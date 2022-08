Energy Harbor lance une solution énergétique sans émission 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

AKRON, Ohio, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- a annoncé aujourd'hui qu'elle a lancé un produit de conformité d'énergie sans émission 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à la demande croissante des clients exigeant la validation que l'énergie qu'ils consomment est 100 % sans émission chaque heure de chaque jour. En s'appuyant sur la technologie FlexiDAO et les connaissances de Google Cloud, Energy Harbor fournira les crédits d'énergie sans émission (EFEC) 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 créés par sa flotte nucléaire, capable de générer plus de 32 millions de crédits par an.

La plateforme de suivi et de certification de l'énergie sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de FlexiDAO, construite sur Google Cloud, permet à Energy Harbor de traiter les grandes quantités de données nécessaires pour faire correspondre la demande horaire des clients avec la production sans émission d'Energy Harbor et les EFEC qu'elle crée. John Judge, directeur général d'Energy Harbor, a déclaré : « Cette collaboration avec FlexiDAO et Google Cloud nous a permis de répondre à un besoin important des clients. Désormais, ils pourront savoir avec certitude que chaque mégawatt qu'ils consomment a été produit par une source sans émission. »

La demande d'énergie sans émission 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 augmente rapidement et Energy Harbor, qui a dévoilé un plan visant à devenir une entreprise d'infrastructure et de fourniture d'énergie 100 % sans carbone d'ici 2023, partage les enseignements tirés de son propre parcours énergétique. Le produit d'énergie sans émission 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est une nouvelle approche de l'énergie propre qui accélère la décarbonisation des systèmes électriques en permettant aux organisations de satisfaire la totalité de leur demande d'électricité avec des ressources sans carbone - chaque heure, chaque jour, partout.

Le produit sans émission 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 n'est qu'un des moyens mis en œuvre par Energy Harbor pour aider ses clients à atteindre pleinement leurs objectifs zéro émission. Ce produit sera disponible pour les clients électriques d'Energy Harbor, ainsi que pour les clients qui souhaitent simplement utiliser les EFEC pour compenser leur consommation sur une base horaire. Pour en savoir plus sur ce nouveau produit passionnant, visitez le site www.energyharbor.com ou contactez-nous à l'adresse [email protected] .

À propos d'Energy Harbor

Energy Harbor est un fournisseur très fiable d'électricité en base sans émissions qui s'engage à respecter les principes d'environnement, de durabilité et de gouvernance (ESG) essentiels pour atteindre les objectifs nationaux en matière d'émissions et accélérer la transition vers une énergie propre. Notre succès est dû à l'engagement inébranlable de nos employés en faveur d'opérations sûres et fiables, de la stabilité financière et d'un service de premier ordre pour répondre aux besoins de nos clients en matière d'énergie et de durabilité.

Pour plus d'informations sur Energy Harbor, visitez le site www.energyharbor.com

À propos de FlexiDAO

FlexiDAO est une entreprise mondiale de technologie climatique basée aux Pays-Bas et en Espagne. Nous co-créons la norme internationale en matière de conformité des émissions liées à l'énergie. Grâce à notre plateforme d'énergie sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de bout en bout, les entreprises peuvent quantifier et mettre en avant leur contribution transparente à la réalisation d'une économie décarbonée. www.flexidao.com

