Enfinity Global festigt seine Präsenz in den Vereinigten Staaten mit dem Erwerb von 400 MW bei laufenden Solarprojekten

MIAMI, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc. (EG), ein führendes Unternehmen im Energiesektor, gab heute den Erwerb eines 400-MW-Solarportfolios bestehend aus in Betrieb befindlichen Solarkraftwerken bekannt, was einen Meilenstein bei der Expansion des Unternehmens in den USA darstellt.

Im September 2022 unterzeichnete Enfinity Global eine endgültige Vereinbarung mit Capital Dynamics über den Erwerb eines diversifizierten Vertragsportfolios, bestehend aus 28 in Betrieb befindlichen PV-Solarkraftwerken in Kalifornien, North Carolina und Idaho, die ein regelmäßiges EBITDA von rund 45 Mio. USD pro Jahr erwirtschaften und über Vertragspartner mit Investment Grade verfügen.

Das Portfolio hat in den letzten fünf Jahren den COD erreicht und verfügt über langfristige Stromabnahmevereinbarungen mit Investment-Grade-Versorgungsunternehmen. Es produziert 1.175 GWh sauberen Strom pro Jahr, was ausreichend ist, um bis zu 64.000 US-Haushalte mit Strom zu versorgen und 508.000 Tonnen CO2-Emissionen zu kompensieren, was dem Wegfall von 110.000 Autos auf der Straße entspricht.

Enfinity Global gehört zu den am schnellsten wachsenden Investoren, Eigentümern, Betreibern und Entwicklern von Anlagen im Bereich erneuerbare Energien. Das Unternehmen verfügt weltweit über eine Reihe von Kraftwerken mit einer Leistung von mehr als 7 GW, die sich in Betrieb, im Bau oder in verschiedenen Entwicklungsstadien auf Energiemärkten mit starken Fundamentaldaten befinden.

„Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit Capital Dynamics und der Unterstützung unserer Investitionspartner zusammenzuarbeiten", so Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. „Allein die USA investierten im Jahr 2021 mehr als 100 Milliarden US-Dollar in erneuerbare Energien. Um in der Energiewende erfolgreich zu sein, müssen solide Investitionen entsprechend des Kapitalumfangs abgestimmt werden."

Fonds, die von AB CarVal, einem weltweit etablierten Investmentmanager für alternative Anlagen, und Nomura, einem globalen Finanzinstitut, verwaltet werden, fungierten als Kofinanzierungspartner von Enfinity Global.

„Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Finanzierungspartner Nomura und AB CarVal", so Ricardo Díaz, CEO Americas von Enfinity Global. „Wir werden unsere Präsenz auf dem US-Markt weiter ausbauen, indem wir unsere eigene Projekt-Pipeline von 1,6 GW umsetzen und weitere Investitionsmöglichkeiten sowohl im Rahmen von M&A-Transaktionen als auch durch Vereinbarungen mit Entwicklern erneuerbarer Energien verfolgen."

„Wir freuen uns, mit Enfinity Global und Nomura bei der strategischen Übernahme dieses Portfolios zusammenzuarbeiten und das Wachstum von Enfinity als weltweiter Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen zu unterstützen", so Jerry Keefe, Principal bei AB CarVal.

„Nomura freut sich, Enfinity Global zu unterstützen und Liquidität bereitzustellen, während das Unternehmen seine globale Plattform in den Vereinigten Staaten ausbaut und sich auf zukünftiges Wachstum weltweit vorbereitet", sagte Vinod Mukani, Global Head of Infrastructure and Power Business (IPB) von Nomura. „Nomura ist begeistert, kreative Lösungen für seine Kunden zu entwickeln, insbesondere für solche wie Enfinity Global, die über erfahrene und talentierte Teams und eine attraktive Geschäftsstrategie verfügen, die zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beiträgt."

„Wir freuen uns, Enfinity bei seiner weiteren Unternehmensexpansion unterstützen zu können. Enfinity ist einer der führenden Entwickler im Bereich erneuerbare Energien, und wir sind erfreut, das Unternehmen mit einer kreativen Finanzierungslösung bei diesem bahnbrechenden Erwerb in den USA unterstützen zu können" , so Alain Halimi, Executive Director der IPB von Nomura.

Enfinity Global wurde bei dieser Transaktion von einem Beraterteam von CCA Capital LLC und einem Anwaltsteam von McDermott Will & Emery LLP beraten.

Zu den weiteren Kreditgebern, die bei Abschluss Finanzmittel bereitstellten, gehörten die Bayerische Landesbank, Niederlassung New York, Commonwealth Bank of Australia, Fifth Third Bank, National Association, Zions Bancorporation, N.A.

