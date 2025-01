Enfinity Global élargit son portefeuille aux États-Unis avec 425 MW de stockage d'énergie par batteries au Texas, dont la construction devrait commencer en 2025

MIAMI, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, leader dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son portefeuille de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) avec deux nouveaux projets au Texas, d'une capacité totale de 425 MW. La construction de ces projets devrait commencer au cours des deuxième et quatrième trimestres de 2025. Ces ajouts portent le pipeline BESS d'Enfinity aux États-Unis à 6,6 GW, soulignant l'engagement de l'entreprise à déployer des solutions énergétiques innovantes pour répondre à la demande croissante des marchés et des segments clés tels que l'IA et la fabrication. Enfinity Global devrait investir plus de 7 milliards de dollars et créer plus de 5 000 emplois dans le secteur de la construction rien que dans ce secteur au cours des prochaines années.

Les projets, d'une capacité de stockage combinée de 850 MWh et d'une durée de deux heures, sont stratégiquement situés dans les zones de Houston et de Dallas de l'ERCOT. L'ERCOT connaît une croissance sans précédent de la charge, ce qui accroît la nécessité d'utiliser davantage d'énergies renouvelables associées à des BESS. Une fois opérationnels, ces projets devraient contribuer à stabiliser le réseau ERCOT et à soutenir l'expansion des énergies renouvelables pour répondre à la demande croissante d'électricité au Texas, largement alimentée par les nouveaux centres de données pilotés par l'IA.

Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global, a déclaré : « Nous sommes fiers d'investir, d'alimenter et d'activer la technologie à une vitesse, un coût et une fonctionnalité sans précédent dans la course à la compétitivité mondiale. Tout cela en créant de nouveaux emplois et en réalisant des investissements substantiels dans l'économie des États-Unis ».

Enfinity Global est une IPP américaine en pleine expansion. Son portefeuille actuel aux États-Unis comprend 400 MW d'actifs opérationnels, 19 GW de solaire photovoltaïque et de stockage d'énergie en cours de développement, ainsi que 37 GW supplémentaires en cours de négociation. L'entreprise prévoit d'avoir plus de 1 GW d'actifs solaires et de stockage opérationnels et en construction dans le pays cette année.

Ricardo Díaz, PDG d'Enfinity Global Americas, a déclaré : « Les capacités éprouvées d'Enfinity en matière de développement de nouvelles installations en interne nous ont permis de nous étendre à l'exécution de projets BESS autonomes. Nous sommes ainsi en mesure de jouer un rôle clé dans le renforcement et l'équilibrage des réseaux électriques de l'ERCOT et de créer des opportunités d'investissement à forte valeur ajoutée pour Enfinity et nos partenaires financiers ».

À propos de Enfinity

Enfinity Global est une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans les énergies renouvelables et les services de développement durable, créée en 2019. La société possède un portefeuille de 32,1 GW de projets d'énergie renouvelable et de stockage, y compris des actifs opérationnels, en construction et en développement, avec 37 GW supplémentaires en cours de négociation à travers les États-Unis.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1907378/Enfinity_Global_Logo.jpg