Enfinity Global、Strioga Family Foundationと提携し、イタリアで150MWの蓄電プロジェクトを推進

ミラノ, 2026年7月16日 /PRNewswire/ -- 再生可能エネルギー分野をリードするEnfinity Globalと、Strioga Family Foundationの投資事業体であるE Energy Investは、イタリアにおける戦略的な共同投資パートナーシップを発表しました。本合意に基づき、Strioga Family Foundationは、トスカーナ州リヴォルノ県に所在するバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）プロジェクトにおける49.9%の出資持分を取得します。

Enfinity Globalは50.1%の支配持分を維持し、残る開発・建設作業を完了させる責任を負うとともに、長期にわたり資産管理を担います。

必要な認可をすべて取得済みで、出力150MW、放電時間4時間、蓄電容量600MWhのこのプロジェクトは、Enfinity Globalがイタリアで展開する6.7GWのBESSポートフォリオの一部であり、電力系統の柔軟性を高め、再生可能エネルギーのさらなる統合を可能にし、エネルギー自立性と電力価格面での競争力を強化する蓄電ソリューションの展開を支えます。Enfinity Globalの太陽光発電・BESS統合プラットフォームは、総容量1GW超の締結済み電力購入契約（PPA）、Energy Release 2.0に基づく契約、FER Xオークションで落札した発電容量と相まって、イタリアのエネルギー転換における同社の主導的地位をさらに強固にしています。

今回の取引においても、Enfinity Globalはイタリアの事業プラットフォームに有力な出資パートナーを呼び込んでおり、過去12か月間に、アゼルバイジャンの政府系ファンドおよびその他の非公表の相手方と、合計容量1.1GW超のポートフォリオを対象とする取引を成立させています。このアプローチは、Enfinity Globalがプロジェクトポートフォリオに少数株主を迎え入れ、資本を再循環させることで、イタリアでさらなる電力供給能力を整備するという資本形成戦略の一環です。

今回の取引は、Strioga Family Foundationによるイタリアのエネルギー市場への参入を示すとともに、重要なエネルギーインフラへの投資を通じてエネルギー転換を支援するという両者の姿勢を反映しています。Strioga Family Foundationは、再生可能エネルギー、蓄電、エネルギー・気候技術、エネルギー効率化の各プロジェクトへの投資を支援するために設立された、明確な使命を掲げる組織です。

この提携は、エネルギーインフラの導入・運用およびエネルギーの商業展開に関するEnfinity Globalの専門知識と、Strioga Family Foundationの長期的な投資方針および欧州全域のエネルギー転換プロジェクトに関する豊富な経験を結集するものです。

「当財団は、欧州有数の再生可能エネルギープラットフォームとの提携を積極的に模索してきました。今回のBESS案件で、イタリア市場に精通するEnfinity Globalと提携できることを大変うれしく思います」とStrioga Family FoundationのCEO、Gediminas Ulozaは述べました。「これは当財団にとってBESS開発への4件目かつ過去最大規模の投資です。これにより、当財団が投資を確約している欧州のBESSプロジェクトの総容量は2.5GWhを大きく上回ります。」

「本プロジェクトの戦略的パートナーとしてStrioga Family Foundationを迎えられることを大変うれしく思います。この提携は、Enfinity Globalが統合型エネルギープラットフォームを活用して重要な蓄電インフラを整備し、長期資本と欧州に必要なエネルギー変革を結び付ける力を示すものです」とEnfinity GlobalのCEO、Carlos Domenechは述べました。「私たちは協力して、信頼性の高い新たな電力供給能力の迅速な整備を支援し、イタリアの電力システムの強靱性を高め、エネルギー自立性の向上に貢献するとともに、増大する電力需要への対応を後押しします。」

「イタリアはエネルギー転換の新たな段階に入りつつあり、蓄電池は再生可能エネルギーによる発電と並んで極めて重要な役割を果たします。合計600MW超の認可済みBESSプロジェクトを有し、資本組成において確かな実績を持つEnfinity Globalは、この成長を支え、エネルギー安全保障とエネルギー自立性を強化し、長期的な電力価格競争力を高めるために必要なインフラを整備するうえで、十分な体制を備えています」とEnfinity Globalの欧州担当ゼネラルマネージャー、Julio Fournier Fisasは述べました。

Enfinity Globalは、本取引に関してADVANT Nctmから助言を受けました。Strioga Family Foundationは、Green HorseおよびNatural Powerから助言を受けました。

SOURCE Enfinity Global