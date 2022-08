Energy Harbor lanciert emissionsfreie 24/7-Energielösung

AKRON, Ohio, 10. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Die Energy Harbor Corp. gab heute bekannt, dass sie ein Produkt zur Einhaltung von 24/7-Emissionsgrenzwerten auf den Markt gebracht hat, um die wachsende Nachfrage von Kunden zu befriedigen, die eine Bestätigung benötigen, dass die von ihnen verbrauchte Energie zu jeder Stunde des Tages zu 100 Prozent emissionsfrei ist. Durch den Einsatz der FlexiDAO-Technologie und der Erkenntnisse aus der Google Cloud wird Energy Harbor rund um die Uhr emissionsfreie Energiegutschriften (EFEC) bereitstellen, die von seiner Nuklearflotte erzeugt werden, die jährlich über 32 Millionen Gutschriften generieren kann.

Die auf der Google Cloud basierende Plattform von FlexiDAO zur Verfolgung und Zertifizierung kohlenstofffreier Energie rund um die Uhr ermöglicht es Energy Harbor, die großen Datenmengen zu verarbeiten, die erforderlich sind, um den stündlichen Bedarf der Kunden mit der emissionsfreien Erzeugung von Energy Harbor und dem von ihr erzeugten EFEC abzugleichen. John Judge, Chief Executive Officer von Energy Harbor, sagte: „Die Zusammenarbeit mit FlexiDAO und Google Cloud hat es uns ermöglicht, einen wichtigen Kundenwunsch zu erfüllen. Jetzt können die Kunden sicher sein, dass jedes Megawatt, das sie verbrauchen, aus einer emissionsfreien Quelle stammt

Die Nachfrage nach einer rund um die Uhr emissionsfreien Energieversorgung steigt rapide an, und Energy Harbor, das einen Plan vorgestellt hat, bis 2023 ein zu 100 % kohlenstofffreies Energieinfrastruktur- und -versorgungsunternehmen zu werden, gibt Einblicke in seine eigene Energiereise. Das emissionsfreie 24/7-Energieprodukt ist ein neuer Ansatz für saubere Energie, der die Dekarbonisierung der Stromsysteme beschleunigt, indem er es Unternehmen ermöglicht, ihren gesamten Strombedarf mit kohlenstofffreien Ressourcen zu decken - jede Stunde, jeden Tag, überall.

Das rund um die Uhr emissionsfreie Produkt ist nur eine der Möglichkeiten, mit denen Energy Harbor seinen Kunden hilft, ihre Null-Emissions-Ziele vollständig zu erreichen. Dieses Produkt wird sowohl den Stromkunden von Energy Harbor als auch den Kunden zur Verfügung stehen, die den EFEC einfach zum stündlichen Ausgleich ihres Verbrauchs nutzen wollen. Um mehr über dieses aufregende neue Produkt zu erfahren, besuchen Sie uns unter www.energyharbor.com oder kontaktieren Sie uns unter [email protected] .

Über Energy Harbor

Energy Harbor ist ein äußerst zuverlässiger Anbieter von emissionsfreiem Grundlaststrom, der sich den Grundsätzen des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit und der verantwortungsvollen Unternehmensführung (ESG) verpflichtet hat, die für die Erreichung der Emissionsziele des Landes und die Beschleunigung der sauberen Energiewende entscheidend sind. Unser Erfolg beruht auf dem unerschütterlichen Engagement unserer Mitarbeiter für einen sicheren, zuverlässigen Betrieb, finanzielle Stabilität und einen erstklassigen Service, um die Energie- und Nachhaltigkeitsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Für weitere Informationen über Energy Harbor besuchen Sie www.energyharbor.com

Über FlexiDAO

FlexiDAO ist ein globales Climate-Tech-Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden und Spanien. Wir sind Mitgestalter des internationalen Standards für die Einhaltung der Vorschriften für energiebezogene Emissionen. Dank unserer End-to-End-Plattform für kohlenstofffreie Energie, die rund um die Uhr zur Verfügung steht, können Unternehmen ihren Beitrag zu einer dekarbonisierten Wirtschaft quantifizieren und transparent darstellen. www.flexidao.com

