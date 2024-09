Enfinity Global obtient un financement de 190 millions d'euros pour un portefeuille d'énergie solaire de 157 MW en Italie

MILAN, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, leader dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de 189,6 millions d'euros pour la construction de 157,1 MW dans huit centrales solaires à grande échelle situées dans les régions de Lazio et Emilia Romagna (Italie), qui devraient être opérationnelles en 2025.

BayernLB, ING et Rabobank ont agi en tant qu'arrangeurs principaux mandatés pour le financement du projet par le biais d'une structure de club deal. Le financement comprendra 127,4 millions d'euros de dette de premier rang sans recours, 17,1 millions d'euros de financement de la TVA et 45,1 millions d'euros de facilités de crédit pour les contrats d'achat d'électricité, les modules photovoltaïques et le démantèlement.

L'énergie produite par le portefeuille sera commercialisée par le biais d'accords d'achat d'électricité à long terme signés récemment avec A2A, Nova Aeg et un autre client industriel italien important. Son impact sur l'environnement se traduira par la production de 271 GWh d'électricité propre par an, soit suffisamment pour alimenter 100 000 foyers italiens et compenser 122 000 tonnes d'émissions de CO2.

Ce financement représente une étape importante pour Enfinity en Italie, soulignant son engagement dans la transition énergétique nationale. L'entreprise est actuellement la première IPP en Italie en termes de projets autorisés, totalisant 805 MW selon le rapport Dev&Deals Q2 d'Elemens. En outre, Enfinity est le premier vendeur de contrats d'achat d'énergie solaire en Italie, avec un total de 388 MW signés et en cours de construction avec des entreprises de services publics de premier ordre et d'autres entreprises clientes. L'entreprise possède 4,8 GW de projets photovoltaïques et de stockage dans le pays.

"Nous sommes reconnaissants à BayernLB, ING et Rabobank pour leur partenariat en Italie. Nous apprécions le soutien apporté par BayernLB au financement de 400 MW en Italie à ce jour", a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global. "Ensemble, nous établissons une nouvelle norme pour financer et développer l'énergie propre en Italie, en soutenant la transition énergétique du pays et les objectifs de décarbonisation de l'UE à l'horizon 2030."

"La mission de la BayernLB est de financer le progrès et nous sommes heureux d'avoir soutenu une fois de plus Enfinity dans ses derniers projets italiens afin de soutenir sa croissance. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec l'équipe d'Enfinity, Astris, leur conseiller financier et les équipes des cabinets d'avocats GP et DWF. Les énergies renouvelables italiennes restent un marché clé pour nous, mais nous nous efforçons de continuer à soutenir Enfinity dans son expansion en Europe et aux États-Unis", a ajouté Karin Schramm, responsable du secteur des énergies renouvelables à la BayernLB.

"ING est extrêmement fière et reconnaissante d'avoir été choisie par un promoteur aussi réputé qu'Enfinity Global pour l'assister dans cet important financement en Italie. Nos ambitions en matière d'énergies renouvelables et notre empreinte géographique correspondent étroitement à celles d'Enfinity Global". Cette opération contribue à renforcer l'engagement d'ING en faveur des énergies renouvelables, avec pour objectif de tripler le financement de la production d'énergie renouvelable pour atteindre 7,5 milliards d'euros par an d'ici à 2025. Nous sommes impatients de poursuivre le voyage avec Enfinity Global dans le domaine des énergies renouvelables en Italie et ailleurs", a commenté Diederik van den Berg, directeur général, Global Lead Renewables & Power chez ING.

"Rabobank Project Finance félicite Enfinity pour ce bouclage financier réussi et est très heureux d'avoir soutenu Enfinity en fournissant un financement aux côtés de Bayern LB et ING pour ce portefeuille de huit projets solaires photovoltaïques situés sur dans les régions du Latium et de l'Émilie-Romagne. Nous avons apprécié de travailler avec les équipes d'Enfinity sur cette transaction et nous nous réjouissons de soutenir leur stratégie de croissance alors qu'ils continuent à développer leur portefeuille d'actifs dans le domaine des énergies renouvelables ", a déclaré Marc Schmitz, responsable du financement de projets pour l'Europe chez Rabobank, à l'adresse .

