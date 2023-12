Engetron celebra expansão dos negócios em 2023 e prepara novidades

Resultados foram impulsionados por novas soluções com UPS IoT e nova estratégia de fabricação

SAO PAULO, 4 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Engetron, empresa brasileira líder em fabricação de UPS IoT, comemora os sólidos resultados conquistados em 2023, com a expansão dos negócios e lançamentos de soluções. Com mais de 46 anos de história, a empresa consolida sua posição como maior fabricante nacional de UPS IoT e referência em confiabilidade e continuidade energética no mercado, não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pelos investimentos estratégicos realizados.

"O ano de 2023 foi muito importante para a Engetron, a primeira marca do mundo a incorporar tecnologia IoT em todo portfólio de nobreaks, com resultados bastante positivos. Estamos realizando diversos aportes, que vão desde Pesquisa e Desenvolvimento de novas soluções até nova linha de produção em nossa fábrica e abertura de filial, para levar cada vez mais inovação ao mercado. Temos perspectivas otimistas para 2024, com ainda mais crescimento de nossas operações", afirma Aluízio Ábdom, diretor comercial e de marketing da Engetron. Segundo o executivo, novidades podem ser aguardadas para 2024. "Vamos ampliar nossa capacidade de distribuição e adicionaremos novos produtos e serviços ao portfólio, reforçando nosso compromisso com a modernização das estruturas de tecnologia de nossos clientes".

Entre os destaques de 2023, está o lançamento do DWTTA5-PLUGIN, um rack que oferece UPS IoT trifásico modular plug-in com alta densidade de energia, disponibilidade e eficiência. O DWTTA5-PLUGIN foi desenvolvido com o que há de mais moderno em disponibilidade de energia. Com design plug-in hot-swap, o rack possibilita a remoção ou substituição de componentes sem interromper o funcionamento do sistema de energia. Ainda, viabiliza diversas configurações com módulos de UPS IoT e baterias. Sua inovação possibilita fácil escalabilidade da capacidade total e redundância do sistema, preservando o investimento inicial do cliente.

O ano também marca a consolidação das linhas de UPS IoT monofásicos e trifásicos DWMMA4 e DWTTA5. A modularidade é um dos principais pilares desses UPS IoT, com alta densidade de energia capaz de atender às exigências de equipamentos sensíveis em espaços críticos. Equipados com tecnologia de três níveis e dupla conversão, além de processadores de última geração, esses UPS IoT garantem uma fonte de energia ininterrupta e confiável. Ainda, possuem monitoramento abrangente de todos os circuitos, o que assegura uma resposta rápida a qualquer anomalia, garantindo a integridade dos sistemas.

As linhas de UPS IoT da Engetron estão integradas com a exclusiva tecnologia IoT Engetron, que permite o acompanhamento em tempo real, além de facilitar diagnósticos precisos e intervenções remotas nos equipamentos. A tecnologia também passou por investimentos em 2023 e está ainda mais versátil. Agora, a solução está disponível na versão web, além do usual aplicativo, para facilitar o acompanhamento dos dispositivos a partir de centrais de monitoramento dos clientes.

Outra novidade para o ano é o início da distribuição e comercialização de baterias em uma nova linha de negócios. A Engetron sempre vendeu os itens como parte das soluções que comercializa, e, agora, também disponibiliza as baterias para compras separadas.

Investimentos na fábrica e nas operações

Nos últimos anos, a Engetron realizou uma importante mudança em sua estratégia de produção e investiu em sua planta fabril, localizada em Contagem (MG), que atualmente possui 14 mil metros quadrados de área total e 6 mil metros quadrados de área construída. A empresa implementou uma nova linha completa de produção e montagem independente e totalmente automatizada de Placas de Circuito Impresso (PCI). Essa linha tem contribuído de maneira significativa para a agilidade e qualidade da fabricação dos produtos e de seu pós-venda. Hoje, a produção da Engetron é praticamente toda realizada internamente e a fábrica já registra um crescimento de produtividade de 25%.

A partir dessa estratégia, a Engetron consolidou de maneira robusta sua autonomia operacional. Esse direcionamento resultou não apenas em uma expansão notável da produtividade, mas também na diminuição do tempo de entrega, culminando na oferta de produtos e serviços com mais agilidade e eficiência aos mercado. Ainda, a capacidade de suporte e fornecimento de peças de reposição ao mercado está sendo ampliada.

A empresa também vem investindo em nova filial na cidade de São Paulo, o que representa um passo estratégico para fortalecer ainda mais os negócios no país. A partir de São Paulo, a empresa está mais próxima de seus clientes, que passam a ter maior acesso ao time de engenharia da Engetron para o desenvolvimento de projetos.

"Estamos firmemente preparados para antecipar as dinâmicas do mercado. Nossa dedicação também se traduz na contratação constante de especialistas, que deve continuar em 2024, para mantermos uma equipe de excelência. Os investimentos que estamos realizando nos leva a um futuro repleto de inovações e de crescimento sustentável", diz o executivo.



SOBRE A ENGETRON

A Engetron é a maior fabricante nacional de UPS IoT e referência em confiabilidade e continuidade energética. Com mais de 46 anos de mercado, atua na pesquisa, desenvolvimento, fabricação, comercialização e manutenção de parques de UPS inteligentes e soluções de gerenciamento de alta tecnologia, promovendo energia ininterrupta aos clientes. Mais de 1 milhão de usuários em todo Brasil atestam a qualidade das soluções da Engetron, em segmentos como saúde, data center, call centers, indústria, financeiro, consumo e construção civil. Para mais informações sobre a empresa, acesse: mais: www.engetron.com.br.

