at NextWave Consulting y ex Managing Director de Barclays.

Heffner concluye que: "Entender las estrategias e inversiones en automatización de los "líderes" arroja luz al resto del sector sobre cómo utilizar esta automatización para mejorar la experiencia de los clientes y los empleados, aumentar los ingresos y el ahorro de costes, y reaccionar a los cambios legislativos y del mercado con rapidez. Estoy entusiasmado con el lanzamiento de esta primera oleada de resultados, e invito a los demás players del mercado a ver su comparación a través de la herramienta de evaluación".

Consulta la primera parte del informe de investigación y accede a la herramienta interactiva Appian Automation Maturity Index para ver cómo se compara tu compañía.

Metodología de la encuesta

Longitude, en colaboración con Appian, entrevistó a 500 profesionales ejecutivos del sector bancario y la gestión de activos de todo el mundo sobre los retos, las oportunidades y los factores que impulsan a las empresas en el camino hacia la madurez de la automatización.

Los encuestados representaban cuatro subindustrias (bancos minoristas, comerciales, de inversión y gestores de activos), tres niveles de antigüedad y una amplia gama de tamaños de organizaciones. Se incluyeron tanto ejecutivos especializados en tecnología, como de negocio, abarcando funciones de gestión, estrategia, operaciones, BPM, finanzas, TI, data science, ventas, riesgo, legal, regulación y automatización. Los ejecutivos contribuyeron desde el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, España, Hong Kong y Singapur.

Acerca de Appian

Appian ayuda a las organizaciones a crear aplicaciones y workflows rápidamente, con una plataforma de automatización de low-code. Al combinar personas, tecnologías y datos en un único workflow, Appian puede ayudar a las empresas a maximizar sus recursos y mejorar los resultados empresariales. Muchas de las organizaciones más grandes del mundo utilizan las aplicaciones de Appian para mejorar la experiencia del cliente, lograr la excelencia operativa y simplificar la gestión de riesgos globales y el cumplimiento de la normativa. Para más información, visite www.appian.es

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1507477/FS_Benchmarking_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

Related Links

http://www.appian.com/



SOURCE Appian