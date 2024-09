Enfinity Global sichert Finanzierung von 190 Millionen Euro für ein 157-MW-Solarkraftwerk in Italien

MAILAND, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab heute bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 189,6 Mio. € für den Bau von 157,1 MW in acht Solarkraftwerken in den Regionen Lazio und Emilia Romagna (Italien) abgeschlossen hat, die voraussichtlich im Jahr 2025 in Betrieb genommen werden.

BayernLB, ING und Rabobank fungierten als Mandated Lead Arranger für die Projektfinanzierung im Rahmen einer Club Deal Struktur. Die Finanzierung umfasst 127,4 Mio. € an vorrangigen Verbindlichkeiten ohne Rückgriffsrecht, 17,1 Mio. € an Mehrwertsteuerfinanzierung und 45,1 Mio. € an LC-Fazilitäten für PPAs, PV-Module und Rückbau.

Die durch das Portfolio erzeugte Energie wird über langfristige Stromabnahmevereinbarungen (PPA) vermarktet, die kürzlich mit A2A, Nova Aeg und einem weiteren wichtigen italienischen Industriekunden unterzeichnet wurden. Seine Umweltauswirkungen werden sich in der Erzeugung von 271 GWh sauberem Strom pro Jahr niederschlagen, genug, um 100.000 italienische Haushalte zu versorgen und 122.000 Tonnen CO2-Emissionen zu kompensieren.

Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für Enfinity in Italien und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die nationale Energiewende. Laut dem Q2 Dev&Deals Report von Elemens ist das Unternehmen derzeit der führende IPP in Italien in Bezug auf genehmigte Projekte mit insgesamt 805 MW. Darüber hinaus ist Enfinity der größte Verkäufer von Solarstrom-PPAs in Italien mit insgesamt 388 MW, die mit erstklassigen Energieversorgern und anderen Unternehmenskunden unterzeichnet wurden und sich im Bau befinden. Das Unternehmen besitzt 4,8 GW an Solar-PV- und Speicherprojekten in dem Land.

"Wir sind der BayernLB, der ING und der Rabobank für ihre Partnerschaft in Italien dankbar. Wir freuen uns, dass die BayernLB die Finanzierung von 400 MW in Italien bisher unterstützt hat", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. "Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard für die Finanzierung und Entwicklung sauberer Energien in Italien und unterstützen die Energiewende und die Dekarbonisierungsziele der EU für 2030."

"Die BayernLB hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fortschritt zu finanzieren, und wir freuen uns, dass wir Enfinity erneut bei ihren jüngsten Projekten in Italien unterstützen konnten, um ihren Wachstumskurs zu fördern. Es ist immer eine große Freude, mit dem Enfinity-Team, Astris, ihrem Finanzberater und den Kanzleiteams von GP und DWF zusammenzuarbeiten. Der italienische Markt für erneuerbare Energien bleibt für uns ein Schlüsselmarkt, aber wir sind bestrebt, Enfinity auch weiterhin bei der Expansion in Europa und den USA zu unterstützen", ergänzt Karin Schramm, Bereichsleiterin Erneuerbare Energien bei der BayernLB.

"ING ist sehr stolz und dankbar, von einem angesehenen Entwickler wie Enfinity Global ausgewählt worden zu sein, um bei dieser wichtigen Finanzierung in Italien zu helfen. Unsere Ambitionen im Bereich der erneuerbaren Energien und unser geografischer Fußabdruck stimmen eng mit denen von Enfinity Global überein". Diese Operation trägt dazu bei, das Engagement der ING im Bereich der erneuerbaren Energien zu verstärken, mit dem Ziel, die Finanzierung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2025 auf 7,5 Milliarden Euro jährlich zu verdreifachen. Wir freuen uns darauf, die Reise mit Enfinity Global im Bereich der erneuerbaren Energien in Italien und anderswo fortzusetzen", kommentierte Diederik van den Berg, Managing Director, Global Lead Renewables & Power bei ING.

"Rabobank Project Finance beglückwünscht Enfinity zu diesem erfolgreichen Finanzierungsabschluss und freut sich, Enfinity bei der Finanzierung dieses Portfolios von acht Photovoltaik-Projekten in den Regionen Latium und Emilia Romagna gemeinsam mit der Bayern LB und ING unterstützt zu haben. Wir haben bei dieser Transaktion gerne mit den Teams von Enfinity zusammengearbeitet und freuen uns darauf, die Wachstumsstrategie des Unternehmens beim weiteren Ausbau seines Portfolios an erneuerbaren Energien zu unterstützen", sagte Marc Schmitz, Head of Project Finance Europe bei der Rabobank .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1907378/Enfinity_Global_Logo.jpg