Encuesta: Los consumidores eligen árboles de Navidad naturales por su aroma, la experiencia y la alegría que brindan

HOWELL, Mich., 23 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una nueva encuesta¹ de la Real Christmas Tree Board revela qué inspira a las personas a elegir un árbol de Navidad natural y qué pueden esperar tanto los "nuevos compradores" como quienes ya tienen la tradición de tener un árbol real en casa esta temporada navideña.

El 85% de los encuestados coincide en que los árboles de Navidad naturales traen alegría a todos los que los ven y los huelen. (PRNewsfoto/Real Christmas Tree Board)

"La encuesta de este año demuestra que la gente valora el aroma inconfundible y toda la experiencia que acompaña a tener un árbol de Navidad natural", señaló Marsha Gray, directora ejecutiva de la Real Christmas Tree Board. "Ya sea una tradición familiar o algo nuevo que desean probar, los compradores pueden esperar la alegría de encontrar el árbol de Navidad perfecto."

El aroma y la experiencia traen alegría

El 85% de los encuestados indicó que los árboles de Navidad naturales traen alegría a todos los que los ven y los huelen. De hecho, el aroma de un árbol natural encabeza la lista de razones para elegir uno este año.

Unidos por el aroma que define la temporada, la mayoría de los participantes afirmó que el olor de un árbol natural hace que su hogar se sienta festivo (89%), mejora su experiencia navideña (85%) y resulta relajante (84%).

Además, un árbol natural es más que una decoración: es una oportunidad para crear momentos con los seres queridos. Los encuestados clasificaron "crear recuerdos con mi familia" como la segunda razón más atractiva para tener un árbol natural, justo después del aroma.

Siempre hay un árbol natural para quien lo desee

El año pasado, el 98% de los encuestados encontró un árbol que les encantó y el 91% no tuvo dificultad para hallar un punto de venta cercano.² Se espera una amplia oferta de árboles este año también.

De acuerdo con la encuesta de productores publicada el mes pasado³, el 84% de los cultivadores no planea aumentar los precios al por mayor, e incluso algunos podrían reducirlos. Si bien el precio final lo define el minorista, el 90% de quienes compraron un árbol natural el año pasado afirmó que el costo valió la pena.²

Gray celebró que los consumidores continúan disfrutando una excelente experiencia de compra: "Con una oferta sólida y múltiples puntos de venta convenientes, este es un momento ideal para incorporar un árbol natural a las tradiciones familiares".

En cuanto a las tradiciones, el 53% de los encuestados hispanos indicó que mantener las tradiciones familiares les brinda alegría.

La alegría vale el cambio

Quienes consideren tener un árbol natural por primera vez pueden sentirse alentados por las respuestas positivas de quienes hicieron el cambio el año pasado.

Casi todos los que cambiaron dijeron haber disfrutado la experiencia, y casi nueve de cada diez desearon haberlo hecho antes. Además, el 90% expresó que espera que sus hijos continúen disfrutando la tradición de tener un árbol natural en los años por venir.

Entre las principales razones para adquirir un árbol real por primera vez destacan: querer probar algo diferente (42%), el deseo de vivir una experiencia navideña más auténtica (37%) y disfrutar del aroma único que estos árboles ofrecen (36%).

El cambio también es positivo para el medioambiente

Al igual que las calabazas en Halloween, los árboles de Navidad naturales se cultivan para su cosecha y son 100% reciclables y biodegradables. Esto es una buena noticia para los compradores hispanos: el 23% afirmó que el impacto ambiental influye en su elección.

"Quienes se inician en los árboles de Navidad naturales pueden tener la tranquilidad de saber que se trata de un cultivo sostenible, respaldado por generaciones de agricultores comprometidos", explicó Gray. "Los productores son guardianes de su tierra y por cada árbol que cosechan, plantan al menos uno nuevo".

Formas convenientes de comprar y aprender más

Los árboles de Navidad naturales están disponibles en todo el país en granjas de corte, lotes temporales, viveros, tiendas de mejoras para el hogar y otros comercios locales. Se recomienda verificar con el minorista preferido los horarios, precios y disponibilidad de especies. Los consumidores pueden comenzar su búsqueda en RealChristmasTrees.com, donde encontrarán un localizador de tiendas, una guía de tipos de árboles, consejos de cuidado y más.

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA

¹Acerca de la encuesta de consumidores previa a la temporada 2025: TRUE Global Intelligence (TGI), el área de investigación de FleishmanHillard, encuestó a 1,500 adultos estadounidenses de entre 21 y 54 años que celebran la Navidad o colocan un árbol navideño. Todos los encuestados participan en la decisión sobre qué tipo de árbol tener en casa o influyen en ella. El estudio se realizó entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre de 2025, con un margen de error de ± 2.5%.

2 Acerca de la Encuesta de Consumidores Posterior a la Temporada: TRUE Global Intelligence (TGI), la unidad de investigación interna de FleishmanHillard, realizó una encuesta entre 1,500 adultos estadounidenses de 21 a 54 años. Todos los participantes celebran u observan la Navidad o colocan un árbol navideño. Los encuestados debían decidir, compartir la decisión o influir en la persona encargada de determinar si se colocaría un árbol de Navidad en el hogar y qué tipo de árbol se elegiría cada año. La encuesta se llevó a cabo del 21 al 30 de diciembre de 2024 y tiene un margen de error de ±2.5 %, con un margen mayor para los subgrupos.

3 Acerca de la Encuesta de Productores: La Real Christmas Tree Board (RCTB), en colaboración con FleishmanHillard, realizó una encuesta entre 43 productores mayoristas de árboles de Navidad naturales en Estados Unidos. Cada uno de los productores encuestados opera en una o más de las siguientes regiones: Noroeste, Oeste, Suroeste, Medio Oeste, Noreste, Atlántico Medio y Sudeste. En conjunto, los participantes proveen entre la mitad y dos tercios de los árboles de Navidad naturales que se venden en el país. La encuesta se llevó a cabo en agosto de 2025.

CONOCE TUS FUENTES

CONFÍA EN QUIENES CULTIVAN Y SABEN

The Real Christmas Tree Board (RCTB) es la fuente experta del sector para ofrecer información sobre los árboles de Navidad cultivados en granjas. Constituida en 2015 como la Christmas Tree Promotion Board y renombrada en 2022, es un programa nacional de investigación y promoción cuya misión es compartir con los consumidores los beneficios de los árboles de Navidad naturales a través de actividades de comunicación, promoción y relaciones públicas, además de realizar investigaciones que ayuden a mejorar el servicio tanto para los clientes como para los productores. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) supervisa a la RCTB para garantizar la transparencia, precisión y equidad en sus comunicaciones. La RCTB proporciona a los medios y al público información verificada, perspectivas adicionales y las últimas noticias e inspiración de la temporada. Representa los árboles de Navidad naturales vendidos en Estados Unidos y se financia mediante contribuciones anuales de las empresas que cultivan o importan 500 o más árboles naturales al año. Este comunicado de prensa fue elaborado y distribuido por la RCTB. Busca "Real Christmas Tree Board" en línea y visita RealChristmasTreeBoard.com.

National Christmas Tree Association (NCTA), Fundada en 1955, la NCTA es la asociación nacional y organización de defensa de la industria de los árboles de Navidad cultivados en granjas. Lidera los asuntos públicos y gubernamentales del sector y actúa como la "voz de la industria". La NCTA representa a cientos de granjas activas, 38 asociaciones estatales y regionales, y miles de negocios afiliados que cultivan y venden árboles de Navidad o brindan servicios relacionados. Desde 1966, un miembro de la NCTA ha presentado el árbol oficial de Navidad de la Casa Blanca a la Primera Dama, el cual se exhibe en el Salón Azul. La NCTA también es una fuente confiable de información para los medios sobre árboles de Navidad cultivados en granjas.

Nota importante…

American Christmas Tree Association (ACTA) no representa a los árboles de Navidad naturales ni a sus productores. Es una corporación 501(c)(3) establecida en 2009 y no cuenta con miembros conocidos que representen a la industria de los árboles naturales. Thomas Harman⁴ es el director ejecutivo (CEO) de la ACTA y también fundador y director ejecutivo de Balsam Hill, una empresa dedicada a la venta de árboles de Navidad artificiales⁵. La mayoría de los árboles de Navidad artificiales se fabrican en el extranjero6.

