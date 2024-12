Enfinity Global conclut un financement de 165 millions d'euros pour des projets d'énergie solaire de 147 MW en Italie

MILAN, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, leader dans le domaine des énergies renouvelables, a conclu un financement de 165 millions d'euros visant à construire un portefeuille de trois centrales solaires d'une capacité combinée de 147 MW, situées dans la région italienne du Latium. Les projets devraient être opérationnels d'ici 2026, l'énergie étant vendue dans le cadre d'accords d'achat d'électricité à long terme avec un fournisseur de technologie international.

Le financement a été orchestré par le biais d'une structure de club deal, ING et Rabobank agissant en tant que prêteurs et arrangeurs principaux mandatés. Ce financement comprend 114 millions d'euros de dette de premier rang sans recours, 51 millions d'euros de financement de la TVA et des facilités de crédit couvrant les accords d'achat d'électricité, les modules photovoltaïques et le démantèlement.

L'impact environnemental de ce nouveau portefeuille se traduit par une réduction de 79 500 tonnes d'émissions de carbone par an, ce qui équivaut à retirer plus de 62 000 voitures des routes italiennes chaque année.

Rien qu'en 2024, Enfinity a obtenu 865 millions d'euros de financement pour soutenir le déploiement de son portefeuille de 4,8 GW de projets solaires photovoltaïques et de stockage à travers l'Italie, dont 205 MW en exploitation. Enfinity est le premier producteur indépendant d'électricité (IPP) d'Italie en termes de projets autorisés, avec 805 MW de projets solaires approuvés, selon le « Q4 Dev&Deals report » d'Elemens. Selon le même rapport, Enfinity domine le marché des accords d'achat d'énergie solaire en Italie, ayant signé 535 MW d'accords en moins de deux ans avec de grandes entreprises et des clients industriels tels que Feralpi et Nova AEG, ainsi qu'avec des entreprises de services publics telles que A2A et Statkraft.

« Nous sommes reconnaissants à ING et Rabobank pour leur soutien indéfectible dans le développement de notre portefeuille en Italie », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global, à l'adresse . « Ensemble, nous partageons une vision claire pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et permettre aux entreprises et aux gouvernements d'atteindre leurs objectifs en matière de transition énergétique ».

ING est extrêmement fier et reconnaissant d'avoir été choisi par un IPP aussi estimé qu'Enfinity Global pour l'assister dans cet important financement en Italie. Nos ambitions en matière d'énergies renouvelables et notre empreinte géographique correspondent étroitement à celles d'Enfinity Global. Cette opération contribue à renforcer l'engagement d'ING dans les énergies renouvelables au niveau mondial, avec pour objectif de tripler le financement des énergies renouvelables pour atteindre 7,5 milliards d'euros par an d'ici 2025. « Nous sommes impatients de poursuivre notre aventure avec Enfinity Global dans le domaine des énergies renouvelables en Italie et ailleurs », a commenté Diederik van den Berg, directeur général de Global Lead Renewables & Power, sur le site .

« Rabobank Project Finance félicite Enfinity pour cette nouvelle clôture financière réussie en Italie, et est très heureux de les avoir soutenus en fournissant un financement avec ING pour ce portefeuille de 3 projets solaires photovoltaïques dans la région de Lazio en Italie. Rabobank se réjouit de travailler avec un acteur de l'énergie renouvelable aussi expérimenté et important, agissant à l'échelle mondiale, et a bénéficié d'une coopération agréable, efficace et professionnelle. Ce projet renforce l'ambition de Rabobank d'être un acteur de premier plan à l'échelle mondiale et accroît notre présence en Italie. Nous nous réjouissons de soutenir leur stratégie de croissance à l'échelle mondiale alors qu'ils continuent à développer leur portefeuille d'actifs dans le domaine des énergies renouvelables » a déclaré Marc Schmitz, responsable du financement de projets pour l'Europe chez Rabobank.

L'opération a été soutenue par une équipe de conseillers, dont Albion en tant qu'agent documentaire et de sécurité, Gianni & Origoni en tant que conseiller juridique des prêteurs, DWF en tant que conseiller juridique de l'emprunteur, Astris Finance en tant que conseiller financier, Fichtner Italia en tant que conseiller technique, et Marsh en tant que conseiller en assurance.

Enfinity Global est une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans les énergies renouvelables, créée en 2019. La société possède un portefeuille de 26,8 GW de projets d'énergie renouvelable et de stockage, y compris des actifs opérationnels, en cours de construction et de développement, avec 33 GW supplémentaires à des stades plus précoces à travers les États-Unis.

