Onderzoek Financial Times: Wat scheidt de automatisering "Koplopers" van "Achterblijvers" in de financiële dienstverlening?

De benchmarking tool en het begeleidende onderzoek hebben samen het doel om antwoord te geven op de cruciale vragen: "Wat betekent een 'volwassen' geautomatiseerde omgeving voor een moderne financiële dienstverlener? Wat definieert de bedrijven die aanzienlijke zakelijke voordelen hebben behaald uit automatisering? En wat definieert bedrijven bij wie dit niet is gelukt?"

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Longitude, een onderneming van the Financial Times. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat:



Financiële instellingen worden ingedeeld in "Koplopers" (respondenten die innovatieve of geavanceerde automatisering toepassen), "Achterblijvers" (die zeggen dat het merendeel van hun automatisering geen toegevoegde waarde heeft), en de "Mainstream" (die daar tussenin zitten, en 65% van de steekproef uitmaken).

98% van de koplopers in bancaire automatisering melden aanzienlijke kostenbesparingen als gevolg van hun investeringen in automatisering, vergeleken met slechts 7% van de achterblijvers.

98% van de koplopers heeft een "significant concurrentievoordeel" behaald met hun automatiseringsinspanningen, vergeleken met slechts 6% van de achterblijvers.

Terwijl een meerderheid van de koplopers (70%) hun gebruik van robotic process automation (RPA) hebben opgeschaald, zitten veel van de mainstream respondenten (44%) nog in de pilotfase van de implementatie.

Koplopers hebben een bedrijfsbrede automatiseringsstrategie en een center of excellence (minstens 96%), terwijl achterblijvers worstelen met het geven van prioriteit aan automatiseringsprojecten (81%).

Er is geen eenduidige route naar automation excellence. In plaats daarvan laten de toonaangevende bedrijven zien dat ze in staat zijn om mensen, AI, RPA, workflows, databases en systemen naadloos te integreren. Orkestratie in een verenigde workflow ligt ten grondslag aan het grootste deel van de voordelen voor klanten en medewerkers die uit het onderzoek naar voren komen, naast ondersteuning van risicomanagement, compliance, verandermanagement en bedrijfsstrategie.

Mike Heffner, Vice President - Solutions and Industry Go To Market bij Appian, merkt op: "Er is een sterke correlatie in de onderzoeksgegevens tussen de grootte van een organisatie en de volwassenheid van de automatisering. 's Werelds grootste financiële dienstverleners lopen begrijpelijkerwijs voorop in de verschuiving naar automatisering, en de vooruitgang die zij boeken kan de hele industrie helpen. Maar omvang is niet het hele verhaal. We zien een enorme kloof tussen koplopers en achterblijvers, evenals een grote meerderheid die in de mainstream valt over alle subcategorieën van de sector."

Deel één van de onderzoeksresultaten, "The Best Versus the Rest" , is nu beschikbaar. De volgende twee hoofdstukken van de onderzoeksresultaten, waarin wordt ingegaan op de impact van automatisering op werknemers en klanten, en op wat de toekomst in petto heeft voor leiders op het gebied van automatisering, worden later deze maand gepubliceerd.

Onder de eerste 500 C-level respondenten waren er vijf die diepgaand inzicht gaven in hun automatiseringservaringen. Giovanni Gallucci, hoofd procesautomatisering bij de ICCREA Cooperative Banking Group, gaf als voorbeeld van een leider die low-code automatisering gebruikt voor snelheid, het volgende commentaar: "We genereerden wat ik een 'wow-effect' noem – de organisatie was verbaasd dat we een wijziging binnen een week konden vrijgeven. Ze konden het niet geloven, omdat ze gewend waren aan een andere manier van werken. De time to market die we nu kunnen realiseren is intern echt disruptief geweest en zorgt voor veel enthousiasme."

"De automatisering van customer journeys kan helpen om de voordelen te leveren waar klanten naar op zoek zijn, zoals mobiele diensten, directe kredietbeslissingen en een snellere levering van diensten," voegt Stuart Duncan, Partner bij NextWave Consulting en voormalig Managing Director bij Barclays, toe.

Heffner concludeert: "Inzicht in de automatiseringsstrategieën en -investeringen van koplopers werpt een licht op hoe anderen binnen de sector automatisering kunnen inzetten inzetten om de klant- en werknemerservaring te verbeteren, inkomsten en kostenbesparingen te realiseren en snel te reageren op veranderingen in regelgeving en op de markt. Ik ben blij om deze eerste resultaten bekend te kunnen maken en om anderen in de markt uit te nodigen om in te zien hoe zij zich verhouden via de benchmarking tool."

Lees deel één van het onderzoeksrapport en gebruik de interactieve automation maturity benchmarking tool om te zien hoe uw organisatie ervoor staat.

Methodologie van het onderzoek

Longitude heeft, in samenwerking met Appian, 500 senior professionals uit de bankensector en vermogensbeheer van over de hele wereld ondervraagd over de drijfveren, uitdagingen en kansen op weg naar volwassen automatisering voor hun bedrijf.

De respondenten vertegenwoordigden vier subsectoren (retail, commerciële en investeringsbanken en vermogensbeheerders), drie niveaus van senioriteit en een breed scala aan organisatiegroottes. De respondenten waren zowel technologisch als bedrijfsgericht georiënteerd en vertegenwoordigden functies op het gebied van management, strategie, operations, BPM, financiën, IT, data science, sales, risicomanagement, wet- en regelgeving en rollen met een specialisatie in automatisering. Executives uit het VK, de VS, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Hongkong en Singapore hebben bijgedragen aan het onderzoek.

