Enfinity Global consolida su presencia en EE.UU. con la adquisición de 400 MW en plantas de energía solar operativas

MIAMI, 10 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc. (EG), líder en la transición energética, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de un porfolio de 400 MW en plantas de energía solar operativas en EE.UU., lo que marca un importante hito en la expansión de la empresa en el país.

En septiembre de 2022, Enfinity Global firmó un acuerdo definitivo con Capital Dynamics para adquirir 28 grandes plantas solares operativas en los estados de California, Carolina del Norte e Idaho, que generan un EBITDA recurrente de aproximadamente 45 millones de dólares al año.

Los proyectos han sido interconectados en los últimos cinco años y cuentan con PPAs (acuerdos de compra de energía) con comercializadores de electricidad que tienen calificaciones de inversión positivas. El porfolio produce 1.175 GWh de electricidad limpia al año, suficiente para abastecer a 64.000 hogares estadounidenses y compensar 508.000 toneladas de emisiones de CO2, equivalente a retirar 110.000 coches de la circulación.

Enfinity Global es uno de los inversores, propietarios, operadores y desarrolladores de activos de energías renovables con un crecimiento más rápido. En la actualidad, suma un portfolio de más de 7 GW en plantas de energías renovables en funcionamiento, construcción y en distintas fases de desarrollo, situadas en mercados energéticos consolidados.

"Estamos agradecidos por la oportunidad de colaborar con Capital Dynamics y por el respaldo de nuestros inversores", comenta Carlos Domenech, CEO de Enfinity Global. "Solo en Estados Unidos se han invertido más de 100.000 millones de dólares en renovables en 2021. Para tener éxito en la transición energética, será necesario alinear importantes inversiones de manera continuada que la sustenten".

Los fondos gestionados por AB CarVal, gestor global de inversiones alternativas, y Nomura, institución financiera global, actuaron como socios cofinanciadores de Enfinity Global.

"Agradecemos la confianza mostrada por nuestros socios financieros, Nomura y AB CarVal", comenta Ricardo Díaz, CEO Américas de Enfinity Global. "Seguiremos ampliando la presencia en el mercado estadounidense mediante la ejecución de nuestro pipeline de 1,6 GW de proyectos en propiedad y la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión a través de adquisiciones y acuerdos con desarrolladores de energías renovables."

"Estamos encantados de asociarnos con Enfinity Global y Nomura en la adquisición estratégica de este porfolio y poder apoyar el crecimiento de Enfinity como operador global de energías renovables", declara Jerry Keefe, director de AB CarVal.

"Nomura está encantada de apoyar y proporcionar liquidez a Enfinity Global para ampliar su negocio en los EE.UU. y avanzar en su crecimiento a nivel mundial", señala Vinod Mukani, Director Global del Negocio de Infraestructura y Energía (IPB) de Nomura. "Nomura está encantada de desarrollar soluciones creativas para sus clientes, especialmente para aquellos como Enfinity Global, que cuentan con equipos experimentados y con talento y con una atractiva estrategia empresarial que está contribuyendo a la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono."

"Nos complace apoyar a Enfinity en su expansión. Enfinity es uno de los principales promotores de energías renovables, y estamos encantados de apoyarles con una solución de financiación creativa para respaldar esta adquisición pionera en EE.UU.", comenta Alain Halimi, Director General de Nomura IPB.

Enfinity Global ha estado asesorada por un equipo de CCA Capital LLC y un equipo jurídico de McDermott Will & Emery LLP.

Otras entidades que han aportado financiación para la adquisición incluyen Bayerische Landesbank, New York Branch, Commonwealth Bank of Australia, Fifth Third Bank, National Association, Zions Bancorporation, N.A., Zions Bancorporation, N.A., y Enfinity Global.

