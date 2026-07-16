Enfinity Global s'associe à la Fondation Strioga Family pour faire avancer un projet de stockage d'énergie de 150 MW en Italie

MILAN, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, une entreprise de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables, et E Energy Invest, le véhicule d'investissement de la Fondation de la famille Strioga, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique de co-investissement en Italie. Aux termes de cet accord, la fondation familiale Strioga va acquérir une participation de 49,9 % dans un projet de système de stockage d'énergie par batterie (BESS) situé dans la province de Livourne, en Toscane.

Enfinity conservera une participation majoritaire de 50,1 % et sera chargée de mener à bien la suite du développement et de la construction, tout en assurant la gestion à long terme de l'actif.

Ce projet de 150 MW, dont l'autorisation a été entièrement obtenue, d'une durée de 4 heures et d'une capacité de 600 MWh, fait partie du portefeuille de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'Enfinity en Italie, d'une capacité totale de 6,7 GW. Il s'inscrit dans le cadre de solutions de stockage visant à améliorer la flexibilité du réseau, à favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables, à renforcer l'autonomie énergétique et à améliorer la compétitivité des prix du système électrique. La plateforme intégrée d'énergie solaire et de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'Enfinity, associée à plus de 1 GW de contrats d'achat d'électricité (PPA) signés, d'accords conclus dans le cadre d'Energy Release 2.0 et de capacités attribuées lors des enchères FER X, renforce son leadership dans la transition énergétique en Italie.

Grâce à cette opération, Enfinity continue d'attirer des partenaires financiers de premier plan sur sa plateforme italienne, après avoir conclu, au cours des douze derniers mois, des accords avec le fonds souverain de l'Azerbaïdjan et d'autres parties dont l'identité n'a pas été révélée, portant sur des portefeuilles d'une capacité totale de plus de 1,1 GW. Cette approche s'inscrit dans la stratégie de mobilisation de capitaux d'Enfinity, qui vise à intégrer des actionnaires minoritaires dans ses portefeuilles de projets, permettant ainsi de réinvestir les capitaux afin de déployer des capacités électriques supplémentaires en Italie.

Cette opération marque l'entrée de la Fondation Strioga Family sur le marché italien de l'énergie et témoigne de l'engagement des deux parties à soutenir la transition énergétique par le biais d'investissements dans des infrastructures énergétiques essentielles. La Fondation Strioga Family est une organisation à vocation sociale créée pour soutenir les investissements dans les énergies renouvelables, le stockage par batterie, les technologies énergétiques et climatiques, ainsi que les projets d'efficacité énergétique.

Ce partenariat associe l'expertise d'Enfinity en matière de déploiement et d'exploitation d'infrastructures énergétiques, ainsi que dans la commercialisation de l'énergie, à l'approche d'investissement à long terme de la Fondation et à sa grande expérience des projets de transition énergétique à travers l'Europe.

« Nous recherchons activement des partenariats avec les principales plateformes européennes du secteur des énergies renouvelables et nous sommes très heureux de nous associer à Enfinity Global, expert du marché italien, dans le cadre de ce projet de système de stockage d'énergie par batterie (BESS) », a déclaré Gediminas Uloza, PDG de la Strioga Family Foundation. « Il s'agit de notre quatrième investissement dans le développement des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et du plus important à ce jour ; il porte ainsi l'engagement de la Fondation en faveur des projets européens de BESS à bien plus de 2,5 GWh. »

« Nous sommes ravis d'accueillir la Fondation Strioga Family en tant que partenaire stratégique dans le cadre de ce projet. Ce partenariat témoigne de la capacité d'Enfinity Global à mobiliser des capitaux à long terme pour soutenir la transition énergétique dont l'Europe a besoin, en tirant parti de sa plateforme énergétique intégrée pour déployer des infrastructures de stockage essentielles », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global. « Ensemble, nous soutiendrons la mise en place rapide de nouvelles capacités de production d'électricité fiables, nous renforcerons la résilience du réseau électrique italien, nous contribuerons à une plus grande autonomie énergétique et nous aiderons à répondre à la demande croissante en électricité. »

« L'Italie entre dans une nouvelle phase de sa transition énergétique, dans laquelle le stockage par batterie jouera un rôle essentiel aux côtés de la production d'énergie renouvelable. Avec plus de 600 MW de projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) autorisés et une solide expérience en matière de structuration du capital, Enfinity est bien placée pour accompagner cette croissance et fournir les infrastructures nécessaires au renforcement de la sécurité énergétique, de l'autonomie énergétique et de la compétitivité à long terme des prix de l'électricité », a déclaré Julio Fournier Fisas, directeur général pour l'Europe d'Enfinity Global.

Advant NCTM a conseillé Enfinity dans le cadre de cette opération. La Fondation de la famille Strioga a été conseillée par Green Horse et Natural Power.