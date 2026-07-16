Enfinity Global se asocia con la Strioga Family Foundation en un proyecto de almacenamiento de energía de 150 MW en Italia

MILÁN, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, compañía líder en energías renovables, y E Energy Invest, el vehículo de inversión de Strioga Family Foundation, han anunciado hoy una alianza estratégica de inversión en Italia. En virtud del acuerdo, Strioga Family Foundation adquirirá una participación del 49,9% en un proyecto de almacenamiento de energía (BESS) ubicado en la provincia de Livorno, en la Toscana.

Enfinity mantendrá una participación mayoritaria del 50,1% y será responsable de completar las fases restantes de desarrollo y construcción, además de actuar como gestor del activo a largo plazo.

Este proyecto de 150 MW, ya totalmente autorizado, cuenta con una capacidad de 600 MWh y una duración de 4 horas, y forma parte de la cartera BESS de 6,7 GW de Enfinity en Italia. Contribuirá al despliegue de soluciones de almacenamiento que mejoran la flexibilidad de la red, permiten una mayor integración de las energías renovables y refuerzan la autonomía energética y la competitividad de los precios del sistema eléctrico. Enfinity refuerza su posición en el nuevo panorama energético italiano gracias a una plataforma integrada que combina energía solar, almacenamiento en baterías y una sólida base comercial. Esta incluye más de 1 GW en PPAs firmados, acuerdos en el marco de Energy Release 2.0 y capacidad adjudicada en las subastas FER X.

Con esta operación, Enfinity continúa atrayendo inversores de primer nivel a su plataforma italiana, tras haber cerrado en los últimos 12 meses operaciones con el fondo soberano de Azerbaiyán y otros socios para más de 1,1 GW. Este enfoque forma parte de la estrategia de formación de capital de Enfinity, orientada a incorporar accionistas minoritarios a sus carteras de proyectos y reciclar capital para desplegar capacidad eléctrica adicional en Italia.

La operación supone la entrada de Strioga Family Foundation en el mercado energético italiano y refleja el compromiso de ambas partes con la inversión en infraestructuras energéticas críticas. Strioga Family Foundation es una organización creada para apoyar inversiones en energías renovables, almacenamiento en baterías, tecnología energética y climática, y proyectos de eficiencia energética.

La alianza combina la experiencia de Enfinity en el despliegue y operación de infraestructuras energéticas, así como en la comercialización de energía, con el enfoque inversor a largo plazo de la Fundación y su amplia experiencia en proyectos energéticos en Europa.

"Hemos buscado activamente alianzas con las principales plataformas europeas de energías renovables y estamos muy satisfechos de asociarnos con Enfinity Global, experta en el mercado italiano," señaló Gediminas Uloza, CEO de Strioga Family Foundation. "Esta es nuestra cuarta inversión, y la mayor hasta la fecha, en el desarrollo de BESS, y eleva los compromisos de la Fundación en proyectos europeos de BESS a más de 2,5 GWh."

"Nos complace dar la bienvenida a Strioga Family Foundation como socio estratégico en este proyecto. Esta alianza demuestra la capacidad de Enfinity Global para atraer capital a largo plazo y canalizarlo hacia la infraestructura energética que Europa necesita," señaló Carlos Domenech, CEO de Enfinity Global. "Juntos, apoyaremos el despliegue rápido de nueva capacidad eléctrica fiable, reforzaremos la resiliencia del sistema eléctrico italiano, contribuiremos a una mayor autonomía energética y ayudaremos a responder al crecimiento de la demanda eléctrica."

"Italia está entrando en una nueva fase de su desarrollo energético, en la que el almacenamiento en baterías desempeñará un papel crítico junto con la generación renovable. Con más de 600 MW de proyectos BESS autorizados y una sólida trayectoria en estructuración de capital, Enfinity está bien posicionada para apoyar este crecimiento y desplegar la infraestructura necesaria para reforzar la seguridad y la autonomía energética, y la competitividad de los precios de la electricidad a largo plazo," señaló Julio Fournier Fisas, General Manager para Europa de Enfinity Global.

Enfinity contó con el asesoramiento de Advant NCTM en la operación. Strioga Family Foundation fue asesorada por Green Horse y Natural Power.