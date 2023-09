Engetron apresenta linhas de nobreaks modulares integrados à Internet das Coisas durante o Futurecom 2023

Novas linhas levam mais confiabilidade e estabilidade de energia para aplicações críticas

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Engetron, empresa brasileira líder em fabricação de nobreaks, apresentará durante o Futurecom, um dos maiores eventos de tecnologia e telecomunicações da América Latina, suas novas linhas de nobreaks UPS monofásicos e trifásicos modulares DWMMA4 e DWTTA5. As linhas foram desenvolvidas com o que há mais moderno em disponibilidade de energia e estão integradas com a exclusiva tecnologia IoT Engetron, que permite acompanhamento, diagnóstico e intervenções de forma remota e em tempo real nos equipamentos. Esses nobreaks IoT são totalmente modulares e possuem alta densidade de energia para suportar equipamentos sensíveis para ambientes de missão crítica, comuns em setores como TI e Telecom, indústrias, financeiro, além da área médica.

Equipados com tecnologia de três níveis e processadores DSP de 32 bits, os novos nobreaks garantem energia ininterrupta e confiável, monitoramento abrangente de todos os circuitos, além de terem ampla autonomia de funcionamento. Visitantes do evento poderão ver de perto as novidades da empresa no estande da P&D Brasil (Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação – Estande G110, na rua G).

"Estamos muito felizes em apresentar nossas novas linhas de nobreaks durante o Futurecom. Os nobreaks são uma parte fundamental da infraestrutura de TI, pois garantem a continuidade das operações e a proteção de equipamentos sensíveis, além de minimizar os riscos financeiros e de negócios associados a interrupções não planejadas, como a perda de dados", explica Aluízio Ábdom, diretor comercial e de marketing da Engetron. Segundo o executivo, a estabilidade fornecida aos sistemas tecnológicos pelos nobreaks é essencial para o sucesso de qualquer organização que dependa de tecnologia para avançar. "Vamos mostrar durante o Futurecom o que há de mais inovador neste mercado".

As linhas de nobreaks monofásicos e trifásicos DWMMA4 e DWTTA5 possuem design moderno e são projetadas com tecnologia de dupla conversão, garantindo continuidade de energia nas mais diversas condições. Desenvolvidos com alto fator de potência de entrada e saída, além de energia senoidal pura, os nobreaks possuem recursos avançados de gestão e podem ser instalados tanto na posição rack quanto como torre. Os modelos são equipados com um moderno microprocessador DSP e chaveamento PWM de alta frequência com IGBT no retificador e inversor.

As linhas DWMMA4 e DWTTA5 possuem alta flexibilidade e possibilidade de configuração redundante ou paralela (ativo ou Dual Bus), o que aumenta significativamente a confiabilidade e a capacidade de instalação. Versáteis, são compatíveis com diversas tecnologias de baterias, incluindo chumbo-ácido (VRLA), alcalinas (Ni-Cd) e íons de lítio, atendendo às necessidades específicas de cada aplicação. Nesse sentido, a Engetron também conta com outra novidade. Agora, a empresa atua como distribuidora de baterias e pode comercializar todos esses modelos, com ou sem nobreak da marca.

Ao integrar os nobreaks ao sistema Engetron IoT, o cliente consegue configurar parâmetros de análise para monitorá-los de forma remota, segura e simples, realizando diagnósticos e intervenções a distância e em tempo real. Por meio de osciloscópio virtual embarcado e um aplicativo de gestão, os clientes podem acompanhar indicadores importantes sobre eventos relacionados à rede elétrica ou à operação do nobreak, incluindo a localização dos dispositivos, quedas de energia, subtensão e desligamentos. Com isso, é possível tomar as decisões corretas de maneira mais ágil em casos de ocorrências, sem a paralisação da infraestrutura da empresa.

"Com a solução da Engetron, os clientes têm total visibilidade do que ocorre nos nobreaks e na rede de energia, e podem ter uma postura proativa para evitar prejuízos caso observem algum indicador fora dos parâmetros desejados, inclusive evitando interrupções desnecessárias no sistema de energia", diz o executivo. Visitantes do Futurecom poderão ver como a tecnologia funciona na prática e acompanhar o uso a distância por meio do aplicativo da solução.

As novas linhas também possuem software residente, acessível por meio de interface serial, que disponibilizam logs (registros) dos últimos eventos ocorridos nos nobreaks.

A linha DWMMA4 conta com nobreaks monofásicos modulares nas potências 3 kVA, 6 kVA, 8 kVA, 10kVA e 12kVA em 220V e 3 kVA em 127V, com diversas possibilidades de configuração. A linha possui fator de potência 1.0 (para os nobreaks de 3, 6 e 10kVA) e 0.9 (para dispositivos de 8 e 12kVA) em apenas 2U. Com alto rendimento, tem eficiência de até 96% em dupla conversão e até 98% em eco mode, o que reduz custos de energia e refrigeração do ambiente de instalação.

Já a linha DWTTA5 traz nobreaks trifásicos modulares nas potências 10kVA e 20kVA em modelos de 220V e 380V, que podem ser instalados em aplicações de até 160kVA. A linha DWTTA5 tem fator de potência 1.0 e fornece 100% da sua capacidade em potência ativa. Tem eficiência de até 94% em dupla conversão e até 98% em eco mode, reduzindo custos de energia e refrigeração por meio de semicondutores de última geração.

A Engetron também irá levar para o evento algumas de suas linhas tradicionais, como a Volt, que conta com nobreaks online, senoidais e que garantem até 2 horas de autonomia para uma estação de trabalho completa. Práticos e versáteis, os nobreaks Volt permitem montagem em rack ou torre, troca fácil de baterias e operação em 110V ou 220V. Fornecem energia pura e sem interrupção para as mais diversas aplicações. Além disso, garantem total conectividade com USB, recursos avançados de gerenciamento e shutdown (desligamento) de servidores e estações, assegurando sinergia entre proteção elétrica e integridade de dados.

Também será possível conhecer mais sobre a linha SPW (SafeServer Power), com nobreaks totalmente silenciosos, com tempo de transferência zero para fornecimento de energia sem interrupção em onda senoidal pura para redes de computadores, servidores e pontos de venda (PDVs).

Todas as linhas que serão mostradas ainda são compatíveis com USB, Wi-Fi ou rede móvel e Ethernet. Para mais informações sobre as soluções da Engetron, acesse: www.engetron.com.br

Anote em sua agenda: Engetron no Futurecom 2023

Quando: 3, 4 e 5 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04329-900

Estande da Engetron (P&D Brasil): G110, na rua G

SOBRE A ENGETRON

A Engetron é a maior fabricante nacional de nobreaks e referência em confiabilidade e continuidade energética. Com mais de 46 anos de mercado, atua na pesquisa, desenvolvimento, fabricação, comercialização e manutenção de parques de nobreaks inteligentes e soluções de gerenciamento de alta tecnologia, promovendo energia ininterrupta aos clientes. Mais de 1 milhão de usuários em todo Brasil atestam a qualidade das soluções da Engetron, em segmentos como saúde, data center, call centers, indústria, financeiro, consumo e construção civil. Para mais informações sobre a empresa, acesse: mais: www.engetron.com.br.

