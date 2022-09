Enfinity Global va acquérir 400 MW de projets solaires en exploitation aux États-Unis

MIAMI, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, un leader dans le domaine de l'énergie renouvelable, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif avec Capital Dynamics (conseillé par Barclays) pour l'acquisition d'un portefeuille solaire à l'échelle industrielle de 400 MW aux États-Unis, composé de 28 centrales solaires photovoltaïques opérationnelles en Californie, en Caroline du Nord et en Idaho. Le portefeuille a atteint son exploitation commerciale au cours des cinq dernières années et a conclu des accords d'achat d'électricité à long terme avec des fournisseurs de services publics de haute qualité.

Enfinity Global est l'un des développeurs et propriétaires d'actifs d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide, avec un portefeuille de plus de 5 GW de centrales électriques en exploitation, en développement et en construction sur des marchés énergétiques aux fondamentaux solides.

« Notre modèle commercial de propriété à long terme nous permet de nous associer à des investisseurs, des parties prenantes et des clients pertinents, en alignant les capacités qui créent un avenir sans carbone », a commenté Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global « Notre capacité à déployer une expertise opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, associée à notre présence internationale, se traduit par une création de valeur pour nos investisseurs et nos clients. »

« Cette transaction représente une opportunité unique d'acquérir un portefeuille d'actifs d'exploitation de haute qualité et géographiquement diversifié. Nous pensons que le marché américain va continuer à se consolider, ce qui permettra aux propriétaires d'actifs à long terme de croître rapidement et de bénéficier de gains d'efficacité », a déclaré Ricardo Diaz, PDG Amériques d'Enfinity Global. « Nous continuerons à rechercher d'autres opportunités d'investissement aux États-Unis avec des partenaires de premier plan. »

« Notre objectif est de créer une plateforme entièrement intégrée avec une suite complète de capacités internes de développement, de financement, de construction, d'exploitation et de gestion d'actifs. À cette fin, je suis heureux de constater que les meilleurs talents partagent notre vision et notre culture et nous rejoignent », a commenté M. Diaz.

À propos d'Enfinity Global

Enfinity Global Inc., avec ses filiales, est une société américaine de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, créée en 2018. Plateforme mondiale de solutions d'énergie renouvelable, elle se consacre au développement, au financement, à la construction, à l'exploitation et à la possession d'actifs liés à l'énergie renouvelable. L'équipe dirigeante d'Enfinity Global apporte plus de 37 milliards de dollars d'expérience de financement dans le secteur des énergies renouvelables et plus de 15 GW d'actifs solaires et éoliens développés et acquis. Le financement total de la société à ce jour, sans compter cette acquisition, dépasse 1 milliard de dollars. Disposant de bureaux aux États-Unis, en Asie et en Europe, l'entreprise développe des solutions durables pour aider à atteindre la neutralité carbone et permettre une transition fluide vers une économie sans carbone dans le monde entier. www.enfinity.global .

Avis important :

Ce communiqué de presse contient des projections et des informations financières pro forma basées sur des hypothèses qui sont par nature incertaines et imprévisibles. Les résultats concrets peuvent différer sensiblement de ceux évoqués dans le présent communiqué ou qui y sont implicites. Le présent communiqué de presse et toute prévision ou donnée pro forma qu'il contient ne représentent que les estimations actuelles de notre direction à la date du présent communiqué et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante. Nous déclinons toute obligation de mise à jour des informations présentes dans ce communiqué de presse. Nous ne faisons aucune déclaration et ne donnons aucune garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations présentes dans ce communiqué de presse.

