Enghouse assina acordo de US$ 29 milhões com o governo norueguês para oferecer sistema tecnológico de serviços de emergência nacional contra incêndio

MARKHAM, Ontário, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunciou hoje que assinou um contrato com o governo norueguês para oferecer soluções tecnológicas de última geração para todos os departamentos regionais de controle emergencial contra incêndio do país.

O acordo de oito anos no valor de US$ 29 milhões foi assinado entre a Locus Solutions AS, a subsidiária norueguesa da Enghouse, e a autoridade que representa as 13 agências regionais de bombeiros. A solução que está sendo implementada é para uma sala de controle de incêndio integrada nacional. Isso inclui o gerenciamento de chamadas de emergência, expedição e coordenação de veículos de bombeiros e outros recursos de primeira resposta, em cooperação com outros serviços de emergência, como polícia e ambulância.

A solução Enghouse oferece serviços de emergência com comunicações claras e informações precisas em tempo real. A Enghouse Locus tem vasta experiência em desenvolvimento, entrega e manutenção de soluções de plataforma robustas e voltadas para o futuro para serviços de emergência. O contrato anunciado hoje baseia-se no acordo de US$ 55 milhões e 12 anos com os Serviços de Saúde Noruegueses anunciado em outubro de 2020.

O sistema otimizará o processamento de consultas, gerenciará recursos e oferecerá aos operadores orientações urgentes e recomendações para ações corretivas. Esta orientação será baseada em informações críticas em tempo real sobre tipo de construção, riscos, localização e tempo estimado de chegada.

A aquisição inclui software, serviços, desenvolvimento, testagem e implementação ao longo da vigência do contrato. Após a implementação, a Enghouse Locus continuará a oferecer suporte de manutenção e melhorias contínuas do produto.

"A necessidade de uma solução Firee Room abrangente tem crescido à medida que os serviços de bombeiros da Noruega avançam, e estamos muito satisfeitos por termos este acordo em vigor", disse Trond Brenden, gerente de projetos.

"Após um extenso processo de revisão, selecionamos a solução Locus Emergency Platform com a funcionalidade, confiabilidade e flexibilidade para atender aos exigentes requisitos para este projeto", acrescentou Trond Brenden. "O novo sistema dará às autoridades de emergência regionais norueguesas uma plataforma robusta e orientada para o futuro que pode se expandir e se adaptar em resposta às mudanças de tecnologias de primeira resposta."

"A Enghouse Locus tem a honra de ser selecionada como parceira de confiança para este projeto", disse Per Edvard Heyerdahl, diretor geral da Enghouse Transportation and Public Safety (região nórdica). "Temos trabalhado com as regiões de incêndio norueguesas há décadas e temos uma compreensão muito clara de sua visão e requisitos. Temos vasta experiência em lidar com todos os serviços de emergência e fizemos investimentos significativos em nossa solução Locus Emergency Platform para oferecer um sistema de próxima geração."

Sobre a Enghouse Systems Limited ("Enghouse")

A Enghouse é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em trabalho remoto, computação visual, comunicações para redes definidas de software de próxima geração e segurança pública. A estratégia de crescimento em duas frentes da empresa concentra-se no crescimento interno e nas aquisições, que, até o momento, têm sido financiadas por meio de fluxos de caixa operacionais. A empresa está bem capitalizada, tem dívida nominal de longo prazo e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa em www.enghouse.com.

Sobre a Enghouse Locus

A Enghouse Locus, uma subsidiária da Enghouse Systems Limited, desenvolve e entrega soluções de TI críticas de negócios de alta qualidade para serviços de emergência, empresas de segurança e setor de transporte desde 1991. A Enghouse Locus está localizada em Sandefjord, Noruega, e se concentra no setor de Segurança Pública e Transporte.

