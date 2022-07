Enghouse AG erwirbt NTW Software GmbH

Ausweitung des Contact Center-Geschäfts in Mitteleuropa

LEIPZIG, Deutschland und INNSBRUCK, Österreich, 7. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), gab heute die Übernahme der NTW Software GmbH mit Sitz in Innsbruck, Österreich und München, Deutschland, bekannt.

Die in Deutschland ansässige Enghouse AG hat NTW übernommen, das eine Reihe von Produkten anbietet, die vom Vermittlungsplatz bis hin zu Contact Centern für Unternehmen aller Größenordnungen, hauptsächlich im Cisco-Marktsegment, reichen. Mit dem Fokus auf moderne Kommunikationslösungen unterstützt NTWs modulare Software Ciscos Unified Communication-Lösungen jeder Größe. Kunden und Partner von NTW nutzen die Produkte des Unternehmens, um die Anforderungen an moderne Kommunikationslösungen zu erfüllen. Dazu gehören Callcenter-Funktionen in Echtzeit, in Verbindung mit Kundenservice, CRM-Integrationen, Helpdesk und Vermittlungskonsolen.

„Das Team und die Produkte von NTW erweitern unser bestehendes Konsolen- und Contact-Center-Geschäft in Mitteleuropa und ergänzen das Channel-Produktportfolio von Enghouse um Unified-Communication-Produkte", so Steve Sadler, Chairman und CEO von Enghouse. „Wir freuen uns sehr, die Kunden, Partner und Mitarbeiter von NTW bei Enghouse begrüßen zu dürfen."

„Wir sind erfreut über den Beitritt zu Enghouse, insbesondere wegen der Synergien zwischen den beiden Unternehmen", so Markus Gruber, einer der Mitbegründer von NTW. Florian Tiefenbrunner, der andere Mitbegründer, fügte hinzu: „Gemeinsam werden wir es schaffen, unsere geografischen Kapazitäten und Produktangebote für unsere Partner und Kunden zu erweitern

Informationen zu Enghouse

ENGH), das Unternehmenssoftwarelösungen mit Schwerpunkt auf Kontaktzentren, Videokommunikation, Gesundheitswesen, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und den Transitmarkt anbietet. Enghouse verfolgt eine zweigleisige Wachstumsstrategie, die sich auf internes Wachstum und Übernahmen konzentriert, die durch den operativen Cashflow finanziert werden. Das Unternehmen ist nicht fremdfinanziert und gliedert sich in zwei Geschäftssegmente: die Interactive Management Group und die Asset Management Group. Weitere Informationen über Enghouse finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.enghouse.com .

Über NTW Software

Die 2006 gegründete NTW Software GmbH ist ein moderner Anbieter von Kommunikationssoftware, der alle Aspekte von Attendant Consoles und Contact Center-Funktionen für Unternehmen jeder Größe abdeckt. Die Produkte des Unternehmens bieten Telefondienste, intelligentes Routing sowie Multi-Channel- und Aufzeichnungsfunktionen, die in einer Cisco UC-Umgebung einfach implementiert und bereitgestellt werden können. Das Produktportfolio von NTW umfasst auch Integrationen zu verschiedenen CRM-Systemen und bietet Echtzeit-Nutzungsstatistiken sowie Funktionen zur Abrechnung von Anrufen und zur Rechnungsstellung. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: www.ntw-software.com .

Kontaktinformationen: Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]

