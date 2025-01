Enfinity Global erweitert US-Portfolio um 425 MW Batterie-Energiespeicher in Texas, Baubeginn für 2025 geplant

MIAMI, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, gab heute die Erweiterung seines Portfolios an Batteriespeichersystemen (BESS) durch zwei neue Projekte in Texas mit einer Gesamtleistung von 425 MW bekannt. Der Baubeginn für die Projekte ist für das zweite und vierte Quartal 2025 vorgesehen. Damit erhöht sich die BESS-Pipeline von Enfinity in den USA auf 6,6 GW und unterstreicht das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung innovativer Energielösungen zur Deckung des wachsenden Bedarfs in Schlüsselmärkten und -segmenten wie AI und Produktion. Es wird erwartet, dass Enfinity Global in den nächsten Jahren allein in diesem Sektor über 7 Milliarden Dollar investieren und über 5.000 Arbeitsplätze im Baugewerbe schaffen wird.

Die Projekte mit einer kombinierten Speicherkapazität von 850 MWh und einer Laufzeit von zwei Stunden befinden sich an strategisch günstigen Standorten in den ERCOT-Zonen Houston und Dallas. ERCOT erlebt ein beispielloses Lastwachstum, das den Bedarf an mehr erneuerbaren Energien in Kombination mit BESS erhöht. Sobald diese Projekte in Betrieb sind, sollen sie zur Stabilisierung des ERCOT-Netzes beitragen und den Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen, um die steigende Stromnachfrage in Texas zu decken, die vor allem durch neue KI-gesteuerte Rechenzentren verursacht wird.

Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global, kommentiert: „Wir sind stolz darauf, dass wir im Wettlauf um die globale Wettbewerbsfähigkeit Technologien mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit, Kosten und Funktionalität bereitstellen. Gleichzeitig werden neue Arbeitsplätze geschaffen und erhebliche Investitionen in die Wirtschaft der Vereinigten Staaten getätigt."

Enfinity Global ist ein schnell expandierendes IPP-Unternehmen mit Sitz in den USA. Das derzeitige Portfolio in den USA umfasst 400 MW an in Betrieb befindlichen Anlagen, 19 GW an Solar-PV und Energiespeicherung in der Entwicklung sowie weitere 37 GW in Verhandlung. Das Unternehmen geht davon aus, dass in diesem Jahr mehr als 1 GW an Solar- und Speicherkapazitäten in dem Land in Betrieb oder im Bau sein werden.

Ricardo Díaz, CEO von Enfinity Global Americas, erklärte: „Die bewährten Fähigkeiten von Enfinity bei der internen Entwicklung von Greenfield-Projekten haben es uns ermöglicht, in die Ausführung von eigenständigen BESS-Projekten zu expandieren. Damit sind wir in der Lage, eine Schlüsselrolle bei der Stärkung und dem Ausgleich der ERCOT-Stromnetze zu spielen und wertsteigernde Investitionsmöglichkeiten für Enfinity und unsere Finanzpartner zu schaffen."

Über Enfinity

Enfinity Global ist ein führendes US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, das 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 32,1 GW an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten, einschließlich in Betrieb befindlicher, im Bau befindlicher und in der Entwicklung befindlicher Anlagen, wobei weitere 37 GW in den USA verhandelt werden.

