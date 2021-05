Sondage FT : qu'est-ce qui distingue les « leaders » de l'automatisation des « retardataires », dans les services financiers ?

Réunis, cet outil d'évaluation comparative et l'étude qui l'accompagne visent à répondre à ces questions essentielles : Que signifie l'expression 'automatisation mature' pour une entreprise de services financiers moderne ? Qu'est-ce qui distingue les entreprises qui ont tiré d'importants avantages commerciaux de l'automatisation et celles qui n'y sont pas parvenues ?

Menée en partenariat avec Longitude, une société du groupe Financial Times, la première vague de résultats de l'étude révèle les points suivants :

Les institutions financières peuvent être rangées dans trois catégories : les « leaders » (les participants à l'enquête qui déclarent recourir à une automatisation innovante ou sophistiquée), les « retardataires » (qui déclarent que, dans l'ensemble, leur automatisation ne leur procure aucune valeur ajoutée) et les « intermédiaires » (qui se situent entre les deux et représentent 65 % de l'échantillon) ;

(les participants à l'enquête qui déclarent recourir à une automatisation innovante ou sophistiquée), les « (qui déclarent que, dans l'ensemble, leur automatisation ne leur procure aucune valeur ajoutée) et les (qui se situent entre les deux et représentent de l'échantillon) ; 98 % des leaders de l'automatisation bancaire font état d'importantes réductions de coûts grâce à leurs investissements dans cette technologie, contre seulement 7 % des retardataires ;

grâce à leurs investissements dans cette technologie, contre seulement des retardataires ; 98 % des leaders ont obtenu un « important avantage concurrentiel » grâce à leurs efforts d'automatisation, contre seulement 6 % des retardataires ;

grâce à leurs efforts d'automatisation, contre seulement des retardataires ; Alors que la majorité des leaders (70 %) ont intensifié leur recours à l'automatisation des processus robotisés (RPA) , bon nombre des répondants intermédiaires (44 %) restent bloqués dans la phase pilote de mise en œuvre ;

, bon nombre des ; Les leaders (au moins 96 % d'entre eux) disposent d'une stratégie d'automatisation à l'échelle de l'entreprise et d'un centre d'excellence, contrairement aux retardataires ( 81 % ), qui peinent à hiérarchiser les projets d'automatisation ;

d'entre eux) disposent d'une stratégie d'automatisation à l'échelle de l'entreprise et d'un centre d'excellence, contrairement aux retardataires ( ), qui peinent à hiérarchiser les projets d'automatisation ; Il n'existe pas de voie unique vers l'excellence en matière d'automatisation. Les entreprises leaders démontrent, au contraire, une aptitude à intégrer en toute transparence les personnes, l'IA, la RPA, les workflows, les bases de données et les systèmes. L'orchestration dans un workflow unifié est à l'origine de la plupart des avantages pour les clients et les employés constatés durant l'enquête ; elle soutient également la gestion des risques, la conformité, la gestion du changement et la stratégie commerciale.

Mike Heffner, vice-président Solutions and Industry Go To Market chez Appian souligne : « Les données de l'étude laissent entrevoir une forte corrélation entre la taille de l'entreprise et la maturité de l'automatisation. Les plus grands services financiers du monde guident, en toute logique, la transition vers l'automatisation, et les gains qu'ils réalisent sont riches d'enseignements pour l'ensemble du secteur. Mais la taille n'explique pas tout. Nous observons un écart considérable entre les leaders et les retardataires, ainsi qu'une large majorité d'entreprises se situant dans le courant intermédiaire, et ce, dans toutes les sous-catégories du secteur. »

La première partie des résultats de l'étude, intitulée « The Best Versus the Rest » (Comparaison du meilleur et du reste), est d'ores et déjà disponible. Quant aux deux prochains chapitres, qui explorent l'impact de l'automatisation, tant sur les employés que sur les clients, et ce que l'avenir réserve aux leaders de l'automatisation, ils seront publiés dans le courant de ce mois.

Parmi les 500 premiers cadres dirigeants qui ont répondu à l'enquête, cinq ont fourni un aperçu approfondi de leurs expériences en matière d'automatisation. S'exprimant en tant que leader utilisant l'automatisation low-code pour la vitesse, Giovanni Gallucci, responsable de l'automatisation des processus au sein du groupe bancaire coopératif ICCREA, raconte : « Nous avons généré ce que j'appelle un effet de surprise majeur ; l'entreprise était stupéfaite qu'il nous ait fallu moins d'une semaine pour initier un changement. Les gens n'arrivaient pas à y croire, car ils étaient habitués à une autre méthode. Le délai de mise sur le marché que nous parvenons maintenant à atteindre a créé un véritable bouleversement en interne et suscité beaucoup d'enthousiasme. »

« L'automatisation du parcours client peut contribuer à produire les avantages que les clients recherchent, tels que les services mobiles, les décisions de crédit instantanées et une prestation de services plus rapide », ajoute Stuart Duncan, associé de NextWave Consulting et ancien Directeur général de Barclays.

Et Mike Heffner de conclure : « Comprendre les stratégies et les investissements des leaders en matière d'automatisation éclaire le reste du secteur sur les façons d'exploiter cette technologie pour améliorer l'expérience des clients et des employés, générer du chiffre d'affaires et des réductions de coûts, et réagir rapidement à l'évolution de la réglementation et du marché. C'est pour moi un véritable plaisir de lancer cette première vague de résultats et d'inviter d'autres acteurs du marché à s'évaluer grâce à l'outil de benchmarking. »

Lisez la première partie du rapport d'étude et déterminez où se situe votre entreprise à l'aide de cet outil d'évaluation de la maturité d'automatisation.

Méthodologie du sondage

En partenariat avec Appian, Longitude a interrogé 500 professionnels de la banque et de la gestion d'actifs du monde entier sur les moteurs, les défis et les opportunités rencontrés dans leur quête de maturité en matière d'automatisation.

Les répondants représentaient quatre sous-secteurs (banques de détail, commerciales et d'investissement, et gestionnaires d'actifs), trois niveaux d'ancienneté et un large éventail de tailles d'entreprises. L'enquête comprenait des cadres aussi bien dans les métiers commerciaux que technologiques, couvrant des activités aussi variées que l'administration, la stratégie, les opérations, la gestion des processus métiers, la finance, l'informatique, la science des données, la vente, la gestion du risque, les services juridiques, la réglementation ou encore l'automatisation. Les participants venaient du Royaume-Uni, des États-Unis, de France, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Hong Kong et de Singapour.

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme d'automatisation low-code qui accélère la création d'applications métiers à très fort impact. Beaucoup d'entreprises, parmi les plus importantes, utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion globale des risques et la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1507477/FS_Benchmarking_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

Related Links

http://www.appian.com/



SOURCE Appian