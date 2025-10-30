Enfinity Global liefert 400 GWh Herkunftsnachweise an VW Kraftwerk GmbH zur Förderung nachhaltiger Mobilität

MAILAND, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat mit der VW Kraftwerk GmbH, einer Tochtergesellschaft des Volkswagen-Konzerns, eine Vereinbarung über die Lieferung von Herkunftsnachweisen (GOs) aus seinen PV-Solarkraftwerken in Italien unterzeichnet.

Die Vereinbarung sieht den Kauf von ca. 40 GWh GOs pro Jahr über die nächsten zehn Jahre vor, was einer Gesamtmenge von 400 GWh entspricht, die aus Enfinitys Anlagen für erneuerbare Energien in Italien bezogen werden. Die von Enfinity gelieferten GOs bescheinigen, dass eine gleichwertige Menge Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt und in das Netz eingespeist wurde, und leisten damit einen spürbaren Beitrag zur Reduzierung der CO₂-Emissionen, die mit dem Lebenszyklus von Elektrofahrzeugen verbunden sind.

„Wir sind geehrt den Volkswagen Konzern bei der Umstellung seiner Elektrofahrzeugflotte auf Klimaneutralität zu unterstützen und den Wandel der Mobilität in Europa voranzutreiben", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. „Enfinity ist verpflichtet, ein langfristiger Sponsor von innovativen und skalierbaren Energielösungen zu sein - von 24x7 PPAs bis Herkunftsnachweisen-, die unseren Kunden einen Mehrwert bieten."

„Herkunftsnachweise sind ein transparentes und wirksames Instrument, um die Einführung erneuerbarer Energien zu fördern und die Energiewende zu beschleunigen", ergänzte Julio Fournier Fisas, General Manager für Europa bei Enfinity Global. „Diese Zusammenarbeit ist ein gutes Beispiel dafür, wie sektorübergreifende Partnerschaften messbare Auswirkungen auf die Umwelt haben und Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität in Europa erzielen können".

Mit dieser Vereinbarung bekräftigt Enfinity Global seine Rolle als strategischer Partner für globale Unternehmen, die Lösungen für erneuerbare Energien in ihre Geschäftsmodelle integrieren wollen, und leistet damit einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung der industriellen Lieferketten und zum Aufbau einer kohlenstoffarmen, widerstandsfähigeren Energiezukunft. GOs bescheinigen nicht nur die erneuerbare Herkunft von Energie, sondern dienen auch als Schlüsselelement für die ESG-Rückverfolgbarkeit und die Berichterstattung im Einklang mit den europäischen Vorschriften und Nachhaltigkeitsstandards.

Mit einer globalen Präsenz und einer Pipeline von 37 GW ist Enfinity Global einer der führenden Akteure in diesem Sektor und bietet integrierte Energielösungen für die Dekarbonisierung von Industrieaktivitäten und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft. Enfinity ist in Italien mit einem wachsenden Portfolio von PV-Solarkraftwerken und Batteriespeichersystemen mit einer Leistung von mehr als 8,6 GW aktiv und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu den Dekarbonisierungszielen des Landes und zur Energiesicherheit.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2706592/5590620/Enfinity_Global_Logo.jpg