Enfance perdue : un réseau « soudé » lutte contre les maltraitances et la détresse

On Radar, le groupe de réflexion de la Fondazione Internazionale Menarini, se réunit pour la première fois

ROME, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Engager de véritables changements par le biais d'un dialogue entre experts afin d'aborder les questions non résolues de la détresse juvénile. C'est le thème abordé lors de la première réunion du groupe de réflexion On Radar de la Fondazione Internazionale Menarini qui s'est tenue à Rome le 29 novembre dernier.

« Nous pensons que les entreprises ont l'obligation de faire partie du tissu social et d'encourager le dialogue, même sur les sujets les plus négligés », a déclaré Lucia Aleotti, actionnaire et membre du conseil d'administration du groupe Menarini.

First meeting of On Radar, Think Tank of Fondazione Internazionale Menarini On Radar Logo

On Radar est né dans le but d'observer la société, d'identifier les problèmes et de s'engager à améliorer l'environnement dans lequel nous vivons. Pour son premier événement, 28 experts ont été impliqués, parmi lesquels des pédiatres, des psychologues, des enseignants, des magistrats et des officiers de la police italienne. Tous se sont réunis pour trouver des solutions concrètes au phénomène des maltraitances et de la violence envers les enfants et les adolescents, qui devient depuis des années un véritable fléau social dans le monde entier.

Les commissions de travail ont abordé le problème de la maltraitance des enfants sous ses différentes formes : mauvais traitements physiques et psychologiques, isolement social et pauvreté, avec une attention particulière portée aux zones périurbaines des villes.

L'une des propositions qui a émergé est la création d'un Observatoire permanent sur la maltraitance au niveau des organes judiciaires, avec des réunions périodiques de mise à jour, et la promotion d'un réseau reliant les parquets et les opérateurs du secteur, afin de favoriser le dialogue et de garantir un traitement adéquat des situations individuelles. Mais ce n'est pas tout : l'implication des pédiatres a fait partie des sujets abordés, afin de présenter des indicateurs potentiels de détresse dans la rédaction du rapport sanitaire, ainsi que le rôle possible des cours de formation pour les nouvelles mères sur le risque de divulguer des photos de leurs enfants sur les médias sociaux, car elles pourraient devenir l'objet de pornographie enfantine.

L'Italie compte environ 9 millions de mineurs et, parmi eux, 9 % souffrent de maltraitances, dont 85 % sont psychologiques, 10 % physiques et 3 % sexuelles. Ces données alarmantes ont été accentuées avec l'apparition de la pandémie.

« Notre volonté ambitieuse, a déclaré Massimo Scaccabarozzi, président d'On Radar, est de contribuer à atteindre une condition globale de la santé des enfants, en ligne avec certains des objectifs de l'Agenda 2030 de l'ONU, dont, en particulier, la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'éducation. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1963436/Menarini_Industrie.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1958938/MENARINI_GROUP_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1963434/On_Radar_Logo.jpg

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite