ENGWE dévoile enfin le modèle X26 au salon EICMA 2022, son dernier produit révolutionnaire et vélo électrique tout-terrain

MILAN, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ENGWE, marque de véhicules électriques qui gagne rapidement du terrain dans le monde entier, a présenté sa toute dernière innovation au public à l'EICMA 2022. Ce salon est reconnu comme un événement clé pour l'industrie du deux-roues et se déroule à Milan, en Italie, du 8 au 13 novembre 2022. Les derniers produits d'ENGWE (stand T26, hall 11) ont fait sensation le jour de l'ouverture : les médias locaux et internationaux, les concessionnaires et les visiteurs se sont rués sur son stand.

En plus de ses produits populaires existants, Engine X, Engine Pro et EP-2 Pro, ENGWE a également dévoilé avec fierté son vélo électrique tout-terrain X26 pour la première fois en chair et en os.

ENGWE a réussi à collecter 1 million de dollars dans le cadre d'une campagne de financement participatif sur Indiegogo au début de l'année pour donner vie au concept du vélo électrique ultra-performant X26. Le X26 fonctionne à l'aide d'un moteur de 1 000 W et d'un système à double batterie, tandis que la triple suspension lui assure un équilibre parfait. Il est nettement plus puissant que la majorité des vélos électriques du marché et dépasse les attentes des cyclistes en matière d'endurance, de puissance, de vitesse et de stabilité, même pour des trajets un peu plus longs.

« Nous sommes ravis de participer à l'EICMA 2022, a déclaré Rocky Huang, directeur produit chez ENGWE. Il s'agit de l'un des plus grands événements pour notre secteur, et c'est pour nous l'occasion idéale de présenter nos derniers produits et innovations à un public international. Nous avons été très bien accueillis lors de l'édition du salon de cette année, et nous espérons que le succès de notre marque se poursuivra grâce à des plateformes comme l'EICMA.

Chez ENGWE, notre but ultime est de faire en sorte que les cyclistes bénéficient de la meilleure expérience de conduite possible. Nous y parvenons en incorporant une gamme variée de technologies de pointe pour stimuler notre innovation, tout en travaillant à améliorer nos capacités de recherche et développement. À long terme, nous allons étendre notre champ d'action en aidant davantage de personnes à « explorer une nouvelle voie » tout en proposant des solutions de déplacement plus écologiques. »

À propos d'ENGWE

ENGWE s'est rapidement développé et est devenu un acteur majeur sur le marché des véhicules électriques. Ses solutions de transport innovantes modifient la façon dont nous envisageons le transport durable des personnes. ENGWE s'engage à fabriquer des produits fiables et à les rendre accessibles à un marché plus large, tout en encourageant les individus à trouver et à réaliser de nouveaux moyens pour effectuer de courts trajets.

