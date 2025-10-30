Enfinity Global suministrará 400 GWh en Garantías de Origen a VW Kraftwerk GmbH para apoyar la movilidad sostenible

MILÁN, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, empresa líder en energías renovables, ha firmado un acuerdo con VW Kraftwerk GmbH, filial del Grupo Volkswagen, para el suministro de Garantías de Origen (GOs) procedentes de sus plantas solares fotovoltaicas en Italia.

El acuerdo contempla la compra de aproximadamente 40 GWh de GOs al año durante los próximos diez años, lo que suma un volumen total de 400 GWh, provenientes de los activos de energía renovable de Enfinity en Italia. Las GOs suministradas por Enfinity certifican que una cantidad equivalente de electricidad ha sido generada a partir de fuentes renovables y vertida a la red, contribuyendo así de forma tangible a reducir las emisiones de CO₂ asociadas al ciclo de vida de los vehículos eléctricos.

"Estamos orgullosos de apoyar al Grupo Volkswagen en la transición de su flota de vehículos eléctricos hacia la neutralidad de emisiones de CO2 y en su estrategia para transformar la movilidad en Europa", declaró Carlos Domenech, CEO de Enfinity Global. "Enfinity está comprometida a ser un socio estratégico a largo plazo de soluciones energéticas innovadoras y escalables —desde PPAs 24x7 hasta Garantías de Origen— que aporten valor a nuestros clientes."

"Las Garantías de Origen son una herramienta transparente y eficaz para fomentar la adopción de energías renovables y acelerar la transición energética", añadió Julio Fournier Fisas, Director General para Europa de Enfinity Global. "Esta colaboración es un claro ejemplo de cómo las alianzas intersectoriales pueden generar un impacto medioambiental medible y avanzar hacia la neutralidad climática en Europa."

Con este acuerdo, Enfinity Global reafirma su papel como socio estratégico para empresas globales que buscan integrar soluciones de energía renovable en sus operaciones, contribuyendo activamente a la descarbonización de las cadenas de suministro industriales y a la construcción de un futuro energético más resiliente y con bajas emisiones de carbono. Las GOs no solo certifican el origen renovable de la energía, sino que también son un elemento clave para la trazabilidad y el reporte ESG, en línea con la normativa europea y los estándares de sostenibilidad.

Con una presencia global y un portafolio de proyectos de más de 37 GW, Enfinity Global es uno de los principales actores del sector, ofreciendo soluciones energéticas integradas para la descarbonización de la industria y el fomento de una economía circular. Enfinity está presente en Italia, con un portafolio de plantas solares fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento de energía en baterías que supera los 8,6 GW, lo que contribuye significativamente a los objetivos de descarbonización y seguridad energética del país.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2706592/5590620/Enfinity_Global_Logo.jpg