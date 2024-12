Enfinity Global schließt Finanzierung über 165 Millionen Euro für 147-MW-Solarenergieprojekte in Italien ab

MAILAND, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat eine Finanzierung in Höhe von 165 Millionen Euro für den Bau eines Portfolios von drei Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 147 MW in der italienischen Region Latium abgeschlossen. Die Projekte sollen bis 2026 in Betrieb genommen werden, wobei die Energie im Rahmen langfristiger Stromabnahmeverträge (PPA) mit einem internationalen Technologieanbieter vertraglich gesichert wird.

Die Finanzierung wurde über eine Club-Deal-Struktur abgewickelt, wobei ING und Rabobank als Kreditgeber und Mandated Lead Arrangers fungierten. Diese Finanzierung umfasst 114 Millionen Euro an vorrangigen Krediten ohne Rückgriffsrecht sowie 51 Millionen Euro für die Mehrwertsteuerfinanzierung und LC-Fazilitäten für PPAs, PV-Module und Stilllegung.

Die Umweltauswirkungen dieses neuen Portfolios führen zu einer Verringerung der Kohlenstoffemissionen um 79.500 Tonnen pro Jahr, was dem Wegfall von mehr als 62.000 Autos auf italienischen Straßen pro Jahr entspricht.

Allein für das Jahr 2024 hat Enfinity eine Finanzierung in Höhe von 865 Millionen Euro gesichert, um den Ausbau seines 4,8-GW-Portfolios an Solar-PV- und Speicherprojekten in ganz Italien zu unterstützen, von denen 205 MW in Betrieb sind. Enfinity ist Italiens führender unabhängiger Stromerzeuger (IPP) in Bezug auf genehmigte Projekte, mit 805 MW an genehmigten Solarprojekten, laut dem „Q4 Dev&Deals report" von Elemens. Demselben Bericht zufolge ist Enfinity führend auf dem italienischen Solar-PPA-Markt und hat in weniger als zwei Jahren 535-MW-Verträge mit Großunternehmen und Industriekunden wie Feralpi und Nova AEG sowie mit Energieversorgern wie A2A und Statkraft unterzeichnet.

„Wir sind ING und Rabobank dankbar für ihre beständige Unterstützung bei der Weiterentwicklung unseres Portfolios in Italien", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. „Gemeinsam haben wir die klare Vision, den Einsatz erneuerbarer Energien zu beschleunigen und Unternehmen und Regierungen in die Lage zu versetzen, ihre Energiewendeziele zu erreichen."

ING ist sehr stolz und dankbar, von einem angesehenen IPP wie Enfinity Global ausgewählt worden zu sein, um bei dieser wichtigen Finanzierung in Italien zu helfen. Unsere Ambitionen im Bereich der erneuerbaren Energien und unser geografischer Fußabdruck stimmen eng mit denen von Enfinity Global überein. Diese Operation trägt dazu bei, das Engagement der ING im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit zu verstärken, mit dem Ziel, die Finanzierung erneuerbarer Energien bis 2025 auf 7,5 Milliarden Euro jährlich zu verdreifachen. „Wir freuen uns darauf, die Reise mit Enfinity Global im Bereich der erneuerbaren Energien in Italien und anderswo fortzusetzen", kommentierte Diederik van den Berg, Managing Director, Global Lead Renewables & Power.

„Die Rabobank Project Finance beglückwünscht Enfinity zu einem weiteren erfolgreichen Finanzierungsabschluss in Italien und freut sich sehr, das Unternehmen durch die Bereitstellung einer Finanzierung zusammen mit ING für dieses Portfolio von drei Photovoltaik-Projekten in der Region Latium in Italien unterstützt zu haben. Die Rabobank freut sich, mit einem so erfahrenen und großen, weltweit agierenden Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien zusammenzuarbeiten, und hat eine angenehme, effiziente und professionelle Zusammenarbeit erlebt. Dieses Projekt unterstreicht die Ambitionen der Rabobank, ein weltweit führender Akteur zu sein, und vergrößert unsere Präsenz in Italien. Wir freuen uns darauf, ihre Wachstumsstrategie weltweit zu unterstützen, während sie ihr Portfolio an erneuerbaren Energien weiter ausbauen", sagte Marc Schmitz, Head of Project Finance Europe bei der Rabobank .

Die Transaktion wurde von einem Team von Beratern unterstützt, darunter Albion als Dokumentar- und Sicherheitsagent, Gianni & Origoni als Rechtsberater des Kreditgebers, DWF als Rechtsberater des Kreditnehmers, Astris Finance als Finanzberater, Fichtner Italia als technischer Berater und Marsh als Versicherungsberater.

Informationen zu Enfinity Global

Enfinity Global ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen für erneuerbare Energien, das 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt ein 26,8-GW-Portfolio an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten, einschließlich in Betrieb befindlicher, im Bau befindlicher und in der Entwicklung befindlicher Anlagen, mit weiteren 33 GW in früheren Stadien in den USA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1907378/Enfinity_Global_Logo.jpg