Energy Harbor lanza una solución energética sin emisiones 24/7

AKRON, Ohio, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Energy Harbor Corp. ha anunciado hoy que ha lanzado un producto de cumplimiento de energía libre de emisiones 24/7, para satisfacer la creciente demanda de los clientes que exigen la validación de que la energía que consumen es 100% libre de emisiones cada hora de cada día. Aprovechando la tecnología de FlexiDAO y los conocimientos de Google Cloud, Energy Harbor proporcionará los créditos de energía libre de emisiones (EFEC) 24/7 creados por su flota nuclear, capaz de generar más de 32 millones de créditos al año.

La plataforma de seguimiento y certificación de energía libre de carbono 24/7 de FlexiDAO, construida en Google Cloud, permite a Energy Harbor manejar las grandes cantidades de datos necesarios para hacer coincidir la demanda horaria de los clientes con la generación libre de emisiones de Energy Harbor y el EFEC que crea. John Judge, consejero delegado de Energy Harbor, ha declarado: "Esta colaboración con FlexiDAO y Google Cloud nos ha permitido satisfacer una importante necesidad de los clientes. Ahora los clientes podrán saber con certeza que cada megavatio que consumen ha sido producido por una fuente libre de emisiones."

La demanda de energía libre de emisiones 24/7, está creciendo rápidamente y Energy Harbor, que ha revelado un plan para convertirse en una empresa de infraestructura y suministro de energía 100% libre de carbono para 2023, está compartiendo los conocimientos de su propio viaje energético. El producto de energía libre de emisiones 24/7 es un nuevo enfoque de la energía limpia que acelera la descarbonización de los sistemas eléctricos al permitir a las organizaciones satisfacer toda su demanda de electricidad con recursos libres de carbono, cada hora, cada día, en cualquier lugar.

El producto libre de emisiones 24/7, es sólo una de las formas en que Energy Harbor está ayudando a sus clientes a cumplir plenamente sus objetivos de cero emisiones. Este producto estará disponible para los clientes de electricidad de Energy Harbor, así como para los clientes que quieran simplemente utilizar el EFEC para compensar su consumo cada hora. Para obtener más información sobre este nuevo y emocionante producto, visítenos en www.energyharbor.com o contacte en [email protected].

Acerca de Energy Harbor

Energy Harbor es un proveedor altamente fiable de electricidad de carga base libre de emisiones, comprometido con los principios de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Gobernanza (ESG), fundamentales para cumplir los objetivos de emisiones de la nación y acelerar la transición energética limpia del país. Nuestro éxito está impulsado por el compromiso inquebrantable de nuestros empleados con unas operaciones seguras y fiables, la estabilidad financiera y el mejor servicio para satisfacer las necesidades energéticas y de sostenibilidad de nuestros clientes.

Para más información sobre Energy Harbor visite www.energyharbor.com

Acerca de FlexiDAO

FlexiDAO es una empresa global de tecnología climática con sede en los Países Bajos y España. Cocreamos el estándar internacional en torno al cumplimiento de las emisiones relacionadas con la energía. Gracias a nuestra plataforma 24/7 de energía sin emisiones de carbono, las empresas pueden cuantificar y mostrar su contribución transparente para lograr una economía descarbonizada. www.flexidao.com

Declaraciones prospectivas y más información

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones, distintas de los hechos históricos, que se incluyen en este comunicado de prensa y que se refieren a actividades, acontecimientos o desarrollos que Energy Harbor Corp. (la "Compañía") espera o prevé que ocurran en el futuro (a menudo, pero no siempre, mediante el uso de palabras o frases como "pretende", "planea", "probablemente resultará", "se espera", "podría" y "continuará"), son declaraciones prospectivas. Aunque la Compañía cree que al hacer cualquier declaración prospectiva sus expectativas se basan en suposiciones razonables, cualquier declaración prospectiva implica incertidumbres y se califica en su totalidad por referencia a la discusión de los factores de riesgo bajo "Factores de Riesgo" disponible en el Sitio Web del Inversor (como se describe a continuación) y los siguientes factores importantes, entre otros, que podrían causar que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de los proyectados en dichas declaraciones prospectivas: las acciones y decisiones de las autoridades reguladoras; las condiciones económicas y los precios de la energía en los territorios y mercados de la empresa; la capacidad de la empresa para lograr o realizar los beneficios previstos de los objetivos estratégicos y financieros; las incertidumbres asociadas a la desactivación de las unidades de generación restantes basadas en productos básicos, incluido el impacto en los compromisos de los proveedores, y en lo que respecta a la fiabilidad de la red de transmisión, el calendario de la misma; los riesgos e incertidumbres asociados a los litigios, arbitrajes, mediaciones y procedimientos similares, incluidos los relativos a los plazos y los importes de los gastos de capital que puedan surgir en relación con dichos procedimientos; los cambios en la demanda de energía de los clientes; y las condiciones meteorológicas que afecten a las ventas, los márgenes y las operaciones futuras.

Cualquier declaración prospectiva incluida en esta nota de prensa se refiere únicamente a la fecha de la misma y, salvo que lo exija la ley, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha de la misma o para reflejar la aparición de acontecimientos o circunstancias imprevistos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y no es posible para la Compañía predecir todos ellos; tampoco puede la Compañía evaluar el impacto de cada uno de esos factores o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede hacer que los resultados difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva. Por ello, no debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas.

Podrá encontrar más información sobre la Compañía en www.energyharbor.com, en el apartado www.energyharbor.com/ir (el "sitio web del inversor"). La Compañía aconseja que los titulares de los valores de la Compañía revisen toda la información disponible antes de tomar cualquier decisión de compra o venta de cualquiera de los valores de la Compañía. Cualquier información contenida en cualquier material publicado en el sitio web del inversor en el futuro se actualizará automáticamente y, en su caso, modificará o sustituirá la información contenida en este comunicado de prensa y cualquier otra información previamente publicada en el sitio web del inversor.

