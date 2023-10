Enfinity Global et ICG concluent un contrat d'actions de 400 millions d'euros

MIAMI, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, leader dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui le succès d'un plan de financement par actions de 300 millions d'euros auprès d'ICG, le gestionnaire mondial d'actifs alternatifs. Un autre financement de 100 millions d'euros devrait être conclu dans un délai d'un an dans le cadre d'un accord plus large.

Le 6 septembre, ICG et Enfinity Global ont signé des accords définitifs pour cet investissement qui fournira des fonds pour la croissance à court terme d'Enfinity et la mise en œuvre de sa stratégie commerciale. La clôture annoncée aujourd'hui intervient après l'obtention des autorisations réglementaires requises pour la transaction.

Ce financement renforcera le bilan d'Enfinity Global afin d'accélérer l'achèvement de son portefeuille de 20 GW, dont 8 GW d'actifs de stockage d'énergie. Avec 1 GW d'actifs opérationnels dans le monde, la société est l'un des producteurs d'électricité indépendants qui connaît la croissance la plus rapide et l'un des principaux développeurs d'énergie renouvelable en Italie.

Cet investissement renforce la stratégie d'ICG Infra qui consiste à investir dans des entreprises leaders sur le marché des énergies renouvelables en Europe et aux États-Unis, qui jouent un rôle dans le soutien de la transition vers l'énergie nette zéro. ICG Infra travaillera avec l'équipe de direction d'Enfinity pour construire et exploiter les projets existants sur le long terme, tout en continuant à soutenir l'expansion organique et inorganique.

À propos d'Enfinity Global

Enfinity Global est une société américaine de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable créée en 2018. La société possède un portefeuille de 20 GW de projets d'énergie renouvelable et de stockage, y compris des actifs opérationnels, en construction et à différents stades de développement. Disposant de bureaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde, l'entreprise entend contribuer de manière significative à une économie durable nette zéro carbone. L'équipe dirigeante d'Enfinity est l'une des équipes mondiales les plus expérimentées dans le domaine des énergies renouvelables et apporte plus de 37 milliards de dollars d'expérience en matière de financement dans le secteur des énergies renouvelables.

À propos d'ICG

ICG fournit des solutions de capital flexibles pour aider les entreprises à se développer et à croître. Nous sommes l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs au niveau mondial, avec plus de 30 ans d'expérience. Nous gérons 82,1 milliards de dollars d'actifs et investissons dans toute la structure du capital. Nous opérons dans quatre catégories d'actifs : Financement structuré et capital-investissement, dette privée, actifs réels et crédit.

Nous développons des relations à long terme avec nos partenaires commerciaux afin de créer de la valeur pour les actionnaires, les clients et les employés, et nous utilisons notre position d'influence au profit de l'environnement et de la société. Nous nous engageons à être un gestionnaire d'actifs à zéro émission nette pour l'ensemble de nos activités et de nos investissements à l'horizon 2040.

SOURCE Enfinity Global