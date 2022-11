ENDLICH: ENGWE enthüllt X26 auf der EICMA 2022. Sein neuestes Gelände-Elektrofahrrad - ein bahnbrechendes Biest.

MAILAND, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- ENGWE, ein Markenhersteller von Elektrofahrzeugen, der schnell an globaler Zugkraft gewinnt, hat der Öffentlichkeit auf der EICMA 2022 seine neueste Innovation vorgestellt. Die Messe gilt als zentrale Veranstaltung für die Zweiradbranche und findet vom 8. bis 13. November 2022 in Mailand, Italien, statt. Die neuesten Entwicklungen von ENGWE (Messestand T26 in Halle 11) sorgten bereits am Eröffnungstag für Aufsehen, als Scharen von in- und ausländischen Medienhäusern, Händlern und Besuchern an den Stand strömten.

Zusätzlich zu seinen bereits beliebten Produkten – Engine X, Engine Pro und EP-2 Pro – präsentierte ENGWE stolz das X26 All-Terrain eBike zum ersten Mal offline.

ENGWE hat Anfang des Jahres über eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo erfolgreich 1.000.000 Dollar eingenommen, um das Konzept des ultraleistungsstarken Elektrofahrrads X26 zum Leben zu erwecken. Das X26 nutzt einen 1000-Watt-Motor und ein duales Akkusystem, und die dreifache Federung das eBike sorgt für perfekte Balance. Es ist deutlich leistungsfähiger als die meisten eBikes auf dem Markt und übertrifft alle Erwartungen der Fahrer in Bezug auf Ausdauer, Kraft, Geschwindigkeit und Stabilität – selbst bei etwas längeren Fahrten.

„Wir könnten nicht aufgeregter sein, an der EICMA 2022 teilzunehmen", kommentiert Rocky Huang, Produktdirektor von ENGWE. „Dies ist eine der größten Veranstaltungen für unseren Sektor, und sie bietet uns die perfekte Gelegenheit, unsere neuesten Produkte und Innovationen einem globalen Publikum vorzustellen. Wir wurden bei der diesjährigen Ausgabe der Messe außerordentlich freundlich empfangen und wir freuen uns auf den weiteren Erfolg unserer Marke, wofür wir Plattformen wie die EICMA nutzen werden", fährt der Direktor fort.

„Unser Ziel bei ENGWE ist es, den Fahrern das bestmögliche Fahrerlebnis zu bieten. Dies erreichen wir, indem wir eine Vielzahl von Spitzentechnologien einsetzen, um unsere Innovationen voranzutreiben, während wir gleichzeitig daran arbeiten, unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu verbessern. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere Reichweite weiter ausbauen, um mehr Menschen dabei zu helfen, nach dem Motto 'Explore a new way' neue Wege zu entdecken, und sie zu umweltfreundlicheren Weisen der Fortbewegung anzuregen", schließt Rocky.

Informationen zu ENGWE

ENGWE hat sich schnell zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt für Elektrofahrzeuge entwickelt. Seine innovativen Transportlösungen verändern die Art und Weise, wie wir über die nachhaltige Fortbewegung von Menschen denken. ENGWE ist bestrebt, zuverlässige Produkte herzustellen und diese einem breiten Markt zugänglich zu machen, während es Menschen auffordert, neue Möglichkeiten für kurze Fahrten zu erkunden und zu realisieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1942783/1.jpg

